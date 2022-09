Fotbalistky Sparty podlehly AS Řím i venku a skupinu Ligy mistryň si nezahrají

Řím - Fotbalistky pražské Sparty si skupinu Ligy mistryň nezahrají. Po úvodní domácí porážce 1:2 dnes svěřenkyně trenéra Martina Masaryka ve venkovní odvetě play off podlehly v Římě tamnímu AS 1:4, přestože vedly.

"Velké zklamání. Třeba ale uznat kvalitu soupeře, byli jsme pod velkým tlakem. Škoda, že jsme v prvním poločase nedotáhli některé věci. S prvním poločasem můžeme být spokojení, ve druhém nebyly věci, které jsme očekávali," řekl Masaryk v rozhovoru pro Nova Sport.

Sparťanky otevřely skóre v 25. minutě, když se po zakončení z voleje po rohovém kopu prosadila Bertholdová. Jenže stejně jako v prvním utkání náskok neudržely. O 10 minut později srovnala hlavou po rohu Wenningerová. Pražanky si mohly vzít vedení zpátky, ale střela Changové po teči jedné z domácích hráček skončila na břevně. Horní tyč zastavila po změně stran i nákop Trippové.

Místo toho se prosadily v 55. minutě Římanky. Po dalším rohu se zblízka nemýlila Andressová. O chvíli později domácí hráčka Lazarová nastřelila z penalty tyč. V 70. minutě se ale italský celek třetího gólu dočkal po hlavičce Minamiové a pojistku přidala tvrdou ranou z vápna Haaviová.

"Standardky tyto zápasy rozhodují. Připravujeme se na ně, ale důraz soupeře v pokutovém území byl větší. Tyto chyby by se neměly stávat, chcete-li být úspěšní," uvedl Masaryk. "Takový výsledek jsme si nezasloužili. Vstoupili jsme do utkání zase dobře jako u nás. Bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Za předvedenou hru se ale nemusíme stydět," doplnila záložnice Eliška Sonntagová.

Sparta tak nenapodobila slávistky, které se na úkor islandského Valuru v prestižní soutěži představí. V boji o Ligu mistryň bylo i Slovácko, ale v úvodním kvalifikačním kole neuspělo.

Největším úspěchem českých fotbalistek na mezinárodní klubové úrovni jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále Champions League. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.