Fotbalisté vyhráli v Černé Hoře 3:0 a jsou v tabulce opět druzí

Podgorica - Čeští fotbalisté zvítězili v pátém z osmi utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Černé Hoře 3:0. Brzy po přestávce se po centrech Jakuba Jankta trefili slávisté Tomáš Souček s Lukášem Masopustem a v závěru nastavení proměnil penaltu Vladimír Darida. Český celek zopakoval výhru 3:0 z červnového vzájemného duelu v Olomouci.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého se dočkali prvních venkovních bodů v kvalifikaci a částečně odčinili sobotní porážku 1:2 v Kosovu. Reprezentanti se vrátili na postupové druhé místo ve skupině a mají jednobodový náskok na třetí Kosovo, které prohrálo v Anglii 3:5. Právě lídra tabulky český celek přivítá 11. října v dalším utkání kvalifikace a skupinu zakončí listopadovými zápasy s Kosovem a v Bulharsku.

Na Euro projdou první dva týmy z každé skupiny, o další čtyři místa se utká 16 nepostupujících celků podle umístění v Lize národů. V samostatné historii nechyběla reprezentace na žádném z šesti mistrovství Evropy.

Trenér Šilhavý udělal oproti utkání v Kosovu jednu změnu v sestavě, když Coufal na pravém kraji obrany nahradil Kadeřábka. Hosté na ne zcela zaplněném stadionu pro 15 tisíc diváků začali aktivněji a hrozili především ze standardních situací. V osmé minutě Černohorci se štěstím ustáli závar v malém vápně, o tři minuty později se balon odrazil k Daridovi, který ale nepropálil hráče před sebou.

Domácí po 20 minutách přidali a za chvíli měli dvě velké šance. Ve 22. minutě po Boljevičově centru vypálil z voleje Hočko a Vaclík konečky prstů vytáhl míč nad břevno. Za deset minut český gólman vyrazil Mugošův pokus z úhlu a další dvě černohorské střely v poslední chvíli zblokovala obrana.

Češi měli dál šance po standardních situacích. V 38. minutě však hlavičkoval po rohovém kopu osamocený Souček hodně vedle. Domácí brankář Petkovič pak vyrazil Janktovu skrytou střelu a z následného rohu se Souček opět neprosadil. Těsně před přestávkou Darida trefil z dálky břevno.

Do druhé půle nahradil Brabec na stoperu zraněného kapitána Suchého. V 54. minutě zahrávali hosté přímý kop a další standardku už proměnili. Na Janktův centr si naskočil Souček a hlavou vstřelil první soutěžní branku v reprezentačním A-týmu.

Černohorce obdržený gól zaskočil a za další tři minuty inkasovali podruhé. Na konci 57. minuty po dalším Janktově centru, tentokrát z rohu, prošel míč na kraj vápna až k Masopustovi a jeho přízemní střela k tyči zapadla do sítě. Slávistický záložník dal první reprezentační branku.

Hosté pak bez větších problémů drželi náskok a přidali ještě třetí gól. Darida nejprve z přímého kopu Petkoviče nepřekonal, ale v závěru nastavení proměnil penaltu po faulu na Krále. Češi porazili soupeře i ve čtvrtém vzájemném duelu, navíc znovu bez inkasovaného gólu.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Samozřejmě jsme všichni šťastní, že jsme to zvládli. Kluci ukázali charakter po zápase v Kosovu a po té velké kritice, která se na nás snesla. Dneska odvedli skvělý výkon a zaslouženě jsme vyhráli. Marek Suchý si natáhl sval, tu diagnózu ještě nevíme, asi podrobné vyšetření ukáže, co mu je. Bohužel musel vystřídat v poločase, ale Jakub Brabec ho zastoupil velice dobře. V prvním poločase jsme měli takovou špatnou pasáž, kdy jsme mohli prohrávat, naštěstí Váca (brankář Tomáš Vaclík) byl na místě a vše jsme vyřešili. Naštěstí tam domácí měli jenom pět deset minut, jinak myslím, že jsme celý zápas odehráli velmi dobře, pozorně takticky, s nasazením a nakonec i s gólovým vyjádřením."

Vladimír Darida (záložník ČR): "Myslím, že kluci v kabině i realizační tým jsme všichni věděli, že tohle bude velmi důležité utkání pro nás. I na hřišti to bylo vidět, přistoupili jsme k tomu zodpovědně. Je dobře, že jsme tady dokázali udělat dobrý výsledek. Kvalifikace, ačkoliv jsme si to v Kosovu trošku zkomplikovali, je pořád slušně rozjetá a máme to pořád ve svých rukou, což je nejdůležitější. Konečně se nám povedlo přetavit naše šance v góly, protože když jsme zpětně koukali na Kosovo, tak samozřejmě výsledek byl špatný, to všichni víme, ale šance tam byly, které jsme my neproměnili. Oproti tomu jsme dneska góly dali a to byl ten největší rozdíl."

Tomáš Souček (záložník ČR): "Byl jsem rád, že mi to tam konečně padlo. Teď jsem měl trošku smůlu, bylo to vidět i v prvním poločase, tam jsem to tečoval, když jsem tam byl sám, mohl být i někdo na zadní, ale mohl jsem to i trefit. Štvalo mě to, protože jsme hráli myslím skvělý první poločas. Byly tam moje dvě hlavy, pak ještě asi tři šance k tomu, chyběl tomu gól. Naštěstí to padlo v druhém poločase. Třeba se to prolomilo, věřím, že to tam zase začne padat. Jak jsme dali gól, tak jsme se uklidnili, přidali rychle druhý a myslím, že jsme zaslouženě vyhráli. Dali jsme tři góly, to je hrozně důležité, ale dá se z toho vytěžit ještě víc, naše produktivita nebyla ani tak dobrá."

Alex Král (záložník ČR): "Hlavně jsme proměnili šance. V Kosovu jsme také nějaké šance měli, ale nedali jsme z toho gól, dneska jsme to proměnili a 3:0 je krásný výsledek. Myslím, že jsme do toho vstoupili skvěle a byla jenom otázka času, kdy to tam dotlačíme a prvním gólem se uklidníme. Jsem rád, že máme tři body a s kluky jsme to zvládli."

(zdroj: ČT sport)