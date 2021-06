Fotbalisté Walesu se střetnou na ME s Dánskem o první čtvrtfinálové místo

Amsterodam - Fotbalisté Walesu se v sobotu utkají s Dánskem o první čtvrtfinálové místo na mistrovství Evropy. Zatímco "Draci" obhajují na šampionátu pět let staré semifinále, svěřenci trenéra Kaspera Hjulmanda se do vyřazovací části probojovali poprvé od roku 2004. Utkání se uskuteční v Amsterodamu od 18:00.

Wales si zajistil postup do vyřazovací fáze navzdory poslední porážce 0:1 ve skupině A s Itálií. Se čtyřmi body za remízu se Švýcarskem (1:1) a výhru nad Tureckem (2:0) obsadil díky lepšímu skóre druhé místo. I při druhé účasti na ME si vybojoval postup do play off.

"Jsme ambiciózní a chceme jít, kam jen to půjde. Viděli jsme Dánsko ve většině jejich zápasů a udělali na nás dojem. Až se ale střetneme, vydáme ze sebe to nejlepší," řekl asistent trenéra Rob Page, který na Euru zastupuje Ryana Giggse, jenž čelí obvinění z napadení dvou žen.

Hlavní zbraň vidí v rychlých protiútocích. "Máme hráče, kteří jsou v přechodu do útoku nejlepší na světě. Kladli jsme na to důraz, ještě než turnaj začal," řekl Page, jenž i v rámci motivace nechal přeložit do angličtiny velšskou hymnu Hen Wlad Fy Nhadau a udělal z ní pro hráče rozbor. "Chci, aby byli hrdí na zemi, kterou reprezentují," prohlásil.

"Draci" se s Dány utkají na ME poprvé, celkově to bude jejich 11. vzájemný zápas. V minulosti se jim podařilo čtyři vyhrát, poslední dva ale prohráli a inkasovali v nich vždy dva góly. V předposledním utkání v rámci Ligy národů dal oba góly Christian Eriksen, který se zotavuje po srdečním kolapsu. V posledních čtyřech duelech Wales nedostal víc než gól.

"Bude to můj největší zápas v kariéře, směřuji k němu vše. Viděli jsme hodně videí o dánské hře a víme, co budeme muset během zápasu udělat. Pracovali jsme na tom celý týden a zařadili do naší hry,“ řekl útočník Kieffer Moore.

Naopak Dánsko, které senzačně vyhrálo Euro 1992, se dostalo do osmifinále na poslední chvíli díky výhře 4:1 nad Ruskem. I jim pomohlo k druhému místu lepší skóre. Poprvé však na turnaji bude hrát mimo domácí stadion v Kodani, a to v Amsterodamu.

"Máme dobrý tým. Myslím, že se ale až moc lidí soustředí na zahajovací sestavy. To není tak podstatné, protože jsme byli v řadě zápasů silní i ve druhých poločasech a posledních 20 minutách. Může rozhodovat každá maličkost a drobnost, na nichž v tréninku pracujeme. I proto je máme za zavřenými dveřmi," řekl Hjulmand.

Výhrou nad Ruskem prolomili Dánové šňůru čtyř zápasů na Euru bez vítězství. Na mezinárodní scéně ale prohráli jen tři z posledních 14 duelů. Naposledy porazili Wales v Lize národů 2:1 před třemi lety po brankách Jörgensena a Braithwaitea, z posledních čtyř vzájemných duelů třikrát vyhráli.

"Budeme připraveni na všechny jejich herní varianty," slíbil Hjulmand. Bude to nejen duel o čtvrtfinále, ale i souboj brankářů Kaspera Schmeichela a Dannyho Warda, kteří spolu bojují o post jedničky v Leicesteru.

Statistické údaje před utkáním Wales - Dánsko: Výkop: sobota 26. června, 18:00 (Amsterodam) Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 17. - 10. Bilance: 10 4-0-6 9:12. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Wales: Ward - C. Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies - James, Ramsey, Allen, Morrell, Bale - Moore. Dánsko: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Wass, Höjbjerg, Delaney, Mähle - Damsgaard, Poulsen, Braithwaite. Absence: Ampadu (trest za ČK) - Eriksen (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Allen, B. Davies, Gunter, Mepham, Moore - Damsgaard, Delaney, Jensen, Wass (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Bale (33) - Eriksen (36). Nejlepší střelci na turnaji: Ramsey, C. Roberts, Moore (všichni 1) - Poulsen (2). Zajímavosti: - Dánsko porazilo Wales ve 3 z posledních 4 zápasů - Wales na turnaji remizoval se Švýcarskem 1:1, porazil Turecko 2:0 a podlehl Itálii 0:1 a postoupil ze 2. místa skupiny A - Dánsko úvodní 2 zápasy na Euru s Finskem (0:1) a Belgií (1:2) prohrálo, ale díky výhře 4:1 nad Ruskem si zajistilo postup ze 2. místa skupiny B - Wales při druhé účasti na ME obhajuje 5 let staré semifinále - Dánsko, které vyhrálo ME v roce 1992, se do vyřazovacích soubojů dostalo po 17 letech - vítěz zápasu narazí ve čtvrtfinále v Baku na lepšího z dvojice Nizozemsko - Česko - Wales zvítězil v jediném z posledních 5 zápasů - Dánsko vyhrálo 2 z posledních 5 duelů - s 33 góly nejlepší střelec Walesu Bale nedal gól v reprezentaci 14 zápasů po sobě - brankáři Ward (Wales) a Schmeichel (Dánsko) jsou spoluhráči z Leicesteru, týmovými kolegy z Tottenhamu jsou také Velšané B. Davies a Rodon s Höjbergem; v londýnském klubu hrál letos i Bale