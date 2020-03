Fotbalisté Zlína budou tři měsíce brát o 30 procent nižší plat

Zlín - Fotbalový Zlín jako třetí klub v české lize kvůli dopadům pandemie nového typu koronaviru dočasně sníží platy. Hráči, realizační tým i management budou po dohodě s vedením tři měsíce brát o 30 procent nižší mzdu.

Zlín následoval Jablonec a Mladou Boleslav, které oznámily dočasné snížení platů v úterý. Hráči středočeského klubu budou pobírat půl roku o 20 procent nižší mzdu, Jablonečtí neuvedli, o jakou část platů půjde a jak dlouho opatření potrvá.

Zlínští hráči podle klubu na snížení platů přistoupili bez větších problémů. "Setkání trvalo jen krátkou chvíli, hráči návrh vyslechli a také ho přijali jako přirozené vyjádření solidarity vůči svému mateřskému klubu. Za to jim chceme poděkovat a jejich okamžité a vstřícné reakce si velmi vážíme," uvedl na klubovém webu ředitel Fastavu Leoš Gojš.

"Tato dohoda, jejíž odsouhlasení bylo záležitostí několika minut, je obrovským oceněním naší společné práce. I když to zrovna nejde podle našich představ po sportovní stránce, o té lidské jsem nepochyboval. Všichni jsme tým v dobrém i zlém. Co máme za sebou nebo před sebou, je málo důležité ve srovnání s tím, co máme v sobě," dodal ředitel aktuálně 14. týmu přerušené ligové soutěže.

Opatření má klubům pomoci v době, kdy jsou kvůli pandemii zastavené soutěže a řada sponzorů omezuje přísun peněz. Největší české kluby Slavia, Sparta a Plzeň zatím ke snižování platů nesáhly.