Fotbalistky Sparty v úvodu play off o Ligu mistryň podlehly AS Řím 1:2

Úvodní utkání 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň: AC Sparta Praha - AS Řím, 21. září 2022, Praha. Zleva Andressa Alves Da Silvaová z Říma, Barbora Polcarová ze Sparty a Elisa Bartoliová z Říma.

Úvodní utkání 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň: AC Sparta Praha - AS Řím, 21. září 2022, Praha. Zleva Andressa Alves Da Silvaová z Říma, Barbora Polcarová ze Sparty a Elisa Bartoliová z Říma. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Fotbalistky Sparty v úvodním utkání play off o postup do skupinové fáze Ligy mistryň prohrály doma s AS Řím 1:2, přestože vedly. Odveta v italské metropoli je na programu příští čtvrtek.

Fotogalerie

Pražanky vedly od 51. minuty po střele Martínkové z vápna. Domácí pak dvakrát podržela gólmanka Chládeková, v 78. minutě ji ale překonala po zakončení z první kapitánka Římanek Bartoliová. Před vypršením základní hrací doby dokonala obrat Haaviová, která spíše centrovala, míč se ale nakonec od břevna odrazil do branky.

Další pražský celek Slavia dnes hraje na Islandu s tamními úřadujícími šampionkami z Valuru. V boji o Ligu mistryň bylo i Slovácko, které ale v úvodním kvalifikačním kole neuspělo. Ve druhém kole je ve hře i Paris St. Germain s brankářkou Barborou Votíkovou. Francouzský celek se utká se švédským Häckenem.

Dvanáct postupujících týmů z druhého kola kvalifikace doplní v hlavní fázi obhájkyně trofeje z Lyonu, poražené finalistky z Barcelony a také Chelsea s Wolfsburgem. Skupinová fáze začne v říjnu.

Největším úspěchem českého týmu na mezinárodní klubové úrovni jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.

Úvodní utkání 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň:

Sparta Praha - AS Řím 1:2 (0:0)

Branky: 51. Martínková - 78. Bartoliová, 90. Haaviová.

Sestava Sparty: Chládeková - Dědinová (71. Jalecová), Bertholdová, Stárová, Dlasková - Cvrčková (71. Pochmanová), Sonntagová, Polcarová - Trippová, Martínková, Changová (82. Švíbková). Trenér: Masaryk.