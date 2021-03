Fotbalisté začali světovou kvalifikaci výhrou 6:2 nad Estonskem

Lublin (Polsko) - Čeští fotbalisté vstoupili do kvalifikace mistrovství světa vysokou venkovní výhrou 6:2 nad Estonskem. Papírového outsidera skupiny E ve 12. minutě poslal do vedení Rauno Sappinen, ale svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého brzy otočili stav a ještě do pauzy čtyřmi brankami rozhodli. Premiérový reprezentační hattrick si připsal Tomáš Souček, po jednom gólu dali Patrik Schick, Antonín Barák a Jakub Jankto. V závěru snížil střídající Henri Anier.

Zápas se hrál na neutrální půdě v polském Lublinu kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru v Estonsku, která neumožňují pořádat kvalifikační utkání. Vzhledem k pandemii nemohli do hlediště fanoušci.

Český celek dal šest branek mimo domácí hřiště počtvrté v samostatné historii a poprvé po čtyřech letech. Rekordním vítězstvím od rozdělení federace je výhra 8:1 nad Andorrou z roku 2005.

Český tým využil toho, že Estonci kvůli koronavirové karanténě museli na poslední chvíli obměnit polovinu kádru. Reprezentanti zvítězili i ve čtvrtém vzájemném duelu. Do světové kvalifikace vstoupili vítězstvím teprve potřetí v samostatné historii a poprvé od roku 2000.

V dalším utkání Šilhavého svěřenci v sobotu v Praze přivítají favorita skupiny Belgii, v úterý pak uzavřou úvodní blok ve Walesu. Zbylým soupeřem je Bělorusko. Ze skupiny postoupí na šampionát do Kataru v příštím roce přímo jen vítěz. Týmy z druhých míst čeká play off stejně jako dva nejlepší vítěze skupin Ligy národů, kteří neuspějí v kvalifikaci.

V české sestavě byla podle očekávání čtveřice z bundesligy Kadeřábek, Darida, Schick a brankář Pavlenka, která kvůli cestovním koronavirovým omezením v Německu po souboji s Estonskem tým opustí.

Národní celek od začátku diktoval tempo, ale ve 12. minutě jako první inkasoval. Na kolmici od Vassiljeva si naběhl Sappinen a střelou mezi nohy překonal Pavlenku. Hosty inkasovaný gól nevyvedl z míry a už za šest minut srovnal v akrobatické pozici po Daridově centru Schick. Připsal si desátou branku v reprezentačním "áčku".

V 27. minutě favorit obrátil stav, když Barák zblízka po otočce dostal míč do sítě. Hosté dominovali a ve 32. minutě se po Janktově centru z rohu prosadil hlavou Souček. Čerstvý vítěz ankety o nejlepšího českého hráče roku uspěl i ve 43. minutě, kdy přízemní střelou k tyči zvýšil.

Záložník West Hamu potřeboval na premiérový reprezentační hattrick 16 minut. Tři minuty po pauze Souček doklepl míč do odkryté branky poté, co mu v dobré střelecké pozici přihrál Kadeřábek. V 56. minutě skórovali Češi znovu. Darida našel centr Jankta a ten na zadní tyči sklepl míč do sítě.

V 67. minutě mohli Estonci snížit, ale Vaštšukovu střelu Pavlenka vytěsnil na tyč. Outsider se prosadil až v 86. minutě, kdy z otočky zamířil přesně k tyči střídající Anier.

Estonsko - ČR 2:6 (1:4)

Branky: 12. Sappinen, 86. Anier - 32., 43. a 48. Souček, 18. Schick, 27. Barák, 56. Jankto. Rozhodčí: Papapetru - Petropulos, Aptosoglu (všichni Řec.). Bez karet. Bez diváků.

Sestavy:

Estonsko: Aksalu - Antonov (75. Puri), Pürg, Paskotši, Lilander - Alliku (73. Kirss), Poom, Vaštšuk (82. Frolov), Vassiljev (73. Anier), Oigus - Sappinen (88. Roosnupp). Trenér: Reim.

ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Kúdela, Čelůstka (85. Zima), Bořil - Darida, Souček - Provod (65. Vydra), Barák (65. Pekhart), Jankto (65. Masopust) - Schick (79. Holeš). Trenér: Šilhavý.