Fotbalisté vstřebávají porážku v Itálii, trenéři řeší stav zraněných stoperů

Valles (Itálie) - Čeští fotbalisté vstřebávají na kempu v Jižním Tyrolsku páteční prohru 0:4 v Itálii v prvním ze dvou přípravných zápasů před mistrovstvím Evropy. Reprezentantům soustředění pomalu končí a v neděli se přesunou zpět do Prahy. Trenéři řeší zdravotní stav stoperů Ondřeje Čelůstky s Tomášem Kalasem, které trápí zranění.

Kalas do pátečního utkání v Boloni vůbec nezasáhl a Čelůstka musel kvůli problémům v oblasti kolene o půli střídat. Z klasických stoperů jsou momentálně v pořádku jen Jakub Brabec a David Zima. "Zdravotní stav stoperů aktuálně řešíme. Byli jsme s doktory i s oběma hráči. V návaznosti na to, jakou dostaneme od doktorů zprávu, uvidíme, jaká budeme muset přijmout opatření," řekl v on-line rozhovoru asistent českého trenéra Jiří Chytrý.

Případné náhradníky, kteří mohou být do prvního zápasu na Euru místo zraněných povoláni, zatím trenéři nekontaktovali. "Takhle daleko zatím nejsme. Pracujeme s verzí, že kluci to zvládnou, pokud nedostaneme jinou zprávu od doktorů. Co se týká kluků, kteří byli v pořadí čekatelů, tak tam byla komunikace ještě před kempem. Aby program přestávky, kterou mají, přizpůsobili tomu, že se to může stát. Že se někdo může zranit a že když bude potřeba, budeme je muset povolat," uvedl Chytrý.

Variantou by případně mohl být i přesun jiných hráčů na post stopera. V minulosti na něm nastoupili Alex Král, Aleš Matějů či Tomáš Holeš. "Pro nás jsou to zatím alternativní varianty. Nejraději bychom byli, kdyby kluci, kteří jsou v nominaci na těch postech, byli k dispozici a zdraví," poznamenal asistent hlavního kouče Jaroslava Šilhavého.

Jeho svěřenci utrpěli v pátek druhou nejtěžší porážku v samostatné historii, vyšším rozdílem prohráli jen předloni na úvod evropské kvalifikace v Anglii (0:5). "Výsledek i předvedená hra evokovaly vzpomínky na utkání ve Wembley. Včera to bylo o to větší zklamání, protože od té doby jsme už udělali s týmem kus práce. Hráli jsme zápasy jinak, v jiné kvalitě," řekl Chytrý.

"Chtěli jsme si s Itálií vyzkoušet hru s míčem, výstavbu odzadu od gólmana přes stopery, dostat se kombinací až nahoru. Tam jsme ale nebyli kvalitní. Každá chyba nás stála fyzické síly, ale hlavně hodně herního sebevědomí, které postupně odcházelo ze hry. Po dobrém úvodu jsme si dali sami dva góly a naše hra se postupně rozpadla. Začali jsme se schovávat, naše hra se propadla do pasivního alibi a postupně jsme odešli ze zápasu," dodal Chytrý.

Zápas se mimo jiné nepovedl stoperům, Chytrý ale věří, že šlo o ojedinělý výpadek. "Ondra Čelůstka, Kuba Brabec plus Tomáš Kalas jsou kluci, kteří jsou s námi tři roky na naší cestě. I v těch nejtěžších zápasech, ať už s Anglií nebo Belgií, obstáli. Věřím, že jsou schopni se připravit na turnaj. Jsou určité věci, na kterých jsme tři roky pracovali, nějaké automatismy, které fungovaly. Kdybychom na základně jednoho utkání hledali na Euro novou stoperskou dvojici, začínali bychom zase od začátku," upozornil Chytrý.

Český tým se vrátil z Boloni na základnu v Jižním Tyrolsku až nad ránem a mužstvo rozbor nepovedeného zápasu teprve čekal. V neděli se už tým přesune zpět do Česka a v úterý ho čeká generálka na Euro na Letné proti Albánii. Do šampionátu vstoupí reprezentanti 14. června utkáním proti domácímu Skotsku.

"Co se týká kempu, máme tu vše, co pro přípravu potřebujeme a co jsme tu chtěli mít. Je tu úžasný servis, veškerý komfort. Kemp probíhá dobře, kaňkou je včerejší zápas. Umím si představit, že někdy do budoucna bychom se sem mohli vrátit," dodal Chytrý.