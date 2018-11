Gdaňsk (Polsko) - Čeští fotbalisté nečekaně vyhráli v přípravném utkání v Polsku 1:0 gólem Jakuba Jankta z 52. minuty. Reprezentanti v Gdaňsku proti účastníkovi letošního mistrovství světa potvrdili zlepšení pod novým koučem Jaroslavem Šilhavým, který převzal mužstvo v září po Karlu Jarolímovi, a vítězně se naladili na pondělní závěrečný zápas Ligy národů doma se Slovenskem.

Český tým si pod Šilhavým připsal druhou výhrou ze tří utkání. V říjnu nejprve reprezentanti v Lize národů v premiéře pod novým koučem zvítězili 2:1 na Slovensku a poté prohráli 0:1 na Ukrajině.

Šilhavý se rozhodl v přípravě nijak neexperimentovat a udělal jen dvě změny v základní sestavě oproti poslednímu utkání na Ukrajině. Do zahajovací jedenáctky se zatím nedostali navrátilci po zranění Darida a Kalas. V polském útoku nakonec nechyběl nejlepší reprezentační střelec Lewandowski, který měl před zápasem drobné zranění, v první půli však českou obranu příliš netrápil.

Hosté navázali na říjnové zlepšení pod Šilhavým a v úvodním dějství byli dokonce nebezpečnější než favorit, který na rozdíl od nich startoval na letním světovém šampionátu. Hned v první minutě vystřelil Jankto a až třetí polský gólman Skorupski, který dnes dostal šanci, zasáhl nadvakrát. V deváté minutě měli úvodní šanci i Poláci, Klichovu střelu však tečoval Čelůstka na roh.

Po půlhodině Češi získávali převahu. Vydra ale hlavičkoval v dobré pozici nad, ve 38. minutě Pavelkovu přízemní střelu tečoval kousek vedle Souček a vzápětí v další šanci Vydra zamířil mimo. Před pauzou pak ještě gólman Pavlenka vyrazil Frankowského ránu.

Sedm minut po přestávce český celek dobrý výkon korunoval vedoucí trefou. Na Dočkalův povedený pas za obranu si naběhl Schick, kterého ještě Skorupski vychytal, ale dorážející Jankto už doklepl míč do odkryté branky. Záložník Sampdorie Janov si připsal druhý gól v národním A-týmu.

Hned za tři minuty mohl srovnat Lewandowski. Po Frankowského centru však nepotvrdil pozici nejlepšího střelce polské reprezentační historie a před úplně prázdnou brankou promáchl, neboť mu poskočil míč.

Domácí přidali a Čechy dvakrát podržel Pavlenka, který vyrazil Zieliňského pokus a poté i Klichovu střelu. Mezitím v 67. minutě vychytal na opačné straně Schicka Skorupski a dorážku střídajícího Gebre Selassieho vyhlavičkoval Bednarek. Když pak v poslední minutě Lewandowského střelu z přímého kopu vytáhl Pavlenka, český celek už cennou výhru uhájil.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "O vítězství jde vždy v první řadě. Jsme rádi, že jsme získali cenný skalp velmi silného soupeře, a doufám, že jsme se dobře nažhavili na důležitější zápas, který nás čeká se Slovenskem. Chybičky tam byly, ale také ta týmová soudržnost, na které musíme stavět. Musíme stále pracovat na organizaci hry, ale těší mě, že jsme si vytvářeli šance i při tlaku soupeře. Věřím, že roste sebevědomí týmu."

Pavel Kadeřábek (obránce ČR): "Vítězství je důležité psychicky, zvládli jsme další zápas, jdeme krok po krůčku. V tomto složení v obraně jsme nastoupili i proti Slovákům, už je tam nějaká souhra. Nebylo to bez chybiček, ale čisté konto je důležité pro sebevědomí týmu. Po tom vstřeleném gólu to nebylo ideální, řekli jsme si, že se nesmíme zatáhnout, ale stalo se to. Do gólu dobrý výkon, pak to bylo slabší, ale uhráli jsme si to a zasloužili jsme si výhru. Týmová bojovnost je základ naší hry."

Jakub Jankto (záložník ČR): "Snadný gól, ale počítá se. Po gólu jsme zbytečně zalezli a Polsko mělo šance, ale vyhráli jsme jako tým. První půli jsme měli dost šancí, ale chyběl nám klid v koncovce. Pak se to ke mně odrazilo a už jsem to měl lehké. Ale neměli bychom pak takhle zalézt."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Byli jsme dobře připravení, věděli jsme, co chceme hrát, a to se nám dařilo plnit. Po gólu začali Poláci hodně napadat a hrát dlouhé míče, čímž nás dostali pod tlak, ale obrana s Jirkou Pavlenkou to zvládali dobře. Byly tam nepříjemné centry, ale stáli jsme v dobrých prostorech a uhráli jsme to."

Jiří Pavlenka (brankář ČR): "Věděli jsme, že to bude těžký zápas, Polsko potřebovalo vyhrát. Jsme ale rádi, že jsme to zvládli my. Na Lewandowského nemám z Brém zrovna dobré vzpomínky, ale dnes to vyšlo. Věřil jsem, že výhru udržíme, všichni se obětovali pro tým a ubojovali jsme to. Pro nás je to velmi důležitá výhra hlavně pro sebevědomí."

Zdroj: ČT sport.

Polsko - ČR 0:1 (0:0)

Branka: 52. Jankto. Rozhodčí: Klossner - Heiniger, Köbeli (všichni Švýc.). ŽK: Darida (ČR). Diváci: 34.783.

Polsko: Skorupski - Bereszyňski, Bednarek, Kamiňski, Kedziora - Frankowski (63. Blaszczykowski), Zieliňski (69. Kadzior), Krychowiak, Grosicki (78. Milik) - Klich - Lewandowski. Trenér: Brzeczek.

ČR: Pavlenka - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec (46. Kalas), Novák - Souček (46. Darida), Pavelka - Vydra (66. Gebre Selassie), Dočkal (88. Trávník), Jankto (66. Skalák) - Schick (77. Doležal). Trenér: Šilhavý.