Fotbalisté Zlína remizovali s Hradcem 2:2 a opustili poslední místo

Zlín - Fotbalisté Zlína ve 23. kole první ligy doma remizovali s Hradcem Králové 2:2. "Ševci" počtvrté za sebou nevyhráli, přesto se v neúplné tabulce posunuli na předposlední místo o skóre před Pardubice, které mají zápas k dobru. Východočeši protáhli venkovní sérii bez porážky na čtyři utkání a jsou na sedmí.

Zlín poslal do vedení v páté minutě Vachtang Čanturišvili, na jehož gól odpověděl ve 38. minutě Matěj Koubek, ale v nastavení první půle domácím vrátil náskok Libor Kozák. O druhé vyrovnání "Votroků" se postaral v 72. minutě střídající Daniel Vašulín. Domácí v závěru dohrávali bez vyloučeného Jakuba Koláře.

"Ševcům" ideálně vyšel nástup do utkání. V páté minutě založil na levé straně akci Hrubý, prošel do šestnáctky soupeře, kde našel Čanturišviliho, jehož tečovaná střela skončila za Reichlovými zády.

Hosty gól nepoložil, v dalším průběhu byli aktivnějším týmem, ale do koncovky se přes dobře organizovanou defenzivu Zlína nedostali. Ve 27. minutě se neúspěšně pokoušel o koncovku Harazim, jehož hlavičku zlikvidoval brankář Rakovan.

Při rostoucím tlaku zapomněli hosté na zadní vrátka, po pravé straně utekl Vukadinovič, naservíroval míč Slončíkovi, ale jeho gól sudí Berka po konzultaci s videorozhodčím neuznal.

Hradec se dočkal vyrovnání v 38. minutě. Gabriel vrátil centrovaný míč zpět před branku, kde jej přes Rakovana do sítě hlavičkoval Matěj Koubek. Přesto šli do kabin spokojenější domácí. V nastaveném čase po centru Vukadinoviče prokázal svůj důraz Kozák a protlačil míč s pomoci tyče za Reichla.

Po přestávce nápor hostů zesílil, k čemuž přispěla i herní pasivita Zlína, jehož hráči neudrželi míč na svých kopačkách a spoléhali jen na důsledné bránění.

To polevilo v 72. minutě, kdy na centr Gabriela vyskočil nedůsledně bráněný Vašulín a hlavou nedal Rakovanovi šanci. Královéhradecký útočník oslavil návrat po vleklém zranění čtvrtým ligovým gólem v sezoně.

V závěru se domácí přece jen více dostali do ofenzivy, kterou zabrzdil Kolář svým vyloučením po druhé žluté kartě. V 90. minutě zazdil tutovku Matěj Koubek, který mohl strhnout výhru na stranu Hradce. Ten v lize popáté za sebou se Zlínem neprohrál.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "V minulém kole jsme při remíze v Brně dva body ztratili, dnes jsme za remízu jeden získali. Na druhou stranu si přiznejme, že Hradec tady odehrál dobré utkání, byl nebezpečný v brejkových situacích. Mrzí mě to o to více, že jsme dvakrát vedli a dostali jsme gól ze situace, kterou jsme měli pokrytou. Projev Hradce byl dnes lepší, my jsme dlouho nevyhráli a sbíráme body po jednom, když jsme vedli, náš výkon klesal. Jsme si vědomi naší situace, potřebujeme vyhrávat, jinak se nebudeme posouvat v tabulce výš. Nedokážu posoudit, zda-li to byl nejslabší výkon na jaře. Ale berte to tak, že Hradec hrává výborně venku, což dnes dokázal. Byl fotbalovější a přesnější."

Miroslav Koubek (trenér Hradce Králové): "Pro nás je remíza důležitá z toho důvodu, že jsme body urvali na hřišti týmu, který bojuje o záchranu. Z matematického hlediska je to dobré, ale jinak mám smíšené pocity. Dvakrát jsme prohrávali, byli jsme nedůrazní ve vápně, i proto, že improvizujeme v obraně. Zlín toho využil, komplikovali jsme si to. Byli jsme ale dominantní s míčem, domácí urputně bojovali a nám se podařilo to aspoň srovnat. Sahali jsme po vítězství, mohli jsme to překlopit, což by bylo pro domácí kruté. Remízu přijímám."

Trinity Zlín - FC Hradec Králové 2:2 (2:1)

Branky: 5. Čanturišvili, 45.+5 Kozák - 38. Matěj Koubek, 72. Vašulín. Rozhodčí: Berka - Kříž, Hádek - Petřík (video). ŽK: Kolář, Rakovan. ČK: 90. Kolář (všichni Zlín). Diváci: 2088.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Hlinka, Procházka - Kolář, Hrubý - Vukadinovič (85. Dramé), Slončík (53. Janetzký), Čanturišvili - Kozák (66. Balaj). Trenér: Vrba.

Hradec: Reichl - Klíma, Kodeš, Čech - Gabriel, Kučera (46. Rada), Smrž, Harazim (60. Vašulín) - Kubala (90.+4 Pudhorocký), Matěj Koubek, Ryneš. Trenér: Miroslav Koubek.