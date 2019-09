Fotbalisty čeká v Kosovu přímý souboj o druhé místo ve skupině

Priština - Čeští fotbalisté v sobotu odehrají čtvrtý z osmi zápasů kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Reprezentanti nastoupí v Prištině k přímému souboji o postupové druhé místo ve skupině proti domácímu Kosovu, které z třetí příčky ztrácí jen bod. V úterý pak svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého uzavřou zářijový blok utkáním na půdě dalšího balkánského soupeře Černé Hory.

Český celek v březnu na úvod kvalifikace utrpěl debakl 0:5 v Anglii, po červnových domácích výhrách 2:1 nad Bulharskem a 3:0 nad Černou Horou ale poskočil na druhé místo pětičlenné skupiny. Reprezentanti mají stejně bodů jako vedoucí Anglie, která odehrála jen dvě utkání, nejbližším pronásledovatelem je Kosovo. Bulharsko s Černou Horou mají o čtyři body méně než český tým a o zápas více.

Na Euro projdou první dva týmy z každé skupiny, o další čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů. V samostatné historii nechyběla reprezentace na žádném z šesti mistrovství Evropy.

"Nadcházející dvojzápas je pro nás nesmírně důležitý. Ještě nic nerozhodne, ale hodně napoví," řekl Šilhavý. "Čeká nás stěžejní zápas kvalifikace. Kosovo je teď náš největší soupeř. Je to přímý souboj a ukáže, jakým směrem se to bude vyvíjet," dodal obránce Stefan Simič.

Kosovo po vyhlášení samostatnosti před 11 lety nastoupilo k oficiálnímu mezistátnímu utkání poprvé až v roce 2014 a soutěžní duely hraje od roku 2016. Při losu kvalifikace figurovalo až v pátém výkonnostním koši, ale momentálně drží sérii 14 utkání bez prohry. V kvalifikaci si připsalo remízy 1:1 s Bulharskem a v Černé Hoře a naposledy vítězství 3:2 v Bulharsku. S českým týmem dosud nehrálo.

"Je to nový tým, evropskou kvalifikaci hrají poprvé. Mají výborné hráče, většina z nich působí v dobrých zahraničních klubech. Jsou to takoví nacionalisti, hrdí na svou vlast. Troufám si říct, že Kosovo je z těch tří balkánských týmů ve skupině takové nejkompaktnější. Nicméně věřím, že ten zápas zvládneme," uvedl Šilhavý.

Kosovo bude v zápase s českým týmem postrádat několik zraněných opor. Chybí Milot Rashica z Brém, historicky nejlepší střelec země Arber Zeneli či Herolind Shala, který krátce působil i v české lize v Liberci a Spartě.

"Kdyby například Francie hrála bez Griezmanna, Pogby a Kantého, nebyl by to stejný tým Francie. To stejné platí pro Kosovo. Víme, jak silný soupeř nás čeká. V posledních dvou zápasech předvedl velmi dobré výkony, navíc má výškovou převahu. Ale věřím, že najdeme způsob, jak mu čelit," uvedl švýcarský trenér Kosova Bernard Challandes.

Až na náhradního brankáře působí všichni hráči z kosovské nominace v zahraničních klubech. K oporám patří útočník Vedat Muriqi z Fenerbahce Istanbul či záložník Valon Berisha z Lazia Řím. "Muriqiho znám už z Rizesporu, byl gólový. Silný na balonu, leváček. Hraje strašně pro tým. Celkově jsou hráči Kosova šikovní dopředu, na to si musíme dát pozor," řekl český bek Filip Novák, který hraje tureckou ligu v Trabzonsporu.

Kosované před zápasem spoléhají na velkou diváckou podporu, stadion v Prištině pojme 13.500 lidí. "Češi jsou na papíře favoritem, ale my musíme vyhrát, nemáme jinou možnost. Zápasy s Českem jsou rozhodující. Věřím, že s naší kvalitou a podporou fanoušků máme na to získat tři body. Když vyhrajeme, bude se nám dýchat líp," uvedl záložník Florent Hasani.

Zápas začne v sobotu v 15:00.

Statistické údaje před utkáním: Výkop: sobota 7. září, 15:00 (Priština). Rozhodčí: Makkelie - Diks, Steegstra (všichni Niz.). Bilance: Kosovo - ČR (Československo): - . ČR bilance celkem: 283 154-55-74 510:278. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 8 5-0-3 10:11. Předpokládané sestavy: Kosovo: Muric - Vojvoda, Rrahmani, Aliti, Paqarada - Halimi, Voca - Zhegrova, V. Berisha, Celina - Muriqi. ČR: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Suchý, Novák - Kopic, Souček, Král, Darida, Jankto - Schick. Absence: Zeneli, Rashica, Kryeziu, Kololli, Shala - Dočkal, Pavelka, Kalas (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Muriqi (5) - Schick (8). Nejlepší střelci v této kvalifikaci: Rashica (2) - Schick (3). Disciplinární ohrožení: Halimi - Kadeřábek, Schick (všichni 2 ŽK). Zajímavosti: - ČR se s Kosovem dosud neutkala - na ME projdou první 2 týmy z každé skupiny, o další 4 místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů - samostatná ČR postoupila ze všech 6 předchozích kvalifikací ME - Kosovo v březnu na úvod kvalifikace remizovalo 1:1 s Bulharskem, v červnu pak uhrálo stejný výsledek v Černé Hoře a zvítězilo 3:2 v Bulharsku - ČR v březnu na úvod kvalifikace utrpěla historicky nejvyšší debakl 0:5 v Anglii, v červnu doma zvítězila nad Bulharskem 2:1 a nad Černou Horou 3:0 - Kosovo od předloňského října 14x za sebou neprohrálo - Kosovo doma neprohrálo 6x za sebou a na stadionu v Prištině neprohrálo ani jeden z 8 zápasů - Kosovo hraje mezistátní zápasy od roku 2014, soutěžní duely pak od roku 2016 a minulé kvalifikace MS - ČR má letos bilanci 2 výher a 2 porážek, v březnu 4 dny po prohře v Anglii podlehla doma v přípravě Brazílii 1:3 - ČR prohrála 2 z posledních 3 venkovních zápasů a ve 2 z posledních 5 inkasovala 5 branek - ČR od předloňského června 20x za sebou neremizovala - Kalvach si může připsat premiérový start za český reprezentační A-tým - Schick (ČR) dal v posledních 2 reprezentačních zápasech 3 góly Tabulka skupiny: 1. Anglie 2 2 0 0 10:1 6 2. ČR 3 2 0 1 5:6 6 3. Kosovo 3 1 2 0 5:4 5 4. Bulharsko 4 0 2 2 5:7 2 5. Černá Hora 4 0 2 2 3:10 2