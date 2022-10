Fotbalisté vedoucí Plzně se v lize představí v Jablonci, Slavia přivítá Boleslav

Praha - Obhájce titulu a vedoucí celek tabulky Plzeň se po středeční prohře s Bayernem Mnichov 2:4 v Lize mistrů představí ve 12. kole první fotbalové ligy v Jablonci. Slavia se proti Mladé Boleslavi pokusí zabrat po sérii tří soutěžních porážek, Sparta se doma utká s posledními Pardubicemi. Slovácko po vítězství v Nice v Evropské konferenční lize zavítá do Ostravy, obnovenou premiéru na lavičce Baníku po odvolání trenéra Pavla Vrby zažije Pavel Hapal.

Plzeň od loňského října neprohrála v nejvyšší soutěži 32 zápasů po sobě, což je klubový rekord. Tabulku vede o čtyři body před Slavií, navíc má k dobru duel s Brnem. Viktoria nepodlehla Jablonci v lize třikrát po sobě. Severočeši minule v lize prohráli po třech vítězstvích a v úterý vypadli ve 3. kole domácího poháru s druholigovým Vyškovem.

"Jablonec vypadl z poháru, což se prostě stává. Domácí zápas s Plzní je pro ně určitě velká motivace. My se budeme muset zase vyrovnat s přechodem z Ligy mistrů na domácí trávník. V Jablonci to nebývají jednoduché zápasy, obzvlášť když soupeř hraje o hodně," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Slavia prohrála ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy s Kluží i na její půdě, ve čtyřech z posledních pěti soutěžních zápasů nebodovala a neskórovala a výrazně si zkomplikovala boj o postup do jarní části soutěže. Mladou Boleslav ale v lize Pražané zdolali v posledních 12 utkáních.

"Nejsme v dobré pozici, prohrát třikrát za sebou je trestuhodné. Musíme s tím něco udělat a přidat v mnoha aspektech hry. V neděli nás čeká zápas s Boleslaví. Dáme do toho vše a věřím, že se naladíme zpátky na vítěznou vlnu," prohlásil trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Sparta bodovala deset kol po sobě a poslední dvě po pěti remízách za sebou vyhrála. Pardubicím v dosavadních čtyřech zápasech v lize nepodlehla a třikrát je porazila. Východočeši minule v nejvyšší soutěži zvítězili po sedmi porážkách a pod trenérem Radoslavem Kováčem si připsali první výhru. Právě pro Kováče bude duel pikantní, jelikož za Letenské hrál a dělal tam asistenta.

"Že jsou Pardubice poslední, je jedna věc. Na druhou stranu vyhráli doma s těžkým soupeřem Jabloncem. Mají trenéra Kovyho (Kováče), který je připraví, budou nahecovaní. Jdeme si pro tři body. Jestli to bude o gól nebo o pět, je ve finále jedno," uvedl asistent trenéra Pražanů Luboš Loučka.

Slovácko po obratu zvítězilo ve čtvrtek v Nice 2:1 a udrželo naději na postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Nyní chce zabrat v nejvyšší soutěži, kde je úřadující vítěz domácího poháru až jedenáctý. Tým z Uherského Hradiště nepodlehl v lize Ostravě pětkrát po sobě a z toho čtyřikrát triumfoval.

"Otočení zápasu v Nice bylo velmi důležité pro tým. Dalším důležitým bodem byl výkon (brankáře) Filipa Nguyena. Nevím, jestli nás to nastartuje do zbytku podzimu, ale na nadcházející zápas v Ostravě je to velká vzpruha," konstatoval kouč Martin Svědík, jenž dříve za Slezany hrál a později je vedl.

Ambiciózní Ostravané vyhráli jediné z posledních osmi kol a jsou až na 14. místě. "Kvalita Baníku je určitě na jiné úrovni, než je postavení v tabulce. Naším krátkodobým cílem je teď oživit mužstvo, aby sbíralo body a dostalo se v tabulce do vyšších pater," podotkl Hapal, jenž Ostravu prvně trénoval v sezoně 2005/06.

Čtvrtí Bohemians 1905 hostí v Ďolíčku sedmou Olomouc. Oba celky bodovaly tři kola po sobě. Hradec Králové se v azylu v Mladé Boleslavi utká s brněnským nováčkem. Teplice vyzvou České Budějovice a Zlín přivítá Liberec.