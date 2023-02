Fotbalisté vedoucí Slavie se představí v Teplicích, Plzeň zase na Slovácku

Praha - Osmi zápasy pokračuje o víkendu 20. kolo první fotbalové ligy. Vedoucí Slavia bude na hřišti trápících se Teplic hájit jednobodový náskok před druhou Plzní. Úřadující mistr Viktoria se představí na Slovácku, třetí Sparta hostí Jablonec. V záchranářském souboji poslední Pardubice vyzvou předposlední Zlín.

Slavia vyhrála v nejvyšší soutěži osmkrát za sebou a jako jediná na jaře neztratila ani bod. S 60 góly se pyšní nejlepším útokem soutěže. Naopak Severočeši, kteří nad Slavií nedokázali zvítězit už 16 zápasů, prohráli všechna tři jarní kola a mají s 44 inkasovanými brankami nejslabší obranu ligy. Od první barážové příčky je dělí bod.

"Jsme spokojení se vstupem do jara, protože zápasy v lize jsou nevyzpytatelné. Teplice měly slušný bodový polštář z podzimu, ale úvod jara jim nesedl. Budou hrát trochu o život. Máme tam vždycky trochu smůlu na hřiště, ale věříme, že uspějeme," uvedl asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl.

Plzeň venku v nejvyšší soutěži neprohrála ve 22 zápasech v řadě. V posledním ligovém utkání na Slovácku zvítězila, ale předtím v Uherském Hradišti prohrála dvakrát za sebou. Čtvrté Slovácko z posledních čtyř kol ztratilo jen dva body a jako jediné na jaře ještě neinkasovalo. Kvůli disciplinárnímu trestu se ale musí obejít bez trenéra Martina Svědíka.

"Samozřejmě bychom potřebovali na Slovácku v nejlepším případě vyhrát, abychom se udrželi nahoře v tabulce. Máme na jaře dvě výhry, ale pořád máme v hlavě, že jsme doma s Hradcem ztratili, což nikdo z nás nečekal," prohlásil asistent plzeňského kouče Pavel Horváth.

Sparta vyhrála pět z posledních šesti ligových zápasů, Jablonec ale čtyřikrát po sobě nedokázala porazit. Poslední tři vzájemné souboje v nejvyšší soutěži skončily remízou 1:1. Severočeši minule zvítězili po čtyřech kolech.

"Očekáváme, že Jablonec bude hrát na dlouhé přihrávky, druhé balony, osobní souboje. Musíme být ostražití ve všem, v defenzivě i v ofenzivě," řekl asistent sparťanského trenéra Lars Friis.

Pardubice ve všech třech domácích ligových utkáních se Zlínem remizovaly, premiérově ale budou soupeře hostit na zrekonstruovaném Stadionu Arnošta Košťála, kde v prvním utkání po návratu z azylu v pražském Ďolíčku podlehly Slavii 0:2. Východočeši minule zvítězili po čtyřech kolech.

"Nepochybně jde o důležité utkání. Zápasů je před námi ještě hodně, ale bitva proti Zlínu je pro vývoj v tabulce důležitá," konstatoval pardubický kouč Radoslav Kováč, jehož svěřenci ztrácejí na "Ševce" tři body.

Zlín minule zvítězil po šesti ligových zápasech a pod trenérem Pavlem Vrbou bodoval ve všech třech jarních kolech. Na venkovní výhru v lize ale čeká od srpna 2021 už 23 utkání.

Hradec Králové se utká s Mladou Boleslaví, na jejímž hřišti po dobu rekonstrukce vlastního stadionu hraje domácí zápasy. Nováček z Brna nastoupí proti Baníku Ostrava, Liberec přivítá Olomouc. České Budějovice jako tým s nejhorší bilancí v domácím prostředí budou hostit Bohemians 1905.

Hlasy před zápasy 20. kola první ligy:

Slovan Liberec (v tabulce 8.) - Sigma Olomouc (6.)

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Olomouc začala jarní část třemi remízami se Spartou, Slováckem a naposledy Hradcem Králové. Čeká nás kvalitní tým, který má ambici skončit do šestého místa, na kterém aktuálně je. Zápasy se Sigmou jsou vždy vyrovnané, oba týmy se snaží hrát kombinačně. Olomouc má rychlou přechodovou fázi po zisku míče a také nesmíme zapomenout na její silné standardní situace. Musíme si dát pozor na ofenzivní hráče Chytila, Růska, štírka Navrátila, šikovného Slováka Ventúru, ale také na zkušenosti Breiteho, Beneše. My jsme v posledním zápase nešťastně prohráli se Slováckem, takže všichni už chceme v domácím prostředí získat tři body."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Očekávám jiný zápas než ten předchozí v poháru, i když poučení si z toho bereme. Potkají se mužstva, která mají ambici bojovat o šestku. Věřím, že navážeme na to pozitivní z minulých zápasů a porveme se o vítězství. Liberec disponuje velkou herní kvalitou ve středu hřiště. Díky tomu přehrál ve venkovním utkání Budějovice a byl výrazně lepší. Naprosto zaslouženě vyhrál, ale zase nečekaně ztrácel v domácím prostředí, byť třeba minule se Slováckem hodně nešťastně."

FC Hradec Králové (7.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Hrát domácí zápas s Boleslaví v Boleslavi je trošku zvláštní. Ale už jsme to zažili a Boleslav vloni v jejím prostředí porazili. Z toho vycházíme. Boleslav má zkušený, technický a rychlý tým, takový dobrý mix hráčů. Uvidíme, jak zareagují na nečekanou prohru s Pardubicemi. My také budeme muset nějak reagovat a myslím, že zápas zvládneme."

Marek Kulič (asistent trenéra M. Boleslavi): "Čeká nás nesmírně těžký soupeř, který je výborně organizovaný, fyzicky vyspělý a velmi produktivní. Umí z minima šancí dát maximum gólů. Uspějeme, pokud se mu vyrovnáme nasazením a začneme se prosazovat v koncovce."

Zbrojovka Brno (11.) - Baník Ostrava (9.)

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Delší dobu jsme nevyhráli a před námi je další náročný zápas. Baník bude nepříjemný soupeř, venku hraje velmi dobře, což dokázal v Teplicích. Nijak zvlášť neřešíme, že minulé kolo doma nečekaně prohrál. Soustředíme se na sebe, i když někteří hráči mají zdravotní problémy a jejich start je s otazníkem. Máme posilu Tijaniho, zapadl dobře, jen se musí s týmem více sžít. Navíc dlouho nehrál a naši stopeři odehráli na Slavii kvalitní utkání. Pracujeme i s variantou na tři stopery."

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Zápas s Jabloncem jsme doma neodehráli vůbec dobře, ale rozebrali jsme si to. Věřím, že to hráči nějakým způsobem vstřebali a připravíme se dobře na Brno. Viděli jsme ho v posledním domácím utkání proti Plzni a i přes porážku podalo velmi dobrý výkon. Je to houževnatý soupeř, má ve svých řadách nebezpečné a produktivní Ševčíka a Řezníčka, na ně si musíme dát pozor. Ale věřím, že se dokážeme prosadit svými zbraněmi a vytvoříme si nějaké situace, které proměníme."

FK Teplice (13.) - Slavia Praha (1.)

Tomáš Hunal (asistent trenéra Teplic): "Slavia bude jednoznačně favoritem, my outsiderem, o tom se nemusíme vůbec bavit. Možná je to jako dříve, když hrál Sovětský svaz hokej - dal se porazit jednou z 10 zápasů. Nemůžeme ale jít do utkání s tím, že prohrajeme, tak to prostě ve sportu nejde. Každý zápas chceme vyhrát, i ten, ve kterém jsme outsider. Musíme dělat co nejméně chyb, být dobře organizovaní a mít štěstí. Jiná cesta není."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Jsme spokojeni se vstupem do jara, zápasy v lize jsou nevyzpytatelné. Na druhou stranu máme kvalitu, chtěli jsme, aby to takhle probíhalo. Až na nějaké výjimky jsme to zvládli výsledkově i herně. Všechno jsme si ukázali a budeme přichystaní na další zápasy. Teplice měly slušný bodový polštář z podzimu, ale úvod jara jim nesedl. Budou hrát trochu o život. Jejich hra je pro nás trochu neznámá, hledají východisko ze své momentální situace. Máme tam vždy trochu smůlu na hřiště, ale věříme, že uspějeme."

1. FC Slovácko (4.) - Viktoria Plzeň (2.)

Luboš Přibyl (asistent trenéra Slovácka): "Čeká nás úřadující mistr, což je samo o sobě známkou kvality. Plzeň velmi dobře brání, k výhře jí většinou stačí jeden či dva góly. Za mé éry tady na Slovácku jsme s nimi sehráli spoustu vyrovnaných utkání. Viktorka má v týmu řadu individualit, my se ovšem musíme zaměřit na celý tým komplexně, hlavně na její útočnou fázi. Naše defenziva musí soupeře eliminovat a udělat vše pro to, abychom gól nedostali, což se nám při součinnosti zkušené obrany a kvalitních výkonů Filipa Nguyena zatím na jaře dařilo."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Slovácko je dlouhodobě konsolidované mužstvo se spoustou poměrně starších hráčů, kteří jsou hodně zkušení, ale mají velmi vysokou výkonnost. Samozřejmě bychom potřebovali na Slovácku v nejlepším případě vyhrát, abychom se udrželi nahoře v tabulce. Máme na jaře dvě výhry, ale pořád máme v hlavě, že jsme doma s Hradcem ztratili, což nikdo z nás nečekal. Nechceme ztrácet další body. Byť je Slovácko velmi dobrý soupeř, věříme, že se připravíme tak, abychom tam vyhráli."

Dynamo České Budějovice (14.) - Bohemians Praha 1905 (5.)

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "Očekáváme, že navážeme na naše dobré výkony a že si tentokrát půjdeme za vítězstvím. Že to konečně zvládneme za tři body. V Bohemce jsem vyrůstal, vracel jsem se tam ještě ze zahraničí, takže to vnímám trochu jinak. Že bych to hecoval, to úplně ne, ale nějaká prémie vypsaná určitě bude."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Musíme se vzpamatovat po vysoké porážce 2:6 se Spartou. Na druhou stranu jsme přišli jenom o tři body, věřím, že jsme se z toho poučili. Venku se nám daří, doufám, že to potvrdíme. Nepůjde to ale samo, Budějovice hrají o záchranu a na jaře ještě nebodovaly."

FK Pardubice (16.) - Trinity Zlín (15.)

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Nepochybně jde o důležité utkání. Zápasů je před námi ještě hodně, ale bitva proti Zlínu je pro vývoj v tabulce důležitá. Nechceme se zbláznit, musíme jít do toho s čistou hlavou a udělat vše pro to, abychom svůj úkol zvládli. Soupeři bude v útoku scházet distancovaný Kozák, přesto to pro nás bude náročné. Zlín jsme sledovali, viděli jsme všechny tři jeho jarní zápasy a snažíme se mít jeho hru načtenou. Bude to bitva, zápas bude o detailech, všechny čeká válka nervů. V premiéře na novém stadionu proti Slavii jsme na body nedosáhli, tak chceme divákům dát dodatečný dárek proti Zlínu."

Vít Vrtělka (asistent trenéra Zlína): "Podařilo se nám porazit Teplice, což je samozřejmě skvělé, ale dobře vnímáme, v jaké jsme situaci. Stále jsme na začátku záchranářské cesty. Pardubice mají nový stadion, urvaly výhru venku, ale bývá těžké to doma potvrdit. Liga je hrozně vyrovnaná, což bude platit i o nedělním duelu. Pardubice mají dobře namixovaný tým, od zkušeného gólmana, přes střední záložníky až po hrot. Jsou silní kombinačně, což po nich chce trenér Kováč. Musíme se zaměřit na sebe, poctivě bránit, nedostat gól a z brejku zahrozit."

Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (12.)

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Na Bohemce jsme podali velmi dobrý výkon a chceme na to navázat. Očekáváme, že Jablonec bude hrát na dlouhé přihrávky, druhé balony, osobní souboje. Musíme být ostražití ve všem, v defenzivě i v ofenzivě. Hrajeme doma a potřebujeme dominovat na míči i bez něj. Máme kvalitu na to vyhrát, ale také chceme mít dobrou mentalitu."

David Horejš (trenér Jablonce): "Samozřejmě víme, že nás čeká obrovská síla. Sparta za poslední dva zápasy dala 10 branek, v domácím prostředí má velkou kvalitu. Musíme se připravit na její silné stránky, ale samozřejmě známe i slabší místa, která budeme chtít využít. Věřím, že máme na to předvést takový výkon, který by nám zaručil bodový zisk. Zápas vždy začíná za stavu 0:0, věříme, že mužstvo připravíme tak, abychom předvedli kvalitní výkon jako na Baníku."

Statistické údaje před zápasy 20. kola první ligy: Slovan Liberec (v tabulce 8.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: sobota 18. února, 15:00. Rozhodčí: Křepský - Dobrovolný, Vyhnanovský - Starý (video). Bilance: 57 21-15-21 63:67. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Ndefe, Červ, Valenta, Preisler - Frýdek, Tupta - Olatunji. Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Vraštil - Zifčák, Breite, Ventúra, Zmrzlý - Navrátil - Růsek, Chytil. Absence: Fukala, Mikula, Višinský (všichni zranění), Gebre Selassie (nejistý start) - Fortelný (zranění), Chvátal, Macík, Spáčil (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Červ, Frýdek - Chytil, Matoušek, Zmrzlý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Červ, Rondič (oba 2) - Chytil (6). Zajímavosti: - Olomouc prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Libercem 4x za sebou bodovala (z toho 3 vítězství bez inkasované branky) - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 21 výher a porážek a 15 remíz - Liberec na konci listopadu v osmifinále domácího poháru porazil Olomouc 4:1 - Olomouc vyhrála 3 z posledních 4 ligových zápasů v Liberci - Liberec vyhrál jediné z posledních 4 kol - Liberec doma v lize 2x za sebou nezvítězil a získal tam jen 12 z celkových 25 bodů v sezoně - Olomouc prohrála jediný z posledních 11 ligových duelů a ve všech 3 jarních kolech remizovala - Olomouc venku v lize prohrála jediný z posledních 7 zápasů a získala tam 15 z celkových 27 bodů v sezoně - Beneš může nastoupit ke 300. ligovému utkání, Fortelný (oba Olomouc) si může připsat 50. start FC Hradec Králové (7.) - FK Mladá Boleslav (10.) Výkop: sobota 18. února, 15:00. Rozhodčí: Orel - Kotík, Bureš - Berka (video). Bilance: 13 3-7-3 15:15. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Hradec: Reichl - Čihák, Ševčík, Čech - Gabriel, Smrž, Rada, Kodeš, Novotný - Dvořák (Kubala), Matěj Koubek. M. Boleslav: Šeda - Šimek, Suchý, Karafiát - Tomič, Kubista, Mareček, Fulnek - Ladra, Žitný - Škoda. Absence: Ryneš (4 ŽK), Kučera, Vašulín (oba zranění), Kubala, Leibl (oba nejistý start) - Dancák, Donát, Stránský (všichni zranění), Vaníček (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Harazim, Leibl, Reichl, Smrž - Jawo, Mareček, Mašek, Tomič, Šimek, Škoda (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kubala (6) - Ladra, Mareček (oba 5). Zajímavosti: - Hradec minule v lize porazil M. Boleslav po 8 zápasech - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 3 výher a porážek a 7 remíz - Hradec v 6 domácích ligových zápasech s M. Boleslaví neprohrál, poslední 4 duely skončily remízou - Hradec po dobu rekonstrukce stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Hradec vyhrál jediné z posledních 6 kol (v úvodu jara v Plzni) - Hradec prohrál poslední 3 domácí ligová utkání - M. Boleslav ve 3 jarních kolech nezvítězila a 2x za sebou prohrála - trenér Hradce Miroslav Koubek v minulosti vedl M. Boleslav - Harazim a Novotný (oba Hradec) si mohou připsat 50. ligový start - Dvořák (Hradec) oslaví den po utkání 34. narozeniny Zbrojovka Brno (11.) - Baník Ostrava (9.) Výkop: sobota 18. února, 15:00. Rozhodčí: Machálek - Horák, Mojžíš - Batík (video). Bilance: 49 16-18-15 56:59. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Hlavica, Granečný - Texl, Blecha - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček. Ostrava: Laštůvka - Juroška, Pojezný, Lischka, Fleišman - Cadu, Miškovič, Buchta, Kaloč, Plavšič - Klíma. Absence: Divíšek (trest za ČK), Fousek, Souček (oba zranění), Endl, Hrabina, Matejov (všichni nejistý start) - Kuzmanovič (4 ŽK), Svozil, Tetour, Takács (všichni rekonvalescence), Almási (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Endl, Hrabina, Ševčík, Mohamed Tijani (všichni 3 ŽK) - Kaloč (7 ŽK), Almási, Cadu, Fleišman, Frydrych, Laštůvka, Lischka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (11) - Almási, Klíma (oba 5). Zajímavosti: - Brno poslední vzájemný ligový duel vyhrálo, ale předtím Ostravu v nejvyšší soutěži 4x za sebou neporazilo - Ostrava prohrála jediné z posledních 5 ligových utkání v Brně a 2x za sebou tam zvítězila - Brno 6 kol po sobě nevyhrálo (z toho 5 porážek) - Brno doma v lize vyhrálo jediný z posledních 7 zápasů a získalo tam jen 8 z celkových 21 bodů v sezoně - Ostrava minule prohrála po 3 kolech - Ostrava minule venku v lize zvítězila po 14 zápasech a v sezoně tam získala jen 9 z celkových 24 bodů - Falta (Brno) si může připsat 200. ligový start - Sanneh (Ostrava) slaví den po utkání 23. narozeniny FK Teplice (13.) - Slavia Praha (1.) Výkop: sobota 18. února, 18:00. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Kocourek (video). Bilance: 53 12-13-28 54:95. Poslední zápas: 0:6. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Chaloupek, Dramé, Mičevič - Hyčka, Mareček, Trubač, Urbanec - Čičovský - Gning, Vachoušek. Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Santos, D. Jurásek - Traoré, Ševčík - Jurečka, Lingr, Olayinka - Van Buren. Absence: Hybš, Kučera (oba 4 ŽK), Sy (dohoda klubů), Fila (dohoda klubů + zranění), Jukl, Knapík, Vondrášek (všichni zranění), Žák (nejistý start) - Hromada, Hovorka, Oscar (všichni zranění), Bořil, Holeš (oba rekonvalescence), Mandous, Masopust, Provod (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Hyčka - Douděra, Hronek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Žák (7) - Van Buren (11). Zajímavosti: - Slavia v lize s Teplicemi 16x za sebou neprohrála a zvítězila v 11 z posledních 12 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži - Slavia v lize v Teplicích 7x za sebou neprohrála - Slavia v roce 2013 utrpěla s Teplicemi debakl 0:7, což je její nejvyšší porážka v samostatné ligové historii - Teplice prohrály 4 z posledních 5 ligových zápasů a spolu s Č. Budějovicemi ve 3 jarních kolech nebodovaly - Teplice doma v lize minule utrpěly debakl 0:5 s Ostravou, v sezoně tam ale získaly 15 z celkových 19 bodů - Slavia v lize 8x po sobě zvítězila a jako jediná vyhrála všechna 3 jarní kola - Slavia venku v lize 3x za sebou vyhrála, v sezoně tam ale získala jen 16 z celkových 46 bodů - Teplice mají se 44 inkasovanými brankami nejhorší obranu ligy, Slavia naopak s 60 góly nejlepší útok 1. FC Slovácko (4.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: neděle 19. února, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Váňa, Šimáček - Machálek (video). Bilance: 36 7-8-21 39:60. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Slovácko: Nguyen - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Kim Sung-pin, Holzer - Mihálik. Plzeň: Staněk - Havel, Pernica, Hejda, Jemelka - Bucha, Ndiaye - Kopic, Květ, Mosquera - Chorý. Absence: nikdo - Kalvach (zranění), Kliment (rekonvalescence), Řezník (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kohút, Vecheta - Chorý, Kalvach, Květ, Ndiaye (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mihálik (4) - Květ (11). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 vzájemných ligových zápasů (z toho 4x doma) - Plzeň v posledním ligovém utkání na Slovácku zvítězila, ale předtím tam 2x po sobě prohrála - Slovácko v lize 4x po sobě neprohrálo (z toho 3 vítězství) - Slovácko jako jediné ve 3 jarních kolech neinkasovalo - Slovácko doma v lize 4x za sebou neprohrálo, v sezoně tam ale získalo jen 14 z celkových 29 bodů - Plzeň poslední 2 kola vyhrála - Plzeň venku v lize 21x za sebou neprohrála (od porážky 0:2 na Slavii z října 2021) a se 24 body je tam nejlepším týmem v sezoně - Plzeň má s 14 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže, ale 4x po sobě v lize neudržela nulu - Slovácku bude kvůli trestu za červenou kartu v Liberci chybět trenér Svědík Dynamo České Budějovice (14.) - Bohemians Praha 1905 (5.) Výkop: neděle 19. února, 15:00. Rozhodčí: Radina - Kotalík, Matoušek - Adámková (video). Bilance: 29 12-8-9 45:41. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Hora, M. Čermák - Jakub Matoušek, Hellebrand, Mršič - Škoda. Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Vondra - Dostál, Jindřišek, A. Čermák, Kovařík - Jan Matoušek, Drchal - Puškáč. Absence: Čmelík, Hais (oba nejitý start) - Köstl (4 ŽK), Shejbal (zranění), Jánoš, Křapka, Morávek (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čolič, Hora, Králik, Sladý, Sluka - Beran, Jánoš, Matoušek, Prekop, Puškáč (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čmelík, Havel (oba 3) - Puškáč (5). Zajímavosti: - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů a Bohemians v nejvyšší soutěži 2x po sobě porazily (v obou případech 2:1) - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 9 domácích ligových duelů s Bohemians a 3x za sebou zvítězily (vždy o gól) - Č. Budějovice prohrály 6 z posledních 7 kol a v lize 4x po sobě nebodovaly - Č. Budějovice doma v lize vyhrály jediné z 9 utkání v sezoně a s 5 z celkových 18 bodů jsou tam nejhorším týmem soutěže - Bohemians minule prohráli po 2 ligových vítězstvích za sebou - Bohemians venku v lize minule zvítězili po 2 prohrách a v sezoně tam získali 19 z celkových 28 bodů - trenér Č. Budějovic Nikl hrával za Bohemians a den po utkání oslaví 47. narozeniny - Skovajsa (Č. Budějovice) si může připsat 50. start v české lize FK Pardubice (16.) - Trinity Zlín (15.) Výkop: neděle 19. února, 15:00. Rozhodčí: Szikszay - Ratajová, Volf - Hocek (video). Bilance: 6 1-3-2 7:7. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Pardubice: Nita - Mareš, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Vacek - Tischler, Hlavatý, Janošek, Pikul - Černý. Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Simerský, Procházka - Hlinka, Didiba - Fillo, Hrubý, Čanturišvili - Balaj. Absence: Icha, Jeřábek, Solil (všichni zranění) - Kozák (4 ŽK), Hloušek (rekonvalescence), Bartošák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Černý, Hranáč, Chlumecký, Janošek - Fillo (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Janošek (4) - Fillo (3). Zajímavosti: - Zlín prohrál jediný z dosavadních 6 vzájemných zápasů v lize a s Pardubicemi v nejvyšší soutěži 4x po sobě bodoval - Pardubice ve všech 3 domácích ligových utkáních se Zlínem remizovaly - Pardubice minule zvítězily po 4 kolech, ale ve 3 z posledních 4 ligových zápasů bodovaly - Pardubice v prvním utkání na zrekonstruovaném stadionu prohrály se Slavií 0:2 a doma zvítězily v jediném z posledních 7 ligových duelů - Pardubice mají s 15 góly nejhorší útok ligy - Zlín minule zvítězil po 6 ligových zápasech a pod trenérem Vrbou bodoval ve všech 3 jarních kolech - Zlín od srpna 2021 venku v lize 23x za sebou nevyhrál a v sezoně tam získal jen 5 z celkových 17 bodů - Zlín je s 8 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy Sparta Praha (3.) - FK Jablonec (12.) Výkop: neděle 19. února, 18:00. Rozhodčí: Černý - Hájek, Antoníček - Petřík (video). Bilance: 59 36-12-11 100:48. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Zelený - Mabil, Haraslín - Kuchta. Jablonec: Hanuš - Akpudje, Král, Martinec - Šulc, Hübschman, Považanec, Souček - Chramosta, Jovovič - Ikaunieks. Absence: Čvančara (4 ŽK), Čelůstka, Pešek (oba zranění), Heča, Höjer, Jankto, Mejdr, Panák (všichni nejistý start) - Patrák, Polidar, Sejk (všichni dohoda klubů), Kratochvíl, Krob, Malínský (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Daněk, Jankto, Mejdr, Minčev, Zelený (všichni 3 ŽK) - Houska, Jovovič (oba 7 ŽK), Heidenreich, Krob, Považanec (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara - Chramosta (oba 7). Zajímavosti: - Sparta prohrála jediný z posledních 13 vzájemných ligových zápasů, Jablonec ale v nejvyšší soutěži 4x po sobě neporazila - poslední 3 vzájemné ligové duely skončily remízou 1:1 - Sparta doma v lize s Jabloncem 17x po sobě neprohrála - Sparta prohrála jediné z posledních 18 kol a v 5 z posledních 6 ligových zápasů zvítězila - Sparta doma v lize 9x po sobě neprohrála a v posledních 5 zápasech nejvyšší soutěže tam zvítězila - Sparta dala v posledních 2 kolech 10 branek - Jablonec minule zvítězil po 4 kolech - Jablonec minule venku v lize vyhrál po 4 porážkách za sebou - Mejdr (Sparta) může odehrát 50. ligový zápas