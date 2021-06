Fotbalisté zakončí skupinu na ME s Anglií, k prvenství stačí bod

Londýn - Čeští fotbalisté v úterý odehrají proti Anglii závěrečný třetí zápas skupiny D na mistrovství Evropy. Reprezentanti po dvou kolech vedou tabulku, a pokud se spolufavoritem turnaje dosáhnou v Londýně aspoň na bod, nečekaně postoupí do vyřazovací fáze z prvního místa. Jistotu účasti v osmifinále zatím svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nemají, v případě příznivých výsledků z dalších skupin ji mohou získat ještě před zápasem dnes večer.

Český tým zatím na turnaji po třech gólech útočníka Patrika Schicka porazil Skotsko 2:0 a remizoval s Chorvatskem 1:1. Angličané na úvod zdolali Chorvaty 1:0 a se Skoty hráli bez branek. Albion má stejně jako český celek před posledním zápasem skupiny tříbodový náskok na zbylé dva soupeře. Do osmifinále postoupí první dva týmy z každé skupiny a nejlepší čtveřice z třetích míst.

Pokud českému celku nenahrají ostatní výsledky, jistotu vyřazovací fáze mu dá remíza. V případě porážky by národní tým mohl klesnout na třetí místo jen za předpokladu, že Chorvaté v souběžném duelu zdolají Skotsko a zároveň si vylepší stávající skóre. Balkánský výběr má nyní v součtu o tři branky horší rozdíl než český celek. Reprezentace naposledy postoupila do vyřazovací fáze v roce 2012, na minulém Euru před pěti lety skončila ve skupině.

V případě prvenství v tabulce by Šilhavého tým v osmifinále narazil na druhý celek z papírově nejsilnější skupiny F. "Abych pravdu řekl, my jsme se zabývali spíše tím, jestli postoupíme, nebo ne. Vnímáme, že se nám může stát, že narazíme na někoho ze skupiny smrti, jak se jí říká. Ale nekalkulujeme. Mentální nastavení je takové, že jdeme hrát na vítězství. Jestli nás to nasměruje tam nebo tam, to necháme vyšší moci a přijmeme to jako fakt," řekl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Národní tým se s Anglií předloni utkal v evropské kvalifikaci. Zatímco na úvod ve Wembley utrpěl historicky nejvyšší porážku 0:5, doma po obratu zvítězil 2:1 a v součtu s Československem si připsal teprve třetí výhru ze 17 vzájemných duelů. Na anglické půdě reprezentace v osmi zápasech nezvítězila.

"Anglie má výborně namíchaný tým. Zkušení hráči, kteří hrají v nejlepších klubech, a talentovaní mladíci. Jsou velmi silní na míči, mají obrovskou rychlost, kreativitu a schopnost vstřelit branku. Všechny zbraně k tomu, aby potvrdili, že jsou jeden z největších kandidátů na vítězství v celém turnaji. My se jim maximálním výkonem pokusíme čelit a jako v tom domácím utkání hrát o body," uvedl Chytrý, jehož tým má během turnaje základnu v Praze a dnes se přesunul do Londýna.

Angličané, kteří na posledním mistrovství světa v roce 2018 obsadili čtvrtou příčku, zatím na Euru zůstávají svými výkony za očekáváním. V pátek se protrápili k remíze se Skotskem a vysloužili si kritiku veřejnosti. Albion přitom osmkrát za sebou neprohrál a inkasoval při tom jediný gól.

"Potřebujeme přidat a v zápase proti Česku se zlepšit. Ale nesmíme zase být příliš negativní. V médiích a u fanoušků může dojít k přehnaným reakcím, ale my se musíme koncentrovat na zápas s Čechy," uvedl anglický záložník Declan Rice, který je spoluhráčem českých reprezentantů Tomáše Součka a Vladimíra Coufala ve West Hamu.

Angličané, kteří dosud získali na velkém turnaji zlato jen na mistrovství světa 1966, očekávají podobný zápas jako předloni v Edenu. "Myslím, že naše porážka v Praze je mnohem více vypovídající než výhra 5:0 ve Wembley. Češi byli doma úplně jiným týmem. Moc dobře víme, jakou mají kvalitu. Někteří jejich hráči přišli do Premier League a byli v této sezoně excelentní," řekl anglický trenér Gareth Southgate, který už dopředu avizoval, že znovu nasadí trápícího se útočníka Harryho Kanea.

Zápas ve Wembley má výkop v úterý v 21:00 SELČ. Na stadionu může být kvůli omezením proti koronaviru maximálně 22.500 diváků.

Statistické údaje před utkáním skupiny D ČR - Anglie Výkop: úterý 22. června, 21:00 (Londýn). Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares - Pinherio (video, všichni Portug.). Umístění v žebříčku FIFA: 40. - 4. Bilance: ČR (Československo) - Anglie: 17 3-4-10 19:39. ČR - Anglie: 4 1-1-2 4:10. ČR bilance celkem: 304 165-57-82 544:303. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 27 16-2-9 43:33. Poslední vzájemné utkání (kvalifikace ME, 11. října 2019, Praha): ČR - Anglie 2:1 (1:1) Branky: 9. Brabec, 85. Ondrášek - 5. Kane z pen. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.). ŽK: Jankto - Rose, Sterling, J. Henderson. Diváci: 18.651. Sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Brabec, Bořil - Masopust (90. Zmrhal), Souček, Darida, Král, Jankto (82. Kopic) - Schick (65. Ondrášek). Trenér: Šilhavý. Anglie: Pickford - Trippier, Keane, Maguire, Rose - J. Henderson, Rice (88. Abraham), Mount (72. Barkley) - Sancho (73. Rashford), Kane, Sterling. Trenér: Southgate. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek - Souček, Holeš - Masopust, Darida, Hložek - Schick. Anglie: Pickford - James, Stones, Mings, Trippier - Rice, Phillips - Foden, Mount, Sterling - Kane. Absence: Kúdela (disciplinární trest), Černý, Hovorka, Kopic, Novák, Jemelka, Petrášek, Pavlenka, Provod (všichni zranění), Sadílek (nejistý start) - Alexander-Arnold, D. Henderson (oba zranění), Walker (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Bořil, Hložek, Masopust - Foden (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Schick (14) - Kane (34). Nejlepší střelci na turnaji: Schick (3) - Sterling (1). Zajímavosti: - Česko se s Anglií předloni utkalo v evropské kvalifikaci, venku utrpělo historicky nejvyšší porážku 0:5, v domácí odvetě zvítězilo 2:1 - Česko a Československo vyhrály jen 3 ze 17 vzájemných zápasů - Česko a Československo nevyhrály ani jeden ze 8 zápasů v Anglii - Česko se s Anglií od rozdělení federace utkalo 4x, z toho jen jednou zvítězilo - Česko na letošním Euru zvítězilo nad Skotskem 2:0 a remizovalo s Chorvatskem 1:1 - Anglie na Euru porazila Chorvatsko 1:0 a remizovala se Skotskem 0:0 - Česko v přípravě před Eurem prohrálo 0:4 v Itálii a zvítězilo 3:1 nad Albánií - Anglie v přípravě před Eurem porazila Rakousko a Rumunsko 1:0 - Česko 3x za sebou neprohrálo - Česko remizovalo jen ve 2 z posledních 41 utkání - Česko na Euru vyhrálo jediný z posledních 6 zápasů - Česko postoupilo od rozdělení federace na všech sedm ME, jeho maximem v samostatné historii je stříbro z roku 1996, před 5 lety vypadlo ve skupině - Anglie 8x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství) a inkasovala při tom jediný gól - Anglie na Euru v základní hrací době prohrála jediný z posledních 13 zápasů a ve 3 z posledních 4 neinkasovala - Anglie na posledním mistrovství světa obsadila 4. příčku, jejím maximem na Euru jsou 3. místa z let 1968 a 1996 - Coufal a Souček (oba ČR) jsou spoluhráči s Ricem (Anglie) ve West Hamu - Schick (ČR) dal v posledních 3 zápasech 4 góly a s 3 brankami je v čele střelecké tabulky Eura spolu s Ronaldem