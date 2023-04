Fotbalisté vedoucí Sparty se představí na Slovácku, Slavia hostí Bohemians 1905

Praha - Fotbalisté Sparty budou ve víkendovém 28. kole první ligy hájit na hřišti pátého Slovácka první místo. Slavia, která na Letenské po vzájemném sobotním pražském derby (3:3) nadále ztrácí dva body, přivítá v repríze nedávného semifinále domácího poháru rozjetého vršovického rivala Bohemians 1905. Obhájce titulu Plzeň hostí předposlední Zlín, který vede někdejší trenér Viktorie Pavel Vrba. Poslední Pardubice se ve východočeském derby utkají s Hradcem Králové.

Sparta neprohrála 14 kol za sebou, minule ale nevyhrála po devíti zápasech. Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho jako jediní na jaře v lize neprohráli a od říjnové porážky na Slavii 0:4 nenašli přemožitele v 17 soutěžních zápasech po sobě. Venku v lize jsou navíc nejlepším týmem soutěže. Pražané ale na Slovácku v uplynulém ročníku nejprve vyrovnali svou nejvyšší porážku v samostatné lize 0:4 a poté tam prohráli ve finále poháru 1:3.

"Je to jeden z klíčových zápasů sezony. Jsme určitě jiným týmem než v minulé sezoně, kdy jsme na Slovácku dvakrát prohráli," řekl asistent sparťanského trenéra Luboš Loučka.

Slavia prohrála jediný z posledních 16 vzájemných ligových zápasů s Bohemians, doma jim od září 1993 nepodlehla v nejvyšší soutěži dokonce v 19 utkáních v řadě. "Sešívaní" na počátku dubna vyřadili v Edenu Bohemians v semifinále domácího poháru po výhře 3:2 po prodloužení.

"Semifinálový zápas si musíme pořádně rozebrat. Z naší strany to nebyl špatný výkon, ale pustili jsme Bohemku dvakrát do vedení a potom jsme to doháněli. Z toho se musíme poučit," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský, který v začátcích trenérské kariéry vedl mládež Bohemians.

"Klokani" neprohráli sedm kol za sebou, z toho pětkrát zvítězili, a jsou čtvrtí. "Jsme rádi, že je před námi odveta. Doufám, že to bude stejně zajímavé utkání jako v poháru s lepším koncem pro nás," prohlásil kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Plzeň vyhrála jediné z posledních šesti kol a na vedoucí Spartu ztrácí osm bodů, na Slavii o dva méně. "Směrem dopředu pořád nic nevzdáváme. Ale musíme se koukat na sebe, získávat body a uhrát třetí flek. Čelo tabulky nám utíká, co si budeme povídat, tak to je," řekl plzeňský kapitán a obránce Lukáš Hejda.

Zlín, který je předposlední jen díky lepšímu skóre před Pardubicemi, venku v lize od srpna 2021 nevyhrál 27 utkání po sobě a je tam nejhorším týmem v této sezoně. Jeho trenér Vrba v minulosti během dvou angažmá dovedl Plzeň mimo jiné ke třem titulům a stejnému počtu účastí v elitní Lize mistrů. Kouč Západočechů Michal Bílek pro změnu dříve vedl "Ševce".

Pardubice vyhrály jediné z posledních sedmi kol a minulé tři prohrály. Východočeské ligové derby se premiérově odehraje na domovském stadionu některého z týmů; Pardubice předtím hrály v azylu v pražském Ďolíčku, Hradec zase po dobu rekonstrukce svého stadionu působí v Mladé Boleslavi. "Votrokům" v posledních dvou kolech chyběl nemocný trenér Miroslav Koubek.

"Hradec přijede v daleko lepším rozpoložení. My jsme třikrát za sebou prohráli, Hradec zase dvakrát po sobě vyhrál. Chceme v sobotu hlavně vyhrát," uvedl pardubický trenér Radoslav Kováč.

Jablonec se představí v Českých Budějovicích. Zápas bude pikantní pro trenéra hostů Davida Horejše, jenž před současným angažmá Jihočechy vedl a působil tam i jako hráč.

Šestá Olomouc doma v nejvyšší soutěži neprohrála devětkrát po sobě a v sobotu tam přivítá Teplice, jimž patří první barážová příčka. Mladá Boleslav vyzve Ostravu, oba týmy mají po 32 bodech a uzavírají prostřední skupinu o umístění. Kouč Baníku Pavel Hapal dříve Středočechy trénoval.

Brněnského nováčka čeká v souboji sousedů ze spodních pater tabulky zápas v Liberci. Zbrojovka minule v premiéře pod trenérem Martinem Haškem, jenž za Slovan hrál, porazila Pardubice 2:1. Jejímu útočníkovi Jakubu Řezníčkovi, s 19 brankami nejlepšímu střelci ligové sezony, chybějí už jen dva góly ke vstupu do Klubu kanonýrů.