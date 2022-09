Fotbalistky Slavie v úvodu play off o LM vyhrály na Islandu, Sparta prohrála

Úvodní utkání 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň: AC Sparta Praha - AS Řím, 21. září 2022, Praha. Zleva Andressa Alves Da Silvaová z Říma, Barbora Polcarová ze Sparty a Elisa Bartoliová z Říma.

Praha - Fotbalistky Slavie v úvodním utkání play off o postup do skupinové fáze Ligy mistryň zvítězily na hřišti úřadujících islandských šampionek z Valuru 1:0. Sparta naproti tomu prohrála doma s AS Řím 1:2, přestože vedla. Slávistky sehrají odvetu příští středu, sparťanky o den později.

Triumf obhájkyň českého titulu Slavie zařídila v Reykjavíku v 26. minutě Tereza Kožárová. Hráčky Valuru mohly vyrovnat po změně stran, jenže střelu Sigfusdóttirové zastavila branková konstrukce.

Sparťanky vedly od 51. minuty po střele Martínkové z vápna. Domácí pak dvakrát podržela gólmanka Chládeková, v 78. minutě ji ale překonala po zakončení z první kapitánka Římanek Bartoliová. Před vypršením základní hrací doby dokonala obrat Haaviová, která spíše centrovala, míč se ale nakonec od břevna odrazil do branky.

V boji o Ligu mistryň bylo i Slovácko, které ale v úvodním kvalifikačním kole neuspělo. Ve druhém kole je ve hře i Paris St. Germain s brankářkou Barborou Votíkovou. Francouzský celek se utká se švédským Häckenem.

Dvanáct postupujících týmů z druhého kola kvalifikace doplní v hlavní fázi obhájkyně trofeje z Lyonu, poražené finalistky z Barcelony a také Chelsea s Wolfsburgem. Skupinová fáze začne v říjnu.

Největším úspěchem českého týmu na mezinárodní klubové úrovni jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.

Úvodní utkání 2. kola kvalifikace fotbalové Ligy mistryň:

Valur (Isl.) - Slavia Praha 0:1 (0:1)

Branka: 26. Kožárová.

Sestava Slavie: Lukášová - Šlajsová, Necidová, Bartovičová, Khýrová - Krejčiříková, Šurnovská - Veselá, Szewieczkowá, Černá (86. Keeneová) - Kožárová (79. Divišová). Trenér: Piták.

Sparta Praha - AS Řím 1:2 (0:0)

Branky: 51. Martínková - 78. Bartoliová, 90. Haaviová.

Sestava Sparty: Chládeková - Dědinová (71. Jalecová), Bertholdová, Stárová, Dlasková - Cvrčková (71. Pochmanová), Sonntagová, Polcarová - Trippová, Martínková, Changová (82. Švíbková). Trenér: Masaryk.