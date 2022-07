Fotbalisté Zlína v generálce podlehli Prostějovu, Ostrava porazila Karvinou

Praha - Fotbalisté Zlína nezvládli generálku na novou sezonu a v závěrečném utkání letní přípravy doma nečekaně prohráli s druholigovým Prostějovem 1:2. Nováček nejvyšší soutěže Brno jen remizovalo s Jihlavou bez branek. Ostrava, Hradec Králové a Pardubice naopak zápasy s druholigovými soupeři zvládly. Baník zdolal Karvinou 2:1, "Votroci" zvítězili vysoko 4:1 v Chrudimi a Pardubičtí porazili Vlašim 2:0.

Zlín se proti Prostějovu trápil a v 37. minutě po chybách v obraně a dvou gólech Kušeje prohrával 0:2. Až jedenáctý tým uplynulé sezony druhé ligy mohl vést nad favoritem i vyšším rozdílem, neboť v úvodní hodině také dvakrát trefil brankovou konstrukci. Nepřesně a nedůrazně hrající "Ševci" v závěru snížili díky Čanturišvilimu, ale první porážku v letošní letní přípravě už neodvrátili. Zlín v přípravě nad Prostějovem už počtvrté za sebou nezvítězil.

"Nepodali jsme dobrý výkon. V přípravě nejde o výsledek, ale o projev na hřišti a Prostějov určitě vypadal živější, agresivnější. Je to takový vykřičník. Nemusí se nám dařit technické věci, už se nám pak nedařilo vůbec nic, ale musím tam vidět větší úsilí. I když se nedaří, musí se makat. Jediný, kdo působil živě, byl Vakho (Čanturišvili)," uvedl pro klubovou televizi zlínský trenér Jan Jelínek.

Proti soupeři z druhé ligy se nepovedlo zvítězit ani jedinému nováčkovi nejvyšší soutěže Brnu. Zbrojovka proti Jihlavě po nepovedeném úvodním dějství přidala, ale neprosadil se ani v 75. minutě střídající Hrabina, který z voleje trefil tyč.

Naopak Hradec Králové si v generálce proti Chrudimi zastřílel. Dva góly dali desátému celku minulé druholigové sezony Vašulín a Kubala. "Votroci" prohráli jediný z osmi přípravných zápasů a v sedmi zvítězili.

"Je potěšitelné, že jsme dokázali udělat dobrý výsledek. Já jsem se spíš díval na hru, i ta měla své parametry. Byl to dobrý výkon, měl úroveň. Mohli jsme dát více gólů, mohlo to skončit třeba 8:3. Vždy to může být lepší, ale je vidět, že mužstvo se po přípravě dostává do slušného herního rozpoložení. Vždy vám prospěje, když vyhrajete generálku," řekl klubové televizi královéhradecký trenér Miroslav Koubek.

Ostrava sice s Karvinou, která sestoupila z nejvyšší soutěže, po pěti minutách inkasovala, ale ještě během úvodních 16 minut otočili stav Petr Jaroň s Tetourem. Svěřenci trenéra Pavla Vrby v posledních třech zápasech letní přípravy neprohráli.

Úspěšnou generálku za sebou mají i Pardubice. Východočechům zajistil vítězství nad Vlašimí, která v minulé sezoně prohrála baráž o nejvyšší soutěž, střídající Brazilec Jabá. Nejprve v 68. minutě povedenou střelou otevřel skóre a v závěru připravil gól pro Hufa. Pardubičtí vyhráli v přípravě po pěti duelech, v nichž čtyřikrát neskórovali.

Nová sezona první ligy začne příští víkend.