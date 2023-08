Fotbalistky Anglie a Španělska se na MS utkají o premiérový titul

Sydney - Mistrovství světa fotbalistek dnes vyvrcholí finálovým zápasem mezi Anglií a Španělskem. Oba týmy si zahrají o zlato poprvé v historii. Utkání na Olympijském stadionu v Sydney začne ve 12:00 SELČ.

Zápas nemá podle sázkových kanceláří jasného favorita. Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Angličanek, které zdolaly Španělsko ve čtvrtfinále loňského mistrovství Evropy. Výběr Albionu nakonec celý turnaj vyhrál.

Angličanky na cestě do finále MS ještě nezaváhaly. V play off si postupně poradily s Nigérií, Kolumbií a domácí Austrálií. Španělky utrpěly na závěr skupiny debakl 0:4 s Japonskem, v play off ale vyřadily Švýcarsko, Nizozemsko a Švédsko.

Na předchozích osmi mistrovstvích světa zvítězily čtyři reprezentace - USA, Německo, Norsko a Japonsko - nyní přibude pátá.