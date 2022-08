Fotbalisté Zlína dál čekají na výhru, v Teplicích remizovali bez branek

Teplice - Fotbalisté Teplic v 5. kole první ligy remizovali na svém hřišti 0:0 se Zlínem. Severočeši se tak ani na třetí pokus nedočkali premiérové domácí výhry v sezoně a v neúplné tabulce se propadli na 12. místo. Zlín je předposlední a společně s Jabloncem je posledním týmem, který v soutěži ještě nezvítězil.

"Ševci" prodloužili nelichotivou bilanci na teplických Stínadlech, kde z 16 střetnutí v české lize uspěli za tři body pouze v tom prvním v březnu 2003. Venku navíc nezvítězili v 17 ligových utkáních v řadě.

Ve zlínské sestavě chyběli distancovaní Didiba s Cedidlou, které nahradili Reiter s Hlinkou, další změny kouč Jelínek oproti domácí remíze s Jabloncem (2:2) neudělal. V teplické bráně znovu dostal před zkušeným Grigarem přednost Mucha, jenž před týdnem vychytal vítězství 2:1 v Ostravě.

Oba týmy se v minulém kole shodně prosadily dvakrát, dnes ale navázaly nervózním prvním poločasem plným nepřesností. Jedinou větší šanci úvodního dějství měl po půlhodině Žák, jenž se prodral přes bránícího Koláře do zakončení, Rakovan ale včas vyběhl a pokus teplického útočníka zneškodnil.

Do druhého poločasu vstoupili "Skláři" o poznání aktivněji a ve dvou nadějných situacích se ocitl Gning, senegalský útočník ale nenavázal na premiérovou ligovou trefu z minulého kola. Na druhé straně po svižné kombinaci nebezpečně pálil Fillo.

Utkání k radosti necelých tří tisícovek fanoušků nabralo na tempu. Po hodině hry našel Hyčka ve vápně nabíhajícího Trubače a ten jen o centimetry minul tyč Rakovanovy brány.

Domácím dělal problémy na pravé straně Fillo, dva prudké voleje trojnásobného reprezentanta z takřka totožné pozice vyrazil Mucha. Branky se nedočkal ani nejlepší střelec domácích Urbanec, který zblízka poslal propadlý míč do nohou vynikajícího Rakovana.

Závěr utkání už další příležitosti nepřinesl, Zlín tak nevyhrál v lize poosmé za sebou. Kouče Jelínka alespoň mohlo těšit, že po třech kolech jeho tým nedohrával oslabený kvůli vyloučení. "Ševci" inkasovali jedinou žlutou kartu, až v nastavení ji dostal kapitán Procházka.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Z výsledku nejsme nadšení, dneska jsme chtěli potvrdit výkon z Ostravy, ale bohužel jsme na to herně neměli. Chválit můžu jenom obrannou fázi s brankářem, směrem dopředu to byla trochu křeč. Žádná kombinace, žádné kvalitní centry ze stran ani individuální akce. Zlín je navíc daleko kompaktnější než Baník, který hraje trochu vabank, takže jsme to pak zjednodušili, protože nám chyběla kreativita. Pět bodů jsme měli minule po 16. kole, teď máme stejný počet po pátém. Takže ze statistického pohledu musíme být spokojení. Ale pro mě to není jenom o bodech, chtěl bych hrát i lepší fotbal. Dneska to byl takový zápas, jako kdyby to bylo předposlední kolo a hrálo se o baráž."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Dnes se nám tady povedla jenom jedna část našeho úkolu, a to neinkasovat. Dostávali jsme v posledních zápasech hodně gólů, takže jsme se soustředili na kompaktní výkon. Směrem dopředu jsme nepředvedli dostatečnou kvalitu, na gól se nadřeme, v pokutovém území jsme byli nedůrazní. Do šestnáctky se dostaneme, ale musíme tam být kvalitnější. Samozřejmě chceme začít vyhrávat, ale respektuji soupeře, takže bod z venku bereme."

FK Teplice - Trinity Zlín 0:0

Rozhodčí: Nehasil - Vlček, Volf - Štěrba (video). ŽK: Vondrášek - Janetzký. Diváci: 2763.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Kučera, Hybš - Urbanec, Mareček, Jukl (86. S. Dramé), Hyčka (84. Procházka) - Trubač - Gning, Žák (64. Kodad). Trenér: Jarošík.

Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Procházka, Bartošák (72. Vukadinovič) - Hlinka - Fillo (84. Y. Dramé), Hrubý (90.+2 Simerský), Janetzký, Čanturišvili - Jawo (90.+2 Kovinič). Trenér: Jelínek.