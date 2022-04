Fotbalisté Zbrojovky Brno se po roce vracejí do první ligy

Praha - Fotbalisté Brna se po roce vracejí do nejvyšší soutěže. Po dnešní remíze Vlašimi na hřišti Vyškova (1:1) už Zbrojovka nemůže do konce sezony přijít o první místo v druhé lize, které jako jediné znamená přímý postup mezi elitu. Před večerním duelem 26. kola s Třincem mají Brněnští v čele tabulky nedostižný náskok 13 bodů. Prvním jistým sestupujícím z druhé ligy se po remíze 2:2 s Opavou stala Viktoria Žižkov.

Brno po loňském pádu z nejvyšší soutěže potvrdilo pozici hlavního favorita druhé ligy. Svěřenci trenéra Richarda Dostálka se poprvé dostali do čela tabulky po 8. kole, od té doby už vedení nepustili a jen navyšovali náskok. V dosavadním průběhu druholigové sezony vyhráli 19 utkání a připsali si jen čtyři porážky. Zbrojovka vloni sestoupila do ročním působení v nejvyšší soutěži, kam se před dvěma lety vrátila po dvou sezonách.

Od zavedení nadstavby do nejvyšší soutěže postupuje z druhé ligy přímo jen vítěz, celky na druhém a třetím místě čeká baráž. Pokud by se na druhé nebo třetí příčce umístilo sparťanské "béčko", baráž by nehrálo kvůli tomu, že Letenští mají mezi elitou A-tým.

Brněnští před dnešním vloženým kolem vedli tabulku o 14 bodů a definitivu postupu si mohli zajistit sami proti Třinci nebo v případě zaváhání Vlašimi. Středočeský celek v drnovickém azylu Vyškova brzy inkasoval, poté co se v 18. minutě trefil domácí Vintr. Vlašim už stihla jen srovnat, po hodině hry proměnil penaltu Křišťan.

Středočeský celek přesto drží druhé místo v tabulce s dvoubodovým náskokem na třetí "béčko" Sparty, které jen remizovalo s Jihlavou 1:1. Stejně bodů jako Pražané má i čtvrtá Líšeň. Loňský sestupující z první ligy Opava na hřišti posledního Žižkova dvakrát dotáhla ztrátu, ale jen remizovala a na třetí místo ztrácí z páté příčky dva body. Domácí Viktorii by od definitivy sestupu uchránilo už jen vítězství. Tradiční pražský celek si zahraje třetí ligu poprvé od sezony 2015/16.

Pět z šesti odpoledních zápasů skončilo remízou. Smírně se rozešly i Příbram s Chrudimí (0:0) a Ústí nad Labem s Duklou Praha (1:1). Ze tří bodů se radovalo jen Táborsko, které vyhrálo 2:1 v Prostějově.

26. kolo druhé fotbalové ligy:

Prostějov - Táborsko 1:2 (1:1), Příbram - Chrudim 0:0, Sparta B - Jihlava 1:1 (1:0), Ústí nad Labem - Dukla Praha 1:1 (0:0), Vyškov - Vlašim 1:1 (1:0), Žižkov - Opava 2:2 (1:1),

19:00 Brno - Třinec.

Tabulka:

1. Brno 25 19 2 4 50:21 59 2. Vlašim 26 14 4 8 52:34 46 3. Sparta B 26 13 5 8 45:30 44 4. Líšeň 26 12 8 6 40:28 44 5. Opava 26 11 9 6 39:28 42 6. Varnsdorf 26 11 5 10 40:32 38 7. Dukla Praha 26 10 6 10 35:35 36 8. Jihlava 26 9 8 9 22:28 35 9. Táborsko 25 8 9 8 28:30 33 10. Prostějov 26 10 3 13 27:41 33 11. Příbram 26 8 8 10 32:40 32 12. Vyškov 26 8 6 12 40:41 30 13. Chrudim 25 6 9 10 23:32 27 14. Třinec 25 7 6 12 28:42 27 15. Ústí nad Labem 26 5 10 11 23:39 25 16. Žižkov 26 2 8 16 22:45 14