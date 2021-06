Fotbalisté zkusí na úvod vyřazovací fáze ME zaskočit favorizované Nizozemsko

Budapešť - Čeští fotbalisté v neděli vstoupí na mistrovství Evropy do vyřazovací fáze. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého změří v osmifinále v Budapešti síly s Nizozemskem a budou usilovat o první vítězství v play off závěrečného turnaje od roku 2004. Favoritem utkání je výběr "Tulipánů", který vyhrál všechny tři zápasy ve skupině a zatím vstřelil na šampionátu nejvíc branek. Český celek doufá v podporu tisícovek fanoušků, kteří se do maďarské metropole chystají. Postupující ve čtvrtfinále 3. července v Baku narazí na vítěze utkání Wales - Dánsko.

Zatímco Nizozemci na turnaji porazili Ukrajinu, Rakousko i Severní Makedonii, český celek postoupil do vyřazovací části coby druhý ze čtyř nejlepších týmů na třetích místech, které doprovodily do osmifinále první dvě mužstva z každé skupiny. Reprezentanti na úvod turnaje zvítězili 2:0 nad Skotskem, pak remizovali 1:1 s Chorvatskem a v úterý prohráli 0:1 s Anglií. Všechny tři české branky dal útočník Patrik Schick.

Trenéři cítí, že se mužstvo musí zlepšit v útoku. "Ofenzivní hra je to, co nás limituje. Jednoznačně je to to, v čem se musíme zlepšit, pokud chceme pomýšlet na to, abychom byli úspěšní ve vyřazovací fázi. Holandsko považujeme za jeden z top týmů i favoritů turnaje. Ale věříme, že pokud podáme optimální výkon, jsme ve vyřazovacích bojích schopni čelit každému soupeři," řekl v on-line rozhovoru asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Národní tým postoupil na Euru ze skupiny poprvé od roku 2012 a zápas vyřazovací fáze na velkém akci naposledy vyhrál před 17 lety na šampionátu v Portugalsku, kde došel do semifinále. Tehdy Češi na turnaji narazili i na Nizozemsko, které po památném obratu z 0:2 porazili 3:2. Současný kouč Šilhavý v té době dělal asistenta Karlu Brücknerovi.

Reprezentantům se vůbec proti Nizozemsku poměrně daří, vyhráli čtyři z posledních šesti vzájemných duelů. V kvalifikaci o Euro 2016 si připsali dvě vítězství o gól, poslední triumf 3:2 v Amsterodamu ze současné české nominace pamatují autor jedné branky obránce Pavel Kadeřábek, kapitán Vladimír Darida, stoper Tomáš Kalas a coby náhradníci brankáři Tomášové Vaclík a Koubek.

"Vzájemná bilance je asi pro nás Čechy lepší, ale už je to nějaká doba, co se s nimi hrálo. V Holandsku se naposledy vyhrálo, ale teď to bude úplně jiný zápas. Myslím, že to nebude hrát nějakou roli," řekl český bek Aleš Matějů, který by mohl na levém kraji zastoupit Jana Bořila, jenž nemůže hrát kvůli dvěma žlutým kartám.

Nizozemci, kteří se v roce 1988 stali mistry Evropy, jsou tradičně velmi silní do ofenzivy. K hlavním hvězdám patří útočník Memphis Depay či záložník Georginio Wijnaldum, na Euru naopak chybí kapitán a lídr obrany Virgil van Dijk.

"Nizozemci mají výborné individuality, ať už Wijnaldum, nahoře Depay nebo napravo Dumfries. Hrají v pro mě ne moc oblíbeném rozestavení 3-5-2 a mají ho dobře zmáknuté. Jsou silní v kombinaci, ale mají i smrtící protiútok. Na to si budeme muset dát pozor," uvedl český záložník Tomáš Holeš.

Národní tým na rozdíl od zápasů skupiny v Glasgow a Londýně, kde platila přísná opatření proti koronaviru, poženou vpřed tisíce fanoušků. V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst Eura při zápasech zaplněn stadion ze 100 procent. Kapacita Puskás arény je přes 60 tisíc míst.

"Je to po strašně dlouhé době, co se může hrát před fanoušky a bude plný dům. Určitě je to z Čech pro fanoušky blíž (než z Nizozemska). Věřím, že bychom jich tam mohli mít víc a prostředí by pro nás mohlo být lepší," řekl Matějů.

Nizozemci startují na velké akci poprvé od roku 2014, kdy získali bronz na mistrovství světa. Na Euru jsou ve vyřazovací fázi po 13 letech. Svěřenci trenéra Franka de Boera ale aktuálně sedmkrát za sebou neprohráli a na Čechy si věří.

"Ne že bychom Česko podceňovali, ale zároveň to pro nás není špatný soupeř. Když se podíváte na turnajového pavouka, uvidíte, že spousta slavných soupeřů je na opačné straně. Mohli jsme narazit na určitě těžšího protivníka. Česko má však také dobrý tým a my k tomu přistoupíme jako k vrcholnému zápasu," řekl Wijnaldum, s třemi brankami nejlepší střelec týmu na turnaji.

Utkání má v Budapešti v neděli výkop v 18:00.

Statistické údaje před utkáním Nizozemsko - ČR: Výkop: neděle 27. června, 18:00 (Budapešť). Rozhodčí: Karasev - Demeško, Gavrilin (všichni Rus.) - Attwell (video, Angl.). Umístění v žebříčku FIFA: 16. - 40. Bilance: Nizozemsko - ČR (včetně Československa): 20 5-4-11 22:33. Nizozemsko - ČR: 11 3-3-5 14:16. ČR bilance celkem: 305 165-57-83 544:304. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 28 16-2-10 43:34. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 13. října 2015, Amsterodam): Nizozemsko - ČR 2:3 (0:2) Branky: 70. Huntelaar, 83. Van Persie - 24. Kadeřábek, 35. Šural, 66. vlastní Van Persie. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan - Vinčič, Žganec (všichni Slovin.). ŽK: Huntelaar, Blind, Van Persie, Sneijder - Skalák, Gebre Selassie. ČK: 42. Suchý (ČR). Diváci: 48.000. Sestavy: Nizozemsko: Zoet - Tete, Bruma, Van Dijk (64. Dost), Riedewald (39. Van Persie) - Wijnaldum, Sneijder, Daley Blind - El Ghazi (69. Lens), Huntelaar, Depay. Trenér: Danny Blind. ČR: Čech - Kadeřábek, Suchý, Kadlec, Gebre Selassie - Darida, Pavelka - Skalák, Plašil (86. Škoda), Šural (71. Kalas) - Necid (46. Procházka). Trenér: Vrba. Předpokládané sestavy: Nizozemsko: Stekelenburg - De Vrij, De Ligt, Blind - Dumfries, F. de Jong, Wijnaldum, De Roon, Van Aanholt - Depay, Weghorst. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Souček, Holeš - Masopust, Darida, Jankto - Schick. Absence: L. de Jong, Van de Beek (oba zranění), Cilessen (nemoc) - Bořil (2 ŽK), Kúdela (disciplinární trest), Černý, Hovorka, Kopic, Novák, Jemelka, Petrášek, Pavlenka, Provod (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: De Roon - Hložek, Masopust (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Depay (28) - Schick (14). Nejlepší střelci na turnaji: Wijnaldum - Schick (oba 3). Zajímavosti: - Česko vyhrálo 4 z posledních 6 vzájemných zápasů a od rozdělení federace prohrálo s Nizozemskem jen 3 z 11 utkání - Česko v posledním vzájemném utkání na velkém turnaji vyhrálo nad Nizozemskem na Euru v roce 2004 po obratu z 0:2 na 3:2, nynější trenér Šilhavý tehdy dělal asistenta - Česko se na Euru utká s Nizozemskem potřetí, úvodní duel v roce 2000 prohrálo 0:1 gólem současného trenéra soupeře De Boera - Česko 2x porazilo Nizozemsko v kvalifikaci o Euro 2016, poslední výhru 3:2 v Amsterodamu ze současného kádru pamatují autor jedné branky Kadeřábek, Darida, Kalas a coby náhradníci brankáři Vaclík a Koubek - Nizozemsko na letošním Euru vyhrálo všechny 3 zápasy, postupně porazilo Ukrajinu 3:2, Rakousko 2:0 a Severní Makedonii 3:0 - Česko na úvod turnaje porazilo Skotsko 2:0, poté remizovalo s Chorvatskem 1:1 a prohrálo s Anglií 0:1 - Nizozemsko dalo ve 3 zápasech Eura 8 gólů a má nejlepší útok na turnaji - Nizozemsko v přípravě na Euro remizovalo 2:2 se Skotskem a porazilo 3:0 Gruzii - Nizozemsko 7x za sebou neprohrálo (z toho 6 výher) a z posledních 13 zápasů prohrálo jediný - Nizozemsko postoupilo do vyřazovací fáze Eura poprvé od roku 2008 - Nizozemsko startuje na velké akci poprvé od roku 2014, kdy získalo bronz na mistrovství světa - Nizozemsko v roce 1988 vyhrálo Euro, 4x skončilo na 3. místě - Česko v přípravě před Eurem prohrálo 0:4 v Itálii a zvítězilo 3:1 nad Albánií - Česko v úterý po porážce s Anglií prohrálo po 3 zápasech - Česko remizovalo jen ve 2 z posledních 42 utkání - Česko na Euru vyhrálo jediný z posledních 7 zápasů - Česko postoupilo do vyřazovací fáze Eura poprvé od roku 2012, zápas v play off na šampionátu naposledy vyhrálo před 17 lety - Česko postoupilo od rozdělení federace na všech sedm ME, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996, před 5 lety vypadlo ve skupině - Promes (Nizozemsko), který si může připsat 50. start za reprezentaci, a Král (ČR) jsou spoluhráči ve Spartaku Moskva - všechny 3 české góly na turnaji dal útočník Schick - utkání se hraje v Budapešti, kde může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst Eura při zápasech zaplněn stadion ze 100 procent - postupující se ve čtvrtfinále utká s vítězem zápasu Wales - Dánsko