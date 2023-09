Fotbalisté zkusí proti rozjetému Maďarsku vylepšit dojem po remíze s Albánií

Budapešť - Čeští fotbalisté v neděli v přípravném utkání v Maďarsku uzavřou zářijový reprezentační sraz. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého zkusí napravit dojem po čtvrteční kvalifikační remíze 1:1 s Albánií, kterou si zkomplikovali boj o postup na evropský šampionát. Oba týmy v Budapešti budou v duelu sousedů v žebříčku FIFA hájit letošní neporazitelnost, výběr italského trenéra Marca Rossiho nenašel přemožitele už sedm zápasů a téměř rok.

Český celek ve čtvrtek doma v Edenu v úvodním reprezentačním utkání nové sezony neudržel vedení a po remíze s Albánií podruhé v kvalifikaci ztratil. Šilhavého výběr sice nadále vede skupinu o bod před balkánským soupeřem, ale třetí Polsko se přiblížilo na rozdíl dvou bodů. Na mistrovství Evropy do Německa postoupí první dvě mužstva. O zbylá tři místa na turnaji se v play off podle pořadí v Lize národů utká 12 zemí, které neuspějí v klasické kvalifikaci.

"Jsme zklamaní, měli jsme vyhrát. Je to škoda, mohli jsme si udělat výhodu. Ale kvalifikace jede dál," uvedl na tiskové konferenci Šilhavý, který připustil, že především výkon v prvním poločase se mu vůbec nelíbil.

V Budapešti by rád dal šanci i dalším hráčům z nominace a plánuje změny v sestavě. "Určitě bychom chtěli prostřídat tým. Ale byť to není zápas o body, určitá prestiž tam je. Budeme to chtít odehrát konfrontačně. Maďaři jsou ve velmi dobré formě, mají zajímavé výsledky. Nemůžeme nic podceňovat," prohlásil Šilhavý.

Jeho svěřenci letos v pěti zápasech neprohráli. Maďaři drží neporazitelnost dokonce od konce loňského září a dobrou formu potvrdili i ve čtvrtek, kdy si nečekaným vítězstvím 2:1 v Srbsku upevnili vedení ve své kvalifikační skupině. Svěřenci trenéra Rossiho mají v poslední době zajímavé výsledky, vloni dokázali v Lize národů vyhrát 4:0 v Anglii a 1:0 v Německu. Italský kouč maďarského mužstva v sobotu oslaví 59. narozeniny.

"Reprezentace Maďarska udělala velký pokrok. Mají skvělé výsledky, hráče v Anglii, Německu, Itálii. Prostě velice dobrý a silný tým. Konfrontace s nimi bude dobrá pro nás pro všechny," prohlásil Šilhavý.

Od rozdělení federace se český celek utkal s Maďary třikrát v přípravě s vyrovnanou bilancí jedné výhry, remízy a porážky. V posledním vzájemném duelu v roce 2013 se týmy rozešly smírně 1:1. Vyrovnané je i postavení obou mužstev v žebříčku FIFA - Maďarům patří 36. místo, Češi jsou jen o pozici níže.

Šilhavého svěřenci si po více než dvou letech znovu zahrají na stadionu v Budapešti, kde předloni v červnu nečekaně zvítězili v osmifinále mistrovství Evropy nad Nizozemskem 2:0. "Vracíme se na místo činu, takže ty vzpomínky jsou dobré. Byť je to přátelák, dá se očekávat výborná atmosféra, protože zájem o fotbal je v Maďarsku velký," dodal Šilhavý.

Zápas v Puskás Aréně pro 67 tisíc diváků začne v neděli v 18:00. Na přípravné utkání bude netradičně dohlížet i videorozhodčí.

Statistické údaje před přípravným utkáním Maďarsko - Česko: Výkop: neděle 10. září, 18:00 (Budapešť). Rozhodčí: Pajač - Mihalj, Novosel - Čuljak (video, všichni Chorv.). Umístění v žebříčku FIFA: 36. - 37. Bilance: Maďarsko - Česko (Československo): 47 22-13-12 105:82. Maďarsko - Česko: 3 1-1-1 3:4. Česko bilance celkem: 329 175-63-91 585:332. Česko pod trenérem Šilhavým: 50 24-8-18 75:62. Poslední vzájemné utkání (příprava, 14. srpna 2013, Budapešť): Maďarsko - Česko 1:1 (0:1) Branky: 57. Dzsudzsák z pen. - 23. Kozák. Rozhodčí: Webb - Mullarkey, Long (všichni Angl.). ŽK: Suchý (Česko). Diváci: 14.000. Sestavy: Maďarsko: Bogdán - Vanczák, Juhász, Korcsmár (70. Guzmics), Kádár - Koman, Pintér (46. Hajnal), Varga, Dzsudzsák - Szalai (89. Szabics), Kovács (46. Böde). Trenér: Egervári. Česko: Drobný - Gebre Selassie, Sivok (46. Procházka), Suchý, Kadlec (81. Limberský) - Plašil - Darida (58. Hořava), Hušbauer (66. Vaněk), Jiráček - Kozák (58. Rabušic), Vydra (58. Kadlec). Trenér: Bílek. Předpokládané sestavy: Maďarsko: Dibusz - Lang, Orbán, A. Szalai - Négo, Nagy, Kalmár, Fiola - Szoboszlai, Sallai - Varga. Česko: Staněk - Coufal, Brabec, Stronati, Zelený - Černý, Souček, M. Sadílek, Lingr, Hložek - Chytil. Absence: Gazdag, Kleinheisler - Douděra, D. Jurásek, Schick (všichni zranění), Barák (rozhodnutí trenéra + zranění). Nejlepší střelci z nominace: Sallai (10) - Souček (9). Zajímavosti: - Česko od rozdělení federace sehrálo s Maďarskem 3 přípravné zápasy s bilancí jednoho vítězství, remízy a porážky - Maďarsko s Českem 2x za sebou neprohrálo, poslední vzájemný duel v roce 2013 skončil remízou 1:1 - Československo utrpělo s Maďarskem svou nejvyšší prohru v historii (3:8 v roce 1937) - Maďarsko ve čtvrtek zvítězilo v kvalifikaci ME 2:1 v Srbsku a s bilancí 3 vítězství a jedné remízy vede svou skupinu - Maďarsko prohrálo jediný z posledních 11 zápasů a od loňského září 7x za sebou nenašlo přemožitele - Maďarsko v posledních 5 utkáních inkasovalo jediný gól - Maďarsko doma 4x za sebou neprohrálo a pokaždé zvítězilo - Maďarsko v letech 1938 a 1954 získalo stříbro na MS, naposledy startovalo na velké akci předloni na ME, kde vypadlo ve skupině - Česko ve čtvrtek remizovalo v kvalifikaci ME doma s Albánií 1:1 a s bilancí 2 výher a nerozhodných výsledků vede svou skupinu - Česko prohrálo jediný z posledních 7 zápasů a letos v 5 utkáních nenašlo přemožitele - Česko venku 3x za sebou neprohrálo a v poslední 2 zápasech tam zvítězilo (pokaždé o 3 branky) - Maďarsko i Česko prohrály jediný z posledních 7 přípravných duelů - italský trenér Maďarska Rossi v sobotu oslaví 59. narozeniny - Česko předloni na stadionu v Budapešti porazilo v osmifinále ME Nizozemsko 2:0 - v české nominaci jsou bratři Lukáš a Michal Sadílkové