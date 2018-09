Uherské Hradiště - Čeští fotbalisté vstoupili do nové soutěže Ligy národů domácí porážkou 1:2 s Ukrajinou. Reprezentanty poslal v Uherském Hradišti v úvodním utkání skupiny B1 do vedení už ve čtvrté minutě Patrik Schick, ale v nastavení první půle srovnal Evgen Konopljanka a ve třetí minutě nastavení druhého dějství dokonal obrat střídající Olexandr Zinčenko. Zápas začal o čtvrt hodiny později kvůli výpadku osvětlení před výkopem.

Nová soutěž Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné zápasy a je dodatečnou kvalifikací o mistrovství Evropy. Český celek hraje v jedné ze čtyř tříčlenných skupin druhé ze čtyř výkonnostních lig. Vítěz postoupí do elitní Ligy A, poslední tým naopak sestoupí do Ligy C.

Reprezentace si hned v úvodním duelu výrazně zkomplikovala vyhlídky na triumf ve skupině. V dalším duelu nové soutěže reprezentanti nastoupí v říjnu na Slovensku, předtím je ještě v pondělí čeká přípravné utkání v Rostově na Donu proti Rusku.

Český trenér Karel Jarolím vsadil na rozestavení s třemi stopery a pěti obránci, ve středu zálohy nastoupili tři slávisté a v útoku pak dvojice Krmenčík, Schick.

Druhý jmenovaný už na začátku čtvrté minuty otevřel skóre, když se individuálně protáhl do vápna a z úhlu propálil střelou na bližší tyč gólmana Pjatova. Útočník AS Řím dal třetí gól za reprezentační A-tým.

Hosté mohli okamžitě odpovědět. Jaremčuk měl do desáté minuty tři šance, ale ani jednu neproměnil. Nejprve hlavičkoval těsně vedle levé tyče, poté vedle pravé a následně v záklonu mířil vedle.

Ukrajinci v souboji dvou týmů, které chyběly na letošním mistrovství světa, celou první půli lépe kombinovali a českou zálohu přehrávali. Vyrovnání se ale dočkali až těsně před pauzou. Malinovského přímý kop v 42. minutě ještě Vaclík vyrazil, ale v první minutě nastavení už kapituloval. Marlos si pohrál s obranou, přihrál Konopljankovi, který si obhodil Kadeřábka a vystřelil přesně k tyči.

Jarolím místo Krmenčíka nasadil do druhé půle Zmrhala a ten se hned tlačil do zakončení, ke střele se však nedostal. Na opačné straně ve 49. minutě minul Konopljanka a Jarmolenkovu ránu pak vytáhl Vaclík.

V 63. minutě protáhl hostujícího gólmana Bořil, na opačné straně pak o kousek minul střídající Zinčenko. V 73. minutě vytáhl Vaclík Konopljankovu ránu a následně se hosté marně dožadovali penalty.

V závěru se oba celky snažily strhnout výhru na svou stranu. Blízko byl střídající Tecl, ale trefil jen boční síť. Na začátku nastavení pak dvěma skvělými zákroky podržel domácí Vaclík, jenže v poslední minutě se český gólman při centru nedohodl s Brabcem, míč se odrazil od Bořila a Zinčenko v pohodě doklepl do prázdné branky.

Hlasy po utkání:

Patrik Schick: "Na videu jsme viděli, že jejich brankář nechává odkrytou přední tyč, tak jsem to mířil na první tyč nahoru. Pak jsme ale nebyli s Michaelem Krmenčíkem moc na míči, jen jsme to odkopávali. Ve druhé půli jsme se snažili víc hrát, ale je velká chyba dvakrát inkasovat v nastavení."

Theodor Gebre Selassie: "Inkasovali jsme góly ve fázích zápasů, kdy se to nesmí stávat. Tyhle situace musíme dohrát lépe. Musíme být důslednější. Rozdíl byl v tom, že jsme nebyli tak dobří v držení míče. Rychle jsme ho ztráceli. Když jsme ho udrželi, prokombinovali jsme se do zakončení, ale moc takových situací tam nebylo. Měli jsme být více odvážnější a nebát se hrát."

Tomáš Vaclík: "Oba góly jsme dostali v nastavení. Při prvním to Konopljanka uklidil dobře k přední tyči. Při druhém jsem centr trochu zasáhl, ale bohužel se to od Honzy Bořila odrazilo zpět k hráči, který to uklidil. Věřil jsem, že dáme gól. Většinou to tak bývá, že když něco brankář chytne, povede se něco vepředu. Snažil jsme se nahnat kluky na standardku, ale bohužel to jejich brankář chytil, rychle rozehrál a nakonec jsme z toho inkasovali. Oba góly padly poté, co jsme měli míč v držení a za osm vteřin dostaneme gól. Měli jsme to uhrát alespoň na bod, ale bohužel nemáme nic. Bolí to, hrají se jen čtyři zápasy a není čas na nápravu. Bod by se hodil. Teď zbývají už jen tři zápasy, které musíme zvládnout na maximum. Nikde není psáno, že to ještě nemůžeme otočit."

ČR - Ukrajina 1:2 (1:1)

Branky: 4. Schick - 45.+1 Konopljanka, 90.+3 Zinčenko. Rozhodčí: Taylor - Beswick, Nunn - Tierney, Marriner (všichni Angl.). ŽK: Hušbauer, Souček (oba ČR). Diváci: 7974.

Sestavy:

ČR: Vaclík - Gebre Selassie, Kalas, Brabec - Kadeřábek, Hušbauer, Souček, Sýkora (90. Hořava), Bořil - Krmenčík (46. Zmrhal), Schick (83. Tecl). Trenér: Jarolím.

Ukrajina: Pjatov - Karavajev, Kryvcov, Rakickij, Matvijenko - Stěpaněnko - Jarmolenko (66. Zinčenko), Marlos, Malinovskij, Konopljanka (77. Cygankov) - Jaremčuk (85. Selezňov). Trenér: Ševčenko.