Fotbalisté Walesu vstoupí do ME sobotním duelem se Švýcarskem

Baku (Ázerbájdžán) - Po dnešním zahajovacím utkání fotbalového mistrovství Evropy Turecko - Itálie se v sobotu v Baku odehraje druhý duel skupiny A mezi Walesem a Švýcarskem. "Draci" se na Euru představí teprve podruhé, před pěti lety ve Francii došli nečekaně až do semifinále. Švýcaři startují na závěrečném turnaji popáté. Zápas v ázerbájdžánské metropoli začne v 15:00 SELČ.

"Je to první utkání a chce to dobře začít. Pokud se to nepovede, není to konec světa, ale chceme být konkurenceschopní, úspěšní a aby se nám dařilo. Jestli se nám to má povést, pak musíme úvodní zápas vyhrát," řekl pro uefa.com trenér Walesu Robert Page.

Šestačtyřicetiletý bývalý obránce vede národní tým v čele s kapitánem Garethem Balem od listopadu, jelikož Ryan Giggs čelí obvinění z napadení dvou žen. V březnu Wales v kvalifikaci o světový šampionát 2022 v Kataru doma porazil Česko 1:0.

Po překvapivém vystoupení "Draků" na posledním Euru panují u fanoušků velká očekávání. "Bylo neuvěřitelné probojovat se znovu na mistrovství Evropy. Nyní před sebou máme obrovský úkol, abychom se pokusili napodobit předchozí úspěch. Máme spoustu hráčů, kteří před pěti lety v kádru nebyli, takže si musíme vytvořit vlastní vzpomínky," uvedl bek Connor Roberts.

Švýcarsko ze 13 utkání na Euru vyhrálo pouze dvakrát, v roce 2016 se ale premiérově probojovalo do osmifinále. Totéž se mu povedlo o dva roky později na mistrovství světa, kam se Wales nekvalifikoval. Sobotního soupeře navíc porazilo v pěti ze sedmi dosavadních soubojů.

"Wales je tým, který si zaslouží respekt. Naposledy na Euru došel do semifinále. Musíme do toho dát 120 procent a snažit se hrát bez strachu ze soupeře. Každé utkání je pro nás odrazovým můstkem do toho dalšího, protože se neustále chceme zlepšovat," prohlásil kouč Vladimir Petkovic, který stojí na lavičce Švýcarska od roku 2014.

Kvůli pandemii koronaviru se kapacita Olympijského stadionu v Baku může využít z 50 procent. Maximálně tedy může dorazit 34.350 fanoušků.

Statistické údaje před sobotním zápasem skupiny A: Wales - Švýcarsko Výkop: sobota 12. června, 15:00 (Baku). Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Letexier (video, všichni Fr.). Umístění v žebříčku FIFA: 17. - 13. Bilance: 7 2-0-5 6:16. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Wales: Ward - Mepham, Rodon, Davies - Roberts, Allen, Ampadu, Williams - James, Wilson, Bale. Švýcarsko: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez - Shaqiri - Embolo, Seferovic. Absence: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (33) - Shaqiri (23). Zajímavosti: - Švýcarsko vyhrálo 5 ze 7 vzájemných duelů - Wales se na ME představí podruhé v historii, před 5 lety došel do semifinále - Švýcarsko startuje na pátém ME - Švýcarsko vyhrálo na ME jen 2 ze 13 zápasů - Wales v přípravě před ME podlehl Francii (0:3) a remizoval s Albánií (0:0), Švýcarsko porazilo USA (2:1) a Lichtenštejnsko (7:0) - Švýcaři zvítězili 5x za sebou (bez zápasu s Ukrajinou, který skončil kontumační výhrou) - oba týmy ve skupině A sehrají dvě utkání v Baku a jedno v Římě - kvůli obvinění z napadení dvou žen nepovede Wales na Euru trenér Giggs, nýbrž jeho asistent Page - Rodríguez (Švýcarsko) debutoval v reprezentaci v říjnu 2011 při porážce 0:2 ve Walesu - Williams (Wales) a Shaqiri (Švýcarsko) jsou spoluhráči z Liverpoolu