Fotbalisté Zlína v úterní dohrávce přivítají Liberec

Zlín - Fotbalisté Zlína a Liberce nastoupí v úterý k dohrávce 20. kola první ligy. Zápas se v původním termínu 6. února neuskutečnil kvůli koronaviru v týmu "Ševců". Utkání bude soubojem celků z druhé poloviny tabulky, desátý Liberec má před třináctým Zlínem náskok pěti bodů. Severočechy čeká premiéra v jarní části nejvyšší soutěže, neboť o víkendu nehráli ani s Pardubicemi vzhledem k virové nákaze ve východočeském mužstvu.

Zlín v sobotu prohrál na půdě Bohemians 1905 0:1 a z posledních sedmi kol jen jednou zvítězil. Má pouze dvoubodový náskok na pozice, které na konci sezony znamenají účast v baráži. "Celky za námi jako Teplice a Karviná vstoupily do jara výborně. Nesmí nás to příliš znepokojit, spíš namotivovat, abychom i my bodovali a vzdálili se těm barážovým příčkám," uvedl Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent zlínského trenéra.

"Ševci", kteří doma v lize čtyřikrát za sebou neprohráli, se pokusí navázat na nečekané podzimní vítězství 1:0 v Liberci. "Je to úplně jiné mužstvo, s jiným trenérem, zkušeným Stochem a nebezpečným Rabušicem. Motivace Liberce bude velká, určitě bude chtít u nás vyhrát," poznamenal Jelínek.

Před zápasem mu stále chybí řada zraněných hráčů, k absencím přibyl i stoper Lukáš Vraštil s trestem za čtyři žluté karty. "I když to není jednoduchá situace, tak se na to nebudeme vymlouvat. Musíme hrát s tím, co máme k dispozici a uspět. Je potřeba zlepšit finální fázi, dostat se do koncovky a v ní se prosadit," řekl Jelínek.

Liberci se ve Zlíně příliš nedaří, vyhrál tam jediné z posledních sedmi ligových utkání. Slovan na konci podzimní části naplno bodoval v jediném z posledních čtyř kol a dvakrát za sebou neskóroval. Po odložení duelu s Pardubicemi Severočeši ve čtvrtek v přípravě porazili druholigové "béčko" Sparty 3:2.

"Nějak chystáte zimní přípravu s tím, kdy má gradovat a kdy máte vstoupit do jara. Teď se nám to dvakrát posunulo. Samozřejmě to bylo nepříjemné. Jsem strašně rád, že jsme mohli sehrát přípravné utkání. Jsou věci, které v jakémkoliv tréninku nevidíte a ukážou se až v zápasech," řekl trenér Slovanu Luboš Kozel. "Náš náskok na skupinu o záchranu není zase tak velký. Navíc nás čeká Zlín, takže pro nás bude strašně důležité dobře odstartovat," dodal.

Zápas má v úterý výkop v 16:30. Do hlediště vzhledem k opatřením proti koronaviru stále může jen tisícovka diváků.

Statistické údaje před dohrávkou 20. kola první fotbalové ligy: Fastav Zlín (v tabulce: 13.) - Slovan Liberec (10.) Výkop: úterý 15. února, 16:30. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Slavíček - Ondráš (video). Bilance: 33 10-10-13 30:38. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Simerský, Matejov - Conde - Dramé, Hrubý, Tkáč, Vukadinovič - Fantiš. Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie, Plechatý, Mikula - Tiéhi, Havelka - Tupta, Stoch, Mészáros - Rondič. Absence: Vraštil (4 ŽK), Fillo, Jawo, Reiter (všichni zranění), Čanturišvili, Hlinka, Poznar, Procházka - Hilál, Faško, Matoušek, Rabušic (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hlinka, Hrubý, Janetzký - Rondič, Tiéhi (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Poznar (6) - Tupta (4). Zajímavosti: - zápas se v původním termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Zlína - Zlín poslední vzájemné utkání vyhrál, ale předtím Liberec v lize 3x za sebou neporazil a nedal mu gól - Zlín prohrál jediné z posledních 7 domácích ligových utkání s Libercem - Zlín o víkendu prohrál na půdě Bohemians 1905 a zvítězil v jediném z posledních 7 kol - Zlín doma v lize 4x za sebou neprohrál - Liberec čeká premiéra v jarní části, o víkendu nehrál s Pardubicemi kvůli viróze v týmu Východočechů - Liberec vyhrál jediné z posledních 4 ligových utkání a 2x za sebou neskóroval - Liberec venku v lize 2x za sebou prohrál - Liberec ve čtvrtek vyhrál nad Spartou B 3:2 a v zimní pauze zvítězil ve 4 z 6 přípravných zápasů - Fillo (Zlín) čeká na 350. ligový start - Rondič (Liberec) slaví den po utkání 23. narozeniny Tabulka: 1. Slavia 21 16 3 2 52:15 51 2. Plzeň 21 16 3 2 39:15 51 3. Sparta 21 14 5 2 48:24 47 4. Ostrava 21 11 6 4 46:31 39 5. Slovácko 20 12 3 5 38:23 39 6. České Budějovice 21 7 6 8 28:32 27 7. Mladá Boleslav 21 8 2 11 32:33 26 8. Hradec Králové 21 6 8 7 26:29 26 9. Olomouc 21 6 7 8 33:30 25 10. Liberec 19 7 3 9 17:25 24 11. Bohemians 1905 21 6 3 12 28:45 21 12. Jablonec nad Nisou 21 4 8 9 16:35 20 13. Zlín 20 5 4 11 23:38 19 14. Teplice 21 5 2 14 24:39 17 15. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17 16. Karviná 21 1 6 14 18:37 9