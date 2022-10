Fotbalistky Slavie čekají ve skupině Ligy mistryň Wolfsburg, St. Pölten a AS Řím

Nyon (Švýcarsko) - Fotbalistky pražské Slavie se v hlavní fázi Ligy mistryň utkají s dvojnásobnými vítězkami soutěže z Wolfsburgu. Dalšími dvěma soupeři ve čtyřčlenné skupině B budou St. Pölten a AS Řím, který v kvalifikaci vyřadil Spartu. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu.

Šestnáct účastníků hlavní fáze je rozděleno do čtyř skupin, z nichž vždy první dva celky postoupí do jarního čtvrtfinále. Základní část Ligy mistryň odstartuje 19. října a vyvrcholí v prosinci. Finále se uskuteční v červnu v Eindhovenu.

Slávistky si po úpravě formátu soutěže zahrají skupinu jako první český tým. Liga mistryň doznala vloni změn a od minulé sezony se přestala hrát pouze vyřazovacím systémem. Český klub před rokem v základní fázi chyběl.

Pražanky, které do skupiny postoupily přes islandský Valur, figurovaly před losem v druhém ze čtyř výkonnostních košů a měly jistotu, že se vyhnou Paris St. Germain, Bayernu Mnichov a Arsenalu.

Z prvního koše dostaly slávistky Wolfsburg, který v sezonách 2012/13 a 2013/14 celou soutěž vyhrál. V minulém ročníku vypadl německý mistr v semifinále s Barcelonou. Pražanky s Wolfsburgem hrály v roce 2018 a ve čtvrtfinále vypadly po porážce 0:5 venku a remíze 1:1 doma.

Z třetího koše přisoudil slávistkám los St. Pölten, který v kvalifikaci až v prodloužení vyřadil finské Kuopio. Rakouský šampion v srpnu v přípravě porazil Spartu 2:0. Ze čtvrtého koše pak Pražankám připadl AS Řím. Italský vicemistr v kvalifikaci vyřadil sparťanky po výhrách 2:1 venku a 4:1 doma.

"Wolfsburg je na špičce, už jsme se s nimi setkaly dříve. Oba týmy se za tu dobu někam posunuly, ale bude to jistě nejtěžší zápas. Se St. Pöltenem to bude velmi vyrovnané a Řím má také svoji kvalitu, to jsme viděly nyní v zápasech se Spartou," uvedla útočnice Tereza Szewieczková pro web FAČR .

"Řekla bych, že štěstí při losu stálo na naší straně. V této soutěži si soupeře vybírat nemůžeme, ale mám radost. Určitě budeme chtít postoupit. Když už jsme se dostaly do skupinové fáze, budeme se snažit uhrát body s jakýmkoliv soupeřem," dodala.

Největším úspěchem českého týmu v Lize mistryň jsou tři účasti Slavie ve čtvrtfinále. Jednou se mezi osm nejlepších v této soutěži (pod dřívějším názvem Pohár UEFA) probojovala také Sparta, tehdy se ještě osmifinálová fáze hrála ve skupinách.