Fotbalisté West Hamu absolvovali v Londýně triumfální jízdu

Londýn - Fanoušci West Hamu připravili fotbalistům po triumfu v Evropské konferenční lize v ulicích východního Londýna bouřlivé přivítání. Hráče s první velkou trofejí, kterou klub získal po desetiletích, jedoucí v otevřených autobusech s nápisem 'Vítězové' provázely davy. Triumfální jízda mužstva s českými reprezentanty Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem vyvrcholila po 22. hodině SELČ před radnicí ve Stratfordu.

Svěřenci Davida Moyese absolvovali oslavnou jízdu po návratu z pražského finále druhého ročníku Evropské konferenční ligy, v němž na stadionu Slavie v Edenu porazili Fiorentinu 2:1.

Autobusy s fotbalisty vyjely od sochy The Champions připomínající hráče West Hamu, kteří pomohli Anglii v roce 1966 k zisku titulu mistrů světa. Ulicemi zaplněnými jásajícími fanoušky se prodíraly jen pomalu, na vítězný tým vezoucí stříbrnou trofej čekaly tisíce lidí.

Bouřlivé oslavy pak vypukly u radnice, kde hráči s fanoušky zpívali a tančili. "Chtěli jsme vyhrát pro fanoušky, přivézt jim trofej a to se nám povedlo. A podívejte, jak moc to pro nás i pro fanoušky znamená," řekl z balkonu radnice střelec vítězné branky z 90. minuty Jarrod Bowen. "Ten čas, vítězný gól z poslední minuty evropského finále, to nevymyslíte. Ještě pořád jsem to nestrávil," dodal.

Trofej pak fanouškům ukázali společně kapitán Declan Rice s trenérem Moyesem a sklidili obrovské ovace. Do vzduchu vylétly modré konfety a spustily bílé a modré dýmovnice. "Neuvěřitelné. Měli jsme úžasnou podporu v Praze a tady ve východním Londýně je to senzační," děkoval fanoušků Moyes. "Teď si užijeme, co jsme dokázali - 14 výher a jednu remízu v Evropské konferenční lize. Vloni jsme došli do semifinále, ale letos jsme vyhráli," dodal.