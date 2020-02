Fotbalisty Budějovic a Ostravy čeká přímý souboj o čtvrté místo

České Budějovice - Fotbalisté Českých Budějovic a Ostravy se v páteční předehrávce 23. kola první ligy utkají o čtvrté místo v tabulce, které překvapivě drží jihočeský nováček soutěže o bod před pátým Baníkem. Zápas začne v 18:00.

České Budějovice jsou největším překvapením sezony. Dynamo vyhrálo obě jarní kola a z posledních 11 ligových zápasů zvítězilo devětkrát. Na domácím trávníku Jihočeši v nejvyšší soutěži naplno bodovali pětkrát za sebou.

"Dá se říct, že to bude jeden z vrcholů jarní části sezony na domácím hřišti. Čeká nás soupeř, který má vysoké ambice a netají se tím, že by chtěl hrát pohárovou Evropu. Jsme rádi, že je to zápas čtvrtého s pátým v tabulce. Kdyby nám to někdo řekl před sezonu, asi bychom tomu moc nevěřili," řekl českobudějovický trenér David Horejš v nahrávce pro média.

"Věříme, že přijde plný stadion. Víme, že Baník má jedny z nejlepších fanoušků, ale věřím tomu, že lidi ukážou, že my jsme tady doma. Chceme se zase prezentovat dobrým výkonem a věříme, že všechny body zůstanou doma," doplnil kouč Dynama.

Ostrava v prvních dvou jarních kolech pod vedením nového trenéra Luboše Kozla získala čtyři body a v lize neprohrála sedmkrát po sobě. S Českými Budějovicemi Baník v nejvyšší soutěži bodoval v sedmi z posledních osmi utkání.

"Budějovice jsou na vlně, dávají hodně gólů, hrají jednoduchý, pragmatický fotbal, založený na pracovitosti. Mají rychlostní typy v ofenzivě, jsou nebezpeční ze standardek a jsou nepříjemní pro kohokoliv," prohlásil Kozel, jehož svěřenci v pondělní dohrávce remizovali 1:1 s třetím Jabloncem.

"Bude to o tom, abychom podali výkon, jakého jsme schopni. Pak uvidíme, jestli to bude stačit. Ale určitě nejsme bez šancí. Věřím, že tři dny mezi zápasy je dostatečná doba na to, abychom byli kvalitně připraveni," doplnil Kozel.