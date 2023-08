Fotbalisté Zlína remizovali s Liberem 1:1 a získali první bod v ligové sezoně

Zlín - Fotbalisté Zlína remizovali ve 4. ligovém kole s Libercem 1:1 a po úvodních třech porážkách získali první bod v sezoně. Hosty poslal do vedení po čtvrthodině Christian Frýdek, ve 35. minutě srovnal Jakub Janetzký. Severočeši potřetí za sebou nevyhráli a v neúplné tabulce jsou s pěti body sedmí. "Ševcům" nadále patří 15. příčka.

Do zápasu vstoupili aktivněji hosté. Už ve třetí minutě vypálil těsně nad Doumbia a ve 13. minutě prověřil pozornost Dostála, chytajícího 150. duel v první lize, Červ. "Ševcům" úvodní varování nestačila a další laxnost v jejich obranných řadách už Liberec potrestal. Doumbia našel v 15. minutě volného Frýdka, jehož skákavá střela zaplula do branky. Ofenzivní záložník Slovanu skóroval poprvé v sezoně.

Zlín po inkasovaném gólu zvýšil aktivitu, vytvořil si územní převahu a z ní i šance. Hlavičky Didiby i Janetzkého úspěchem neskončily, ještě blíže k vyrovnání měl po pěkné individuální akci Slončík, ale brankář Vliegen jeho střelu zlikvidoval.

Ve 33. minutě trefil Čelůstka z 25 metrů břevno a vyrovnání přišlo o dvě minuty později. Fantiš lehce nadzvedl centr po rohovém kopu a Janetzký poslal míč do sítě. Také on se jako Frýdek prosadil poprvé v ročníku.

V nastavení první půle trefil Chaluš tyč zlínské branky a dal tak domácím najevo, že Liberec nesložil ofenzivní zbraně. Po přestávce začal znovu aktivně a jelikož se dopředu tlačili i Zlínští, hrála se otevřená partie s množstvím nebezpečných akcí na obou stranách.

Závar před Dostálem skončil míčem v jeho náruči. Na opačné straně Kolář hlavičkoval těsně vedle a Fantiš nedosáhl o vlásek na nadějný centr. V závěru se více tlačili za třemi body domácí.

"Ševci" vystupňovali svůj tlak, ale střely střídajícího Bužka ani Simerského si cestu do sítě nenašly. V nastavení dopravil míč do branky Kovinič, ale radost domácím sebral videorozhodčí, který odhalil ofsajd a gól tak neplatil. Zlín doma v lize s Libercem bodoval popáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (Zlín): "Bod beru, ale v závěru jsme šli výhře naproti a mrzí nás, že jsme na ni nedosáhli. Doma jsme prostě chtěli vyhrát. Prvních 30 minut byl Liberec silnější na míči, my jsme se nedostávali do hry. Byli jsme u soupeře pozdě, ale když jsme zlepšili kombinaci a zvýšili presink a atakování jejich rozehrávky, začal se vývoj utkání otáčet na naši stranu. Oni pak nebyli tak přesní. Ve druhém poločase jsme byli kombinačně silnější, dařilo se nám a nebyl důvod do sestavy sahat. V závěru jsem se radoval z gólu, ale už před rozhodnutím videa jsme věděli, že to byl ofsajd. Je to škoda, tři body by nás hodně posunuly. Byli jsme k nim blízko."

Luboš Kozel (Liberec): "Začátek byl z naší strany dobrý. Zaslouženě jsme dali gól, ale pak jsme ustoupili z naší hry. Zbytečně jsme ztráceli míče, neuhrávali jsme dlouhé nákopy. Koledovali jsme si o gól a přišlo zasloužené vyrovnání. Pak jsme se zlepšili, byli jsme stále ve hře, závěr byl otevřený. Dnes jsme měli štěstí, že gól v nastaveném čase neplatil, ale ofsajd to byl."

FC Zlín - Slovan Liberec 1:1 (1:1)

Branky: 35. Janetzký - 15. Frýdek. Rozhodčí: Rouček - Matoušek, Leška - Zelinka (video). ŽK: Tkáč - Purzitidis, Rabušic, Kozel (trenér). Diváci: 2738.

Zlín: Dostál - Cedidla, Didiba, Simerský, Čelůstka - Kolář (64. Kovinič) - Slončík (61. Vukadinovič), Janetzký, Tkáč (75. Bužek), Dramé - Fantiš. Trenér: Vrba.

Liberec: Vliegen - Prebsl (84. Horský), Chaluš, Purzitidis - Mikula (76. Fukala), Červ (59. Varfolomejev), Doumbia, Ghali (84. Preisler) - Frýdek - Kulenovič, Tupta (59. Rabušic). Trenér: Kozel.