Fotbalistky Slavie na úvod skupiny Ligy mistryň zkusí překvapit v Římě

Praha/Řím - Fotbalistky pražské Slavie ve čtvrtek vstoupí do skupinové fáze Ligy mistryň. Svěřenkyně trenéra Karla Pitáka se v úvodním utkání pokusí překvapit favorizovaný AS Řím, který v kvalifikaci vyřadil Spartu. Zápas v italské metropoli má výkop v 21:00.

Dalšími dvěma týmy ve čtyřčlenné skupině jsou St. Pölten a vítěz soutěže z let 2013 a 2014 Wolfsburg. Do jarního čtvrtfinále postoupí první dva celky. Skupinová fáze Ligy mistryň vyvrcholí v prosinci, finále se uskuteční v červnu v Eindhovenu.

"Hodně se na to těšíme. Čeká nás šest skvělých zápasů a zkusíme se porvat o druhé místo přes St. Pölten a AS Řím. Wolfsburg je samozřejmě favoritem. Nebude to jednoduché, AS Řím je druhý v italské lize a hraje dobře. Jestli chceme postoupit, musíme tam zkusit něco uhrát," řekl Piták novinářům před odletem do Říma.

Italský vicemistr v kvalifikaci po výhrách 2:1 venku a 4:1 doma postoupil do skupiny přes Spartu. "Snažili jsme se soupeřky načíst, možná to malinko výhoda bude. Jsou hodně fotbalové, v prostředku v kombinaci silné. Mají hodně ostrá křídla, chodí jedna na jednu, hodně se dostávají do zakončení," podotkl Piták.

"Určitě by nám pomohl rychlý gól, aby Římanky trochu znervózněly. Myslím, že můžeme uspět. Hráčky na brejky máme a můžeme se prosadit i ze standardek," doplnil Piták, jehož svěřenkyně o víkendu remizovaly v derby se Spartou 2:2, byť ještě v 78. minutě prohrávaly 0:2.

Slávistky si po úpravě formátu soutěže zahrají skupinu jako první český tým. Liga mistryň vloni doznala změn a od minulé sezony se přestala hrát pouze vyřazovacím systémem. Český klub před rokem v základní fázi chyběl. Pražanky prošly do skupiny přes islandský Valur.

Největším úspěchem českého týmu v Lize mistryň jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále. Jednou se mezi osm nejlepších celků v soutěži probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.

"Poprvé nás čeká tahle skupinová fáze. Ale holky už za sebou mají velké zápasy, takže se nebojím, že by se z toho nějak měly podělat. O to vůbec nemám strach," doplnil bývalý záložník Piták.

Program Slavie ve skupině:

Čtvrtek 20. října: AS Řím - Slavia,

středa 26. října: Slavia - Wolfsburg,

středa 23. listopadu: Slavia - St. Pölten,

čtvrtek 8. prosince: St. Pölten - Slavia,

pátek 16. prosince: Wolfsburg - Slavia,

čtvrtek 22. prosince: Slavia - AS Řím.