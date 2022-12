Fotbalistky Slavie na závěr skupiny Ligy mistryň podlehly AS Řím 0:3

Závěrečné 6. kolo skupiny B fotbalové Ligy mistryň: Slavia Praha - AS Řím, 22. prosince 2022, Praha. Zleva Elisa Bartoliová z AS Řím a Kristýna Růžičková ze Slavie.

Praha - Fotbalistky Slavie Praha zakončily účinkování v Lize mistryň domácí porážkou 0:3 s AS Řím. Svěřenkyně kouče Karla Pitáka získaly v šesti kolech dva body a ve skupině B obsadily poslední příčku za St. Pöltenem. Rakouský celek dnes podlehl 2:8 Wolfsburgu, který z prvního místa prošel společně s AS do vyřazovací fáze.

Slávistky podlehly AS Řím i podruhé, navíc opět neskórovaly. V první půli se trefily Giacintiová s Kollmatsovou, po změně stran přidala třetí zásah Linariová.

České mistryně byly stejně jako před týdnem při senzační bezbrankové remíze ve Wolfsburgu pod tlakem, favorizovaný italský celek zvítězil na střely 34:13. Pražanky prohrály v elitní soutěži po dvou zápasech.

Fotbalová Liga mistryň - 6. kolo:

Skupina B:

Slavia Praha - AS Řím 0:3 (0:2)

Branky: 32. Giacintiová, 37. Kollmatsová, 49. Linariová.

Sestava Slavie: Lukášová - Šlajsová (64. Černá), Bartovičová, Necidová, Khýrová - Keeneová (87. Bendová), Tenkrátová - Veselá, Šurnovská (64. Divišová), Růžičková (81. Abrahamssonová) - Kožárová (46. Nekesaová). Trenér: Piták.

St. Pölten - Wolfsburg 2:8 (0:3).

Konečná tabulka:

1. Wolfsburg 6 4 2 0 19:5 14 2. AS Řím 6 4 1 1 16:8 13 3. St. Pölten 6 1 1 4 7:22 4 4. Slavia Praha 6 0 2 4 1:8 2