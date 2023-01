Fotbalisté Zlína při Vrbově premiéře doma remizovali 1:1 s Ostravou

Zlín - Fotbalisté Zlína při soutěžní premiéře trenéra Pavla Vrby remizovali v 17. kole první ligy doma s Ostravou 1:1. Hosty poslal do vedení ve 41. minutě Jiří Klíma, po změně stran vyrovnal Libor Kozák. Zlínští tak v nejvyšší soutěži přerušili sérii čtyř porážek, přesto zůstávají předposlední v tabulce. Vrba, který až do poloviny října vedl Baník, nezačal angažmá u "Ševců" vítězstvím. Ostravští v této ligové sezoně venku ještě nevyhráli a jsou desátí.

Hosté z Ostravy měli výraznou převahu v hledišti, ale na hřišti patřil úvod Zlínu. Hned ve druhé minutě vyzkoušel domácí Fantiš pozornost brankáře Laštůvky střelou z dálky a Bartošák z levé strany poslal do šestnáctky dva nebezpečné centry.

Slezanům na hrotu chyběl jejich nejlepší střelec Almási, který se v přípravě zranil. V koncovce se ho snažil nahradit záložník Plavšič, který během prvního poločasu třikrát zaměstnal brankáře Rakovana.

Pět minut před přestávkou do té doby téměř neviditelný útočník Klíma využil prvního zaváhání zlínské obrany a po Miškovičově přihrávce zblízka vstřelil svůj čtvrtý gól v ligovém ročníku. Povzbuzený Baník vzápětí zaútočil znovu, Kaločova povedená střela z dálky ale gólmana nepřekvapila.

Hned po změně stran mohl zvýšit Kuzmanovič, ale Rakovan svůj tým znovu podržel. Srbský záložník pak promarnil další vyloženou šanci pojistit vedení a ostravský tým to mohlo mrzet.

V 57. minutě totiž Čanturišvili vystřelil z otočky a míč se od Kozákových prsou odrazil do Laštůvkova protipohybu. Někdejší král ligových střelců tak k jednomu podzimnímu gólu v dresu Slovácka přidal hned v premiéře ve Zlíně druhý.

Čtvrt hodiny před koncem bylo utkání na několik minut přerušeno, protože pyrotechnika z ostravského sektoru zahalila hřiště mlhu. Po nucené přestávce se už skóre nezměnilo ani v šestiminutovém nastavení, přestože o šance před oběma brankami nebyla nouze.

Střídající Vukadinovič mohl hned po svém příchodu na hřiště strhnout vedení na zlínskou stranu, ale Laštůvka ho zastavil. Na druhé straně se dvakrát vytáhl Rakovan při vyložených šancích Miškoviče. Slovenský gólman tak měl největší podíl na prvním bodu "Ševců" po čtyřech porážkách. Baník v lize neprohrál se Zlínem poosmé za sebou, na hřišti soupeře počtvrté v řadě remizoval.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Do 60. minuty bylo utkání vyrovnané. Hráli jsme zodpovědně, gól, který jsme dostali, byl po našem nedůrazu. V závěru naše tempo bylo náročnější, než jsme si představovali. V kvalitě jsme posledních dvacet minut zaostávali. Baník měl dvě stoprocentní příležitosti, Rakovan nás dvakrát podržel. Vzhledem k tomu je pro nás bod cenný. Kozák bojoval, snažil se, dal gól, i šťastné góly patří k fotbalu. Ukázali jsme srdce, doufám, že se nám to vrátí. Vypsal jsem proti Baníku speciální prémii za vítězství. Nevím, jestli teď půjdeme na 50 procent, spojíme to s mým zápisným, aby hráči byli spokojeni."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Celý zápas jsme měli relativně pod kontrolou. Na druhou stranu jsme si v prvním poločase nic nevypracovali, i když jsme dali gól. První půle byla promarněná. Mrzí mě inkasovaný gól, byl hloupý, bylo to po jediné šanci soupeře. V závěru jsme měli tři stoprocentní šance, hlavně Miškovič, který jinak odehrál dobrý zápas, ale vychytal nás brankář. Převládá lehké zklamání, měli jsme tady vyhrát, ale co se týká nasazení a bojovnosti, to tam bylo. Jen chyběla kvalita v koncovce. Zápasu chyběla lehkost, hrát ligu v lednu v tomhle počasí a na tomhle terénu, nevím, nejsme na to připraveni. Trénujeme jen na umělé trávě."

Trinity Zlín - Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branky: 57. Kozák - 41. J. Klíma. Rozhodčí: Szikszay - Caletka, Volf - T. Klíma (video). ŽK: Cedidla, Fillo, Fantiš, Bartošák - Kuzmanovič, Fleišman. Diváci: 4237.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Kolář, Bartošák - Didiba, Hlinka - Fillo (64. Janetzký), Fantiš (82. Vukadinovič), Čanturišvili - Kozák (81. Balaj). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Fleišman - Kaloč, Miškovič (90.+3 Šín) - Cadu (85. Jaroň), Kuzmanovič (74. Buchta), Plavšič (90.+3 Šehič) - J. Klíma (74. Tijani). Trenér: Hapal.