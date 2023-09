Fotbalistky Slavie vyhrály potřetí v řadě pražské derby se Spartou

Praha - Fotbalistky Slavie ovládly v lize potřetí v řadě pražské derby. Svěřenkyně trenéra Karla Pitáka porazily v duelu 5. kola Spartu na Letné 1:0 díky brance Martiny Šurnovské a se stoprocentním bodovým ziskem se osamostatnily v čele tabulky.

"Je to důležité vítězství pro sebevědomí, abychom získali klid. Myslím, že to je zasloužené vítězství, byli jsme lepším týmem," řekl webu Slavie trenér Piták. Pochvaloval si i atmosféru, kterou vytvořilo 1787 diváků. "Jsem rád, že fanoušci chodí. I v Měcholupech se návštěva každým zápasem zvyšuje. Jsme za to rádi a doufáme, že budou chodit pořád," uvedl.

Výsledky 5. kola fotbalové ligy žen

Sparta - Slavia 0:1 (0:0).

Tabulka:

1. Slavia 4 4 0 0 24:1 12 2. Sparta 4 3 0 1 20:5 9 3. Liberec 3 2 0 1 12:4 6 4. Slovácko 3 2 0 1 8:4 6 5. Plzeň 3 2 0 1 7:8 6 6. Pardubice 3 0 0 3 1:15 0 7. Ostrava 3 0 0 3 1:17 0 8. Brno 3 0 0 3 0:19 0