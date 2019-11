Fotbalisté Zlína v regionálním derby porazili Slovácko 2:1

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v 18. kole první ligy v regionálním derby nad Slováckem 2:1. Domácí poslal ve 32. minutě do vedení Tomáš Poznar a pojistku přidal deset minut před koncem Petr Jiráček. V 86. minutě už jen snížil Stanislav Hofmann. "Ševci" částečně odčinili minulý debakl 0:5 v Liberci, vyhráli druhý z posledních tří zápasů a upevnili si 13. místo v tabulce. Slovácko čtyři kola po sobě nezvítězilo a zůstalo sedmé.

Trenér Slovácka Svědík musel už v 11. minutě střídat, místo zraněného útočníka Šašinky naskočil Kalabiška. První velkou šanci měl ve 20. minutě Zlín. Hlinka po zemi vypálil zpoza vápna a jeho střelu zastavila tyč.

V 32. minutě už "Ševci" vedli. Džafič našel z přímého kopu Poznara a ten hlavičkou k tyči otevřel skóre. Nejlepší zlínský střelec ligové sezony se trefil v nejvyšší soutěži poprvé od srpna.

O pět minut později poprvé výrazněji zahrozili i hosté. Přímý kop propadl na zadní tyč, kde na míč těsně nedosáhl Reinberk. Po přestávce kombinačně lepší Slovácko výrazně přidalo a dostalo soupeře pod tlak.

Po hodině hry Navrátil trefil Bartošáka a hosté marně reklamovali ruku a penaltu. Po následném rohu vychytal Havlíka zlínský gólman Rakovan. V 72. minutě se na opačné straně nečekaně odrazil míč k Poznarovi, který ale ve velké šancí vystřelil mimo.

V 80. minutě už domácí přidali pojistku. Po Poznarově centru procpal míč do sítě Jiráček, který na rozdíl od spoluhráče zřejmě nebyl v ofsajdu. Slovácko se ale nevzdalo a ještě zdramatizovalo závěr. V 86. minutě usměrnil Havlíkův přímý kop špičkou kopačky do sítě Hofmann a snížil.

Hosté pak domácí sevřeli pod drtivý tlak, ale ani jednu ze tří šancí neproměnili. Hned minutu po snižující trefě zachránil Zlín od vyrovnaní Rakovan, poté Daníček pálil do boční sítě a v závěru nastavení vyhlavičkoval míč směřující do branky Hnaníček. Zlín tak oplatil Slovácku předchozí dvě letošní porážky.

Hlasy po utkání:

Jan Kameník (trenér Zlína): "Jsme rádi, že jsme to zvládli. Cítili jsme, že máme sami sobě dluh po zápase v Liberci, který nám nevyšel. Potřebovali jsme získat body nehledě na to, že hrajeme derby. Zápas jsme hráli dobře v obraně a hráči načetli taktické pokyny. Dopředu to ale bylo nepřesné a míč nám utíkal. Tam ta kvalita mohla být lepší. Ve druhé půli jsme pokračovali z obrany, ale zbytečně se to zdramatizovalo po standardce. Ustáli jsme to díky obětavosti všech hráčů. Za body jsme nesmírně rádi."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Oba dva poločasy byly skoro stejné. První poločas byl z naší strany do útoku bez efektu, netlačíme se do brány, nedáme centr. Z držení míče nic nebylo. Ve druhém poločase přišlo zlepšení, ale derby vyhrává ten, kdo víc chce. Zlín si šel za tím. Šlo to vidět hlavně na konci, kde hráli domácí hodně obětavě. Máme nekvalitu v předfinální fázi. Nelíbí se mi, co jsme hráli. Mám rád přímočarý fotbal, šance neuděláme z toho, že si dáme 20 přihrávek. Mysleli jsme si, že jsme fotbalisti. Přitom jsme upozorňovali, že i když jsme výše v tabulce, nic to neznamená."

Fastav Zlín - 1. FC Slovácko 2:1 (1:0)

Branky: 32. Poznar, 80. Jiráček - 86. Hofmann. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. ŽK: Džafič, Wágner, Čanturišvili, Buchta - Juroška, Daníček, Hellebrand. Diváci: 4051.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Buchta, Hnaníček - Matejov, Hlinka, Jiráček, Bartošák - Poznar (85. Železník), Wágner (72. Fantiš), Džafič (79. Čanturišvili). Trenér: Kameník.

Slovácko: Trmal - Juroška (85. Sadílek), Hofmann, Kadlec, Reinberk - Havlík, Daníček - Navrátil, Hellebrand (76. Dvořák), Petržela - Šašinka (11. Kalabiška). Trenér: Svědík.