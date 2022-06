Fotbalisty čeká v Portugalsku přímý souboj o první místo ve skupině Ligy národů

Lisabon - Čeští fotbalisté ve čtvrtek nastoupí v Portugalsku k třetímu z šesti zápasů skupiny A2 třetího ročníku Ligy národů. Duel bude překvapivě přímým soubojem o první místo v tabulce, které díky lepšímu skóre drží pyrenejský tým okolo hvězdného kanonýra a nejlepšího střelce reprezentační historie Cristiana Ronalda. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se pokusí navázat na výkony z úvodních dvou utkání doma, v nichž nečekaně získali čtyři body.

Český celek ve čtvrtek na začátek skupiny porazil Švýcarsko 2:1 a v neděli remizoval 2:2 se Španělskem, poté co o vítězství přišel až v 90. minutě. Portugalci nejprve hráli 1:1 ve Španělsku a následně rozdrtili Švýcarsko 4:0. Ze čtyřčlenné skupiny postoupí vítěz do Final Four Ligy národů, naopak nejhorší mužstvo sestoupí do divize B. Portugalci ovládli úvodní ročník soutěže, zato český tým hraje elitní úroveň poprvé. Šilhavého svěřenci uzavřou červnový program nedělní odvetou ve Španělsku.

"Jsme obrovsky rádi, že po dvou domácích zápasech máme čtyři body. Na druhou stranu si troufnu říct, že nelítáme v oblacích. Víme, že další dva ještě těžší zápasy na soupeřových půdách nás čekají," řekl novinářům asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, by se měla v play off utkat o zbylá tři místa na šampionátu.

Češi v samostatné historii nastoupili proti Portugalsku třikrát a pokaždé to bylo na Euru. V posledních dvou vzájemných soubojích v letech 2008 a 2012 prohráli a už tehdy v obou z nich skóroval Ronaldo. Sedmatřicetiletý kanonýr Manchesteru United a pětinásobný držitel Zlatého míče dal dva góly v nedělním utkání se Švýcarskem a coby nejlepší střelec historie národních týmů má na kontě už 117 branek. Mistři Evropy z roku 2016 ale spoléhají i na další hvězdná jména především z anglické ligy.

"Ronaldo je určitě jedna z největších fotbalových hrozeb na světě za posledních 15 let. Ale nesmíme zapomínat ani na další hráče jako Diogo Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Mají kádr nabitý hvězdami Premier League, které hrají v nejlepších klubech. Možná z pohledu jmen to mají ještě zajímavější než Španělé," řekl český bek Vladimír Coufal.

Portugalsko prohrálo jediný z posledních 11 zápasů a v březnu postoupilo z play off kvalifikace na světový šampionát do Kataru. Český tým naopak v semifinále baráže neuspěl ve Švédsku, kde utrpěl jedinou porážku z posledních devíti duelů.

"Čekáme od Portugalců podobné pojetí jako od Španělů. Také mají fantastické hráče plus naprosto výjimečného Ronalda. Budou chtít hrát s míčem, budou dominantní a kombinační hrou se budou snažit vytvářet si pozice. Celý tým pak ještě dokáže využívat potenciál Ronalda. Ve finální fázi jsou o tu jeho mimořádnou kvalitu povýšeni," řekl Chytrý.

Spolu s hlavním trenérem se musejí během červnového srazu obejít bez řady zraněných opor včetně nejlepšího útočníka Patrika Schicka. V duelech se Švýcarskem a Španělskem ho zdárně zastoupil Jan Kuchta, který dva góly dal a na jeden přihrál. České mužstvo před odletem do Portugalska kvůli potížím opustil křídelník Jakub Jankto a stal se už patnáctým hráčem na marodce. Portugalský trenér Fernando Santos tolik absencí řešit nemusí a především v záloze a v útoku má velmi široký výběr.

Utkání v padesátitisícové aréně Estádio José Alvalade, kde hraje domácí zápasy Sporting Lisabon, začne ve čtvrtek ve 20:45 SELČ.