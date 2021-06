Fotbalisté zahájili ME výhrou 2:0 nad Skotskem, oba góly dal Schick

Glasgow - Čeští fotbalisté úspěšně vstoupili do mistrovství Evropy, ve svém prvním utkání v základní skupině D zvítězili nad domácím Skotskem 2:0. Na stadionu v Glasgow se dvakrát trefil útočník Patrik Schick, který nejprve ve 42. minutě otevřel skóre hlavou a v 52. minutě přidal pojistku ukázkovým lobem téměř z poloviny hřiště. Národní tým vyhrál na Euru poprvé od roku 2012 a po čtyřech zápasech.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého výrazně zvýšili šance na postup do vyřazovací fáze, kam projdou z každé skupiny první dva týmy a navíc nejlepší čtveřice ze třetích míst. Národní celek po prvním kole vede tabulku o skóre před Anglií. V dalším utkání reprezentanti v pátek změří síly rovněž v Glasgow s Chorvatskem, o čtyři dny později nastoupí ve Wembley proti Anglii.

Český tým na úvod Eura zvítězil poprvé po dvou zápasech, v letech 2012 a 2016 v zahajovacím utkání nebodoval. Reprezentanti porazili Skotsko po čtyřech duelech a oplatili mu dvě loňské prohry z Ligy národů. Ostrovanům nevyšel návrat na velkou akci po dlouhých 23 letech.

Trenér Šilhavý podle očekávání nasadil stejnou základní sestavu jako při vítězné generálce s Albánií (3:1). Skotům kvůli zranění chyběl obránce Arsenalu Tierney.

Do hlediště Hampden Parku přišlo kvůli koronavirovým omezením jen necelých 10 tisíc diváků, kteří i tak vytvářeli výbornou atmosféru. Českých příznivců dorazila jen menšina, neboť jim cestu zkomplikovala povinná desetidenní karanténa po příjezdu do Skotska. Přesto byli chvílemi velmi slyšet.

Skotové začali náporem, ale žádnou velkou možnost z toho nevytěžili. Naopak první velkou šanci měli hosté, v 16. minutě po Janktově centru pohotově vystřelil Schick a u tyče musel zasahovat Marshall. Na opačně straně Dykes těsně minul.

Po půlhodině Čechy podržel brankář Vaclík, když vytáhl střelu Robertsona, jednoho z hráčů Premier League, nad břevno. Ve 42. minutě udeřili hosté. Kapitán Darida vysunul po lajně nabíhajícího Coufala a jeho centr v poměrně těžké pozici za malým vápnem umístil hlavičkou do sítě Schick. Útočník Leverkusenu otevřel skóre i v generálce proti Albánii.

Po změně stran přibylo šancí. Hned ve 46. minutě se neprosadil Schick a vzápětí Marshall vyrazil i Daridův pokus zpoza vápna. Na opačné straně ve 48. minutě trefil Hendry břevno a vzápětí Vaclík vyškrábl balon, který již směřoval za něj do branky.

V době, kdy Skotové tlačili, český tým zvýšil. V 52. minutě se hosté dostali do brejku, Schick si u půlící čáry všiml, že Marshall je vyběhnutý a ukázkovým dalekonosným lobem zamířil přesně do opuštěné branky.

Pětadvacetiletý útočník skóroval ze vzdálenosti 45,5 metru, což je podle statistiků na Euru nejdále od roku 1980. Schick se trefil v reprezentačním "áčku" potřinácté a poprvé dvakrát v jednom utkání.

Ostrované se za nepříznivého stavu tlačili dopředu a hosty několikrát podržel Vaclík. Po hodině hry měl štěstí, když Kalas srazil střelu na horní síť, poté český gólman v 61. a 66. minutě zkazil radost Dykeovi. Na opačné straně se v 81. minutě nedočkal premiérového reprezentačního hattricku Schick a v závěru v jasné šanci neuspěl střídající Krmenčík. Čechy to mrzet nemuselo, Skotům připravili první prohru v tomto roce.

Hlasy po utkání:

Patrik Schick (útočník ČR, autor dvou gólů): "Těžký zápas, opravdu nás to stálo hodně sil. Super, že jsme to zvládli s nulou vzadu. Je to krásné vítězství. Hrozně jsem se na to těšil, několikrát jsem si tenhle zápas promítal v hlavě, takže už jsem si ho tam hrál asi třikrát. Přehrával jsem si různé situace a druhý gól je asi třešnička. Byl tam odražený balon, už jsem během zápasu koukal, kde gólman stojí, byl hodně vysoko. Periferně jsem se podíval, viděl jsem, že je venku a prásknul jsem to tam."

Tomáš Souček (záložník ČR) "Věděli jsme, že je to prakticky zápas o všechno. Je nepříjemné prohrát první zápas, tak jsme do toho šli. Chtěli jsme hrát jako tým, oni na nás také vlétli. Byl to hodně vyrovnaný zápas a jsem rád, že jsme to přetáhli na naši stranu. Hráč má v každém týmu jiné úkoly, tady jsem chtěl víc pomoct obraně. Jsem rád, že Schicky (Patrik Schick) dal dva skvělé góly a pomohl nám k vítězství. Myslím, že tenhle výsledek bude mít strašně velkou cenu. Všichni máme cíl postoupit ze skupiny, první krok jsme zvládli. Teď se musíme dát trošku do kupy a připravit všechno na páteční zápas s Chorvatskem."

Adam Hložek (útočník ČR): "Samozřejmě je to krásný zážitek a krásný pocit nastoupit na takovém stadionu i s fanoušky. Atmosféra byla skvělá, i když tu nebylo ani zdaleka plno. Já si to samozřejmě užil. Jsem rád, že jsme dneska získali tři body, jak jsme si řekli. Letíme zpátky do Česka připravovat se na Chorvaty. Upřímně, byl jsem nervózní, ale jakmile jsem byl v prvním souboji, tak to ze mě spadlo a už jsem hrál v klidu."

Skotsko - ČR 0:2 (0:1)

Branky: 42. a 52. Schick. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Fritz (video, všichni Něm.). Bez karet. Diváci: 9847 (omezený počet).

Skotsko: Marshall - Hendry (67. McGregor), Hanley, Cooper - O'Donnell (79. Forrest), Armstrong (67. Fraser), McGinn, McTominay, Robertson - Dykes (79. Nisbet), Christie (46. Adams). Trenér: Clarke.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kalas, Bořil - Král (67. Holeš), Souček - Masopust (72. Vydra), Darida (87. Ševčík), Jankto (72. Hložek) - Schick (87. Krmenčík). Trenér: Šilhavý.