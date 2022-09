Fotbalisté zkusí zaskočit Portugalsko, v Lize národů už mohou slavit záchranu

Praha - Čeští fotbalisté v sobotu nastoupí k předposlednímu z šesti zápasů skupiny A2 Ligy národů. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se ve vyprodaném Edenu pokusí zaskočit favorizované Portugalsko s nejlepším střelcem reprezentační historie Cristianem Ronaldem a evropským šampionům z roku 2016 oplatit červnovou venkovní porážku 0:2 z Lisabonu.

Český tým si už může s předstihem zajistit záchranu v elitní skupině A, kterou hraje ve třetím ročníku soutěže poprvé. Šilhavého svěřenci by k tomu vedle vítězství nad Portugalskem potřebovali také příznivý výsledek souběžně hraného duelu ve Španělsku, které by doma nesmělo prohrát se Švýcarskem.

Všechny jiné výsledky by znamenaly, že se rozhodne až v úterním posledním zápase skupiny ve Švýcarsku. Výběr helvétského kříže aktuálně ztrácí na český celek z posledního místa tabulky bod. Zatímco nejhorší tým elitní divizi A opustí, vítěz skupiny postoupí do Final Four. Portugalci, kteří v roce 2019 ovládli první ročník Ligy národů, mají na druhém místě tabulky bodové manko na vedoucí Španělsko.

"Chceme se udržet v elitní skupině a pokračovat zde v dalším cyklu Ligy národů. Soustředíme se hlavně na první zápas s Portugalskem, musíme podat co nejlepší výkon a porvat se o tři body," řekl novinářům záložník Antonín Barák.

Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a týmům dává dodatečnou šanci postoupit na mistrovství Evropy či světa. Dvanáctka celků, které se nedostanou na Euro 2024 do Německa z klasické kvalifikace, se v play off utká o zbylá tři místa na šampionátu. Pořadí v Lize národů rozhodne i o složení výkonnostních košů pro los kvalifikace, který proběhne 9. října. Šilhavého tým aktuálně figuruje na rozmezí prvního a druhého koše.

Česko v samostatné historii dosud nastoupilo proti Portugalsku čtyřikrát. Na Euru 1996 slavně zvítězilo 1:0, ale poté třikrát prohrálo. V červnu v Lisabonu rozhodl domácí favorit dvěma brankami už do poločasu. Kanonýr Ronaldo se neprosadil, skórovali Joao Cancelo a Goncalo Guedes.

"Je toho poměrně hodně, co musíme zlepšit. Třeba klid na balonu, více si vážit míče, když ho máme, brejkové situace dohrát do šancí," řekl křídelník Václav Černý. "Portugalsko je určitě favorit, mužstvo je plné velkých jmen. Na druhou stranu hrajeme doma, jsme v dobrém rozpoložení a myslím, že zde máme všechny důležité hráče. S každým se dá hrát, když se tým dobře připraví po taktické stránce a když to většině hráčů v den zápasu sedne," uvedl Barák.

Portugalsko, které na rozdíl od Česka postoupilo na blížící se mistrovství světa do Kataru, má ve svém středu řadu hvězd především z Premier League a nad všemi ční Ronaldo. Sedmatřicetiletý kanonýr a pětinásobný držitel Zlatého míče má coby nejlepší střelec historie národních týmů na kontě 117 branek. Po letních spekulacích o odchodu z Manchesteru United ale není v ideální formě, v úvodu anglické ligy nepatřil do základní sestavy "Rudých ďáblů" a v osmi soutěžních duelech sezony skóroval jen jednou.

"Všichni se na něj těšíme. Po začátku sezony a peripetiích v přípravě bude mít proti nám velkou chuť. Přijde mi, že když nedá gól, je vždy frustrovaný. Věřím, že se nám ho společnými silami podaří uhlídat i podruhé. Portugalský tým ale není jen Ronaldo, obrovskou kvalitu má na všech pozicích," řekl brankář Tomáš Vaclík.

Ronalda čeká zajímavý souboj s českým útočníkem Patrikem Schickem, který stejně jako on dal na loňském mistrovství Evropy pět branek. Portugalec ovládl střeleckou tabulku díky tomu, že měl jednu asistenci navíc.

Český tým opět spoléhá na domácí prostředí, kde už jedenáctkrát po sobě neprohrál. V červnu v Edenu uhrál vítězství 2:1 nad Švýcarskem a remízu 2:2 se Španělskem a získal tam všechny dosavadní čtyři body ve skupině.

"Je pravda, že se nám doma tyhle velké zápasy většinou podařilo nějakým způsobem zvládnout. Dnes už hlavně tady na té reprezentační úrovni úplně tak velké rozdíly nejsou. I když to třeba podle jména vypadá jednoznačně, na konci většinou bývají výsledky těsné. Myslím, že znovu uvidíme vyrovnané utkání," mínil Schick.

Zápas ve vyprodaném Edenu začne v sobotu ve 20:45.

Statistické údaje před utkáním Česko - Portugalsko: Výkop: sobota 24. září, 20:45 (Praha-Eden). Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 32. - 9. Bilance: Česko (Československo) - Portugalsko: 13 4-3-6 12:12. Česko - Portugalsko: 4 1-0-3 2:6. Česko bilance celkem: 320 171-61-88 567:321. Česko pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 41 20-6-15 57:51. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 9. června 2022, Lisabon): Portugalsko - Česko 2:0 (2:0) Branky: 33. Cancelo, 38. Guedes. Rozhodčí: Jug - Žunič, Vidali - Obrenovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Carvalho, Ronaldo, Leao, Cancelo - Souček, Matějů. Diváci: 44.100. Sestavy: Portugalsko: Costa - Cancelo, Pepe, Danilo Pereira, Guerreiro - B. Silva (68. Vitinha), Neves (88. Moutinho), Carvalho (68. Fernandes) - Guedes (88. Palhinha), Ronaldo, Jota (80. Leao). Trenér: Santos. Česko: Staněk - Zima, Brabec, Matějů (80. Král) - Coufal, Souček, Sadílek, Havel (46. Jemelka) - Lingr (46. Pešek), Kuchta (46. Jurečka), Hložek (73. Vlkanova). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: Česko: Vaclík - Zima, Brabec, Jemelka - Coufal, Souček, Barák, Ševčík, Zelený - Schick, Hložek. Portugalsko: Costa - Dalot, Danilo, Dias, Mendes - Fernandes, Neves, B. Silva - Leao, Ronaldo, Jota. Absence: Bořil, Čelůstka, Holeš, Hovorka, Kalas, Kopic, Krejčí, Petrášek, Sadílek, Sýkora, Vydra (všichni zranění) - Cancelo (2 ŽK), Guerreiro, Otavio, Pepe (všichni zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (17) - Ronaldo (117). Nejlepší střelci v probíhající Lize národů: Kuchta - Cancelo, Ronaldo (všichni 2). Disciplinární ohrožení: Brabec, Coufal, Krejčí, Matějů, Souček - Carvalho, Danilo, Fernandes, Leao, Nunes, Ronaldo, B. Silva (všichni 1 ŽK). Zajímavosti: - Česko v posledním vzájemném duelu v červnu prohrálo v Portugalsku 0:2 - Česko v samostatné historii zvítězilo v jediném ze 4 zápasů s Portugalskem (na Euru 1996), v posledních 3 prohrálo a 2x za sebou neskórovalo - Portugalsko se představí v Česku poprvé po rozdělení federace, naposledy v roce 1989 prohrálo v Praze 1:2 - Česko zatím ve skupině porazilo Švýcarsko 2:1, remizovalo se Španělskem 2:2 a prohrálo v Portugalsku a ve Španělsku 0:2 - Portugalsko ve skupině remizovalo ve Španělsku 1:1, porazilo Švýcarsko 4:0 a Česko 2:0 a prohrálo ve Švýcarsku 0:1 - Česko ve třetím ročníku Ligy národů poprvé hraje elitní skupinu A, kam postoupilo díky předloňskému vítězství ve skupině B2 - Portugalsko i potřetí hraje elitní skupinu A, v úvodním ročníku celou soutěž ovládlo - Česko vyhrálo jediný z posledních 6 zápasů - Česko v posledních 2 zápasech neskórovalo - Česko od září 2020 doma 11x za sebou neprohrálo - Portugalsko minule prohrálo po 5 zápasech - Portugalsko venku 3x za sebou nezvítězilo a dalo jediný gól - Portugalsko v březnu postoupilo z play off na mistrovství světa, Česko naopak na šampionát neprošlo - Portugalsko vloni na Euru vypadlo v osmifinále, před 6 lety mistrovství Evropy vyhrálo, na světovém šampionátu je jeho maximem bronz z roku 1966 - Ronaldo (Portugalsko) je se 117 brankami historicky nejlepším střelcem národních týmů