Fotbalisté Zlína v dohrávce porazili Liberec 2:0 a poskočili na 11. místo.

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili v dohrávce 20. kola první ligy nad Libercem 2:0 a v neúplné tabulce se posunuli na 11. místo. O výhře domácích rozhodli ve druhém poločase David Tkáč a Robert Hrubý po dvou asistencích střídajícího Vukadina Vukadinoviče. "Ševci" tak neprohráli v pátém domácím utkání za sebou a na barážové příčky mají pětibodový náskok. Slovanu nevyšla letošní ligová premiéra a už tři duely čeká na vstřelený gól, Severočeši zůstali desátí, ale mají zápas k dobru.

Zápas se měl hrát původně v neděli 6. února, ale kvůli koronavirové nákaze a následné karanténě ve zlínském týmu byl odložen. Liberec pak nehrál ani o uplynulém víkendu kvůli střevní viróze v mužstvu Pardubic.

Zlín vstoupil do utkání velmi aktivně a veškeré snahy o úvodní gól vměstnal do první desetiminutovky. Už ve druhé minutě vyprášil Knoblochovy rukavice Dramé, který se do nebezpečného zakončení dostal ještě jednou, a po něm i Hrubý.

"Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byli jsme nebezpečnější, za tu aktivitu jsme si zasloužili branku," řekl na tiskové konferenci zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci vedený jako asistent.

Liberec se na trávníku prvních dvacet minut jen rozkoukával a iniciativu převzal až v závěru první půle. Signálem byla dělovka Stocha, s níž měl Rakovan plno práce. Zlínský gólman se vytáhl i při prudkém centru na Tuptu. "Dostali jsme se sice do hry, ale chyběly nám šance," konstatoval liberecký kouč Luboš Kozel.

Na začátku druhého poločasu hlavičkoval těsně vedle Rondič, největší dosavadní šanci na gól si po hodině hry vypracovali "Ševci". Střelu Hrubého vyrazil Knobloch, jenž zlikvidoval i dorážku Matejova a ustál také závar po následném rohovém kopu.

Domácí se branky dočkali v 65. minutě. Perfektní centr Vukadinoviče hlavou přesně k tyči usměrnil Tkáč a svým šestým gólem v ligové sezoně dotáhl v týmové tabulce střelců absentujícího Poznara. "Tkáč to trefil skvěle, vidím na tréninku, jak skvěle pracuje, má před sebou velkou budoucnost," uvedl Srb Vukadinovič novinářům.

Liberec musel více otevřít hru, do šance se hlavičkou opět procpal Rondič, ale neuspěl. Zlín potvrdil výhru z brejku, který režíroval opět Vukadinovič a na jehož konci byla přesná střela Hrubého. Moravané tak porazili Slovan i ve druhém ligovém utkání v tomto ročníku, na podzim zvítězili 1:0. "Doufám, že mi to takhle půjde dál, jsem moc rád, že jsem přispěl ke třem bodům. Role žolíka mi sedí," dodal Vukadinovič.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, byli jsme nebezpečnější, za tu aktivitu jsme si zasloužili branku. Liberec se dostal do tlaku až v samotném závěru, kdy nám docházely síly. Kluci si sáhli na dno a jsem rád, že to zvládli. Takhle se bojuje o tři body doma. Hru výborně oživil Vukadinovič a řekl si o místo v základní jedenáctce. Pořád jde ale o začátek jara, na úlevu není čas. Každopádně jsem dnes rád za tři body a nulu vzadu. Teď se musíme připravit na Slovácko."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsem zklamaný, utkání jsme nezvládli a bylo na nás znát, že jsme hráli první utkání v (jarní) sezoně. Domácí byli agresivnější, přímočařejší. Pak jsme se dostali do hry, ale neměli jsme šance. Po přestávce jsme začali líp, ale dovolili jsme domácím jít do vedení po situaci, která byla lehce bránitelná. To rozhodlo, Zlín pak potvrdil svoji výhru gólem z brejku. Oni branku dali, my jsme neubránili jejich akce a domácí vyhráli zaslouženě."

20. kolo první fotbalové ligy: Fastav Zlín - Slovan Liberec 2:0 (0:0) Branky: 65. Tkáč, 78. Hrubý. Rozhodčí: Zelinka - Horák, Slavíček - Ondráš (video). ŽK: Matejov (Zlín). Diváci: 1000 (omezený počet). Sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (59. Vukadinovič), Tkáč, Hrubý (80. Nečas), Janetzký (88. Kolář) - Fantiš (80. Chwaszcz). Trenér: Kalivoda. Liberec: Knobloch - Koscelník, Gebre Selassie (72. Meszáros), Plechatý, Mikula - Tiéhi, Purzitidis - Rondič, Stoch (57. Frýdek), Tupta (80. Matoušek) - Alijagič (57. Rabušic). Trenér: Kozel.

Tabulka:

1. Slavia 21 16 3 2 52:15 51 2. Plzeň 21 16 3 2 39:15 51 3. Sparta 21 14 5 2 48:24 47 4. Ostrava 21 11 6 4 46:31 39 5. Slovácko 20 12 3 5 38:23 39 6. České Budějovice 21 7 6 8 28:32 27 7. Mladá Boleslav 21 8 2 11 32:33 26 8. Hradec Králové 21 6 8 7 26:29 26 9. Olomouc 21 6 7 8 33:30 25 10. Liberec 20 7 3 10 17:27 24 11. Zlín 21 6 4 11 25:38 22 12. Bohemians 1905 21 6 3 12 28:45 21 13. Jablonec nad Nisou 21 4 8 9 16:35 20 14. Teplice 21 5 2 14 24:39 17 15. Pardubice 19 4 5 10 24:41 17 16. Karviná 21 1 6 14 18:37 9