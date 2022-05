Fotbalisty dál povede Šilhavý, podepsal novou smlouvu do konce roku 2023

Praha - Českou fotbalovou reprezentaci nadále povede trenér Jaroslav Šilhavý. Šedesátiletý kouč se dohodl s vedením FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem na podmínkách nové smlouvy, kterou podepsal na příští kvalifikační cyklus o mistrovství Evropy, tedy do konce roku 2023. Součástí je v případě postupu automatické prodloužení na závěrečný turnaj v Německu 2024. Původní kontrakt by Šilhavému vypršel v červenci.

Šilhavého budoucnost u národního týmu byla nejistá poté, co s reprezentací na konci března prohrál ve Švédsku 0:1 po prodloužení v semifinále play off o mistrovství světa a nedovedl ji na šampionát v Kataru. Výkonný výbor přesto zkušenému trenérovi vyslovil dál důvěru a v minulém týdnu uložil Fouskovi, aby s koučem jednal o prodloužení smlouvy. Obě strany se v uplynulých dnech dohodly na podmínkách nového kontraktu, který dnes v sídle FAČR na Strahově podepsaly.

"Myslím, že jednání byla korektní a poměrně rychlá. Někomu by se mohlo zdát, že je to zdánlivě dlouho od březnové baráže, ale já to chci vyloučit. Bylo potřeba si vše zhodnotit, říct si, jaké jsou klady a zápory, a potom vydiskutovat ty věci," uvedl na tiskové konferenci v Praze Fousek.

"Mužstvo se teď sice nekvalifikovalo na mistrovství světa, ale předtím postoupilo do elitní skupiny Ligy národů a probojovalo se až do čtvrtfinále Eura. Věřím, že další úspěchy nás čekají," dodal.

Šilhavý převzal reprezentaci v září 2018 po Karlu Jarolímovi a tehdy tápající mužstvo pozvedl. Vloni v létě došel s týmem nečekaně až do čtvrtfinále Eura, předtím s ním postoupil o elitní skupiny A Ligy národů. Na postup na mistrovství světa v Kataru ale nedosáhl. Nejbližší akce čeká reprezentaci v červnu, kdy se představí nezvykle ve čtyřech zápasech v Lize národů.

"Jsme u reprezentace přes tři a půl roku a myslím, že se za výsledky stydět nemusíme. Je jasné, že nás porážka v baráži proti Švédsku štve, protože postup na mistrovství světa byl náš velký sen, ale máme na co navazovat," uvedl Šilhavý.