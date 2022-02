Fotbalistky na závěr turnaje v USA remizovaly s Novým Zélandem a skončily třetí

Frisco (USA) - České fotbalistky v závěrečném třetím utkání na přípravném turnaji čtyř zemí SheBelieves Cup v USA nepotvrdily roli mírných favoritek a s papírově nejslabším soupeřem Novým Zélandem remizovaly bez branek. Svěřenkyně trenéra Karla Rady v druhém poločase dvakrát trefily břevno, soupeřky mířily do brankové konstrukce v úvodním dějství.

Český tým zakončil turnaj na třetím místě. Na úvod překvapivě remizoval bez branek s pozdějšími vítězkami SheBelieves Cupu domácími Američankami, poté podlehl 1:2 Islandu, s nímž bojuje i v rozehrané světové kvalifikaci.

"Dnes byla od nás hra kostrbatější, pomalejší. Nemohli jsme se dostat do tempa a chyběla nám kvalita v rozehrávce. Bylo to ovlivněné i počasím, zmrzlý terén i míč, navíc to byla teplotní změna oproti Los Angeles. Remíza je to víceméně spravedlivá," uvedl na webu FAČR Rada.

"Bereme třetí místo a to je pro nás celkově dobré umístění. Byla to pro nás dobrá prověrka a příležitost udělat obměnu v širším kádru a dát šanci dalším hráčkám. Hodnotím to jako kvalitní přípravu na dubnový kvalifikační zápas s Islandem," dodal Rada.

Přípravný turnaj fotbalistek v USA:

ČR - Nový Zéland 0:0

Sestava ČR: Votíková - Kotrčová, Bertholdová, Necidová, Dlasková - Šlajsová (78. Černá), Cahynová, Bužková (64. Stárová), Krejčiříková, Khýrová (64. Mrázová) - L. Martínková (46. Stašková). Trenér: Rada.

USA - Island 5:0.

Konečná tabulka:

1. USA 3 2 1 0 10:0 7 2. Island 2 2 0 1 3:6 6 3. ČR 3 0 2 1 1:2 2 4. Nový Zéland 3 0 1 2 0:6 1