Fotbalisté Zlína porazili Teplice 3:0 a přiblížili se ligové záchraně

Zlín - Fotbalisté Zlína zvítězili ve druhém kole ligové nadstavbové skupiny o záchranu nad Teplicemi 3:0. O jejich branky se v úvodu postarali Vachtang Čanturišvili a Vukadin Vukadinovič, ve 34. minutě pojistil výhru domácích Martin Cedidla. "Ševci" v nejvyšší soutěži vyhráli po pěti zápasech a vykročili k záchraně. Na čtrnáctou barážovou příčku, která po dnešní porážce zůstala Teplicím, mají náskok šesti bodů.

Domácí vstoupili do utkání s maximální koncentrací a byli za to odměněni. Ve třetí minutě vyslal Vraštil šedesátimetrový pas na Čanturišviliho, ten si obhodil obránce i gólmana a svým druhým gólem v české lize otevřel skóre.

Za chvíli mohl dát druhý gól hlavou Hrubý, ale mířil vedle. Už v sedmé minutě ale navýšil zlínské vedení Vukadinovič po přihrávce Janetzkého.

Teplice, v jejichž základní sestavě nastoupil poprvé na jaře veterán Ljevakovič, se z úvodního šoku vzpamatovávaly pomalu, první šanci si vypracoval ve 27. minutě Kodad, jenže ze slibné pozice trefil jen brankáře Rakovana.

S chutí hrající domácí měli proti děravé defenzivě Severočechů další šance z kopaček Janetzkého a Čanturišviiho, potřetí uklidil míč do sítě hlavou Cedidla po centru Procházky.

Ve druhé půli se Teplice přece jen zvedly a vyrovnaly hru. Po závaru sice padl čtvrtý domácí gól, který však byl odvolán kvůli ofsajdu. Po hodině hry trefil hostující Žák hlavou břevno a Sejk zblízka přestřelil. Byla to ale jediná teplická šance za celý zápas.

Vývoj zbytku utkání udával tříbrankový rozdíl, který zlínští fotbalisté v poklidu hlídali, výkon Severočechů dnes neměl parametry na to, aby s nepříznivým stavem něco udělal. Zlín zvítězil s Teplicemi popáté z posledních šesti ligových duelů a pokaždé bez inkasované branky.

Hlasy po utkání:

Jan Jelínek (asistent trenéra Zlína): "První půle byla ta nejlepší, jakou jsme pod mým vedením zahráli, ta rozhodla celý zápas. Ve druhé půli jsme měli hrát líp a zvládnout ji líp s našemi zkušenostmi. Spoléhali jsme se víc na brejky, na ně jsme chtěli hrát, ale zase ne tak úplně jen na ně. Závěr jsme zvládli také dobře, drželi jsme míč, hosté už neměli sílu na tlak a důležitý duel jsme zvládli. Sestavu Teplic jsme neřešili, kluci k duelu přistoupili se vší vervou a jsem rád, jak to zvládli. Dnes to byl týmový výkon, z něhož vzešly individuality. Někteří hráči hráli se sebezapřením. Záchranu jasnou nemáme, ve fotbale se může stát ledasco, oddechnu si, až to bude jisté. Nebudeme se spoléhat na to, že je to hotové."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Měli jsme špatný vstup do utkání, což se netýkalo jednoho či dvou hráčů, ale celého týmu. Na omluvu musím říct, že nám vypadlo pět záložníků, někteří měli svalové problémy, jiní horečky. Proto jsme povolali z béčka Ljevakoviče, který s námi normálně netrénuje. Vypracovali jsme si jedinou šanci, když jsme po hodině hry trefili břevno, ale to bylo z naší strany hrozně málo, neměli jsme se čeho chytit. Byl to jeden z našich nejhorších výkonů v poslední době. Musíme bojovat dál, ale hlavní bude, aby se nám uzdravili marodi a vrátili se do hry."

Fastav Zlín - FK Teplice 3:0 (3:0)

Branky: 3. Čanturišvili, 7. Vukadinovič, 36. Cedidla. Rozhodčí: Szikszay - Váňa, Volf - Franěk (video). ŽK: Dramé - Shejbal. Diváci: 3021.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Simerský, Procházka - Conde - Dramé (83. Jawo), Hrubý (59. Fantiš), Janetzký (83. Fillo), Čanturišvili (83. Hellebrand) - Vukadinovič (66. Reiter). Trenér: Kalivoda.

Teplice: Grigar - Chaloupek (34. Shejbal), Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kodad, Ljevakovič (46. Žitný), Boljevič (55. Prošek) - Vobecký (46. Sunzu) - Žák (65. Ledecký), Sejk. Trenér: Jarošík.