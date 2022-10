Fotbalisté vedoucí Plzně se v lize představí v Jablonci, Slavia přivítá Boleslav

Praha - Obhájce titulu a vedoucí celek tabulky Plzeň se po středeční prohře s Bayernem Mnichov 2:4 v Lize mistrů představí ve 12. kole první fotbalové ligy v Jablonci. Slavia se proti Mladé Boleslavi pokusí zabrat po sérii tří soutěžních porážek, Sparta se doma utká s posledními Pardubicemi. Slovácko po vítězství v Nice v Evropské konferenční lize zavítá do Ostravy, obnovenou premiéru na lavičce Baníku po odvolání trenéra Pavla Vrby zažije Pavel Hapal.

Plzeň od loňského října neprohrála v nejvyšší soutěži 32 zápasů po sobě, což je klubový rekord. Tabulku vede o čtyři body před Slavií, navíc má k dobru duel s Brnem. Viktoria nepodlehla Jablonci v lize třikrát po sobě. Severočeši minule v lize prohráli po třech vítězstvích a v úterý vypadli ve 3. kole domácího poháru s druholigovým Vyškovem.

"Jablonec vypadl z poháru, což se prostě stává. Domácí zápas s Plzní je pro ně určitě velká motivace. My se budeme muset zase vyrovnat s přechodem z Ligy mistrů na domácí trávník. V Jablonci to nebývají jednoduché zápasy, obzvlášť když soupeř hraje o hodně," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Slavia prohrála ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy s Kluží i na její půdě, ve čtyřech z posledních pěti soutěžních zápasů nebodovala a neskórovala a výrazně si zkomplikovala boj o postup do jarní části soutěže. Mladou Boleslav ale v lize Pražané zdolali v posledních 12 utkáních.

"Nejsme v dobré pozici, prohrát třikrát za sebou je trestuhodné. Musíme s tím něco udělat a přidat v mnoha aspektech hry. V neděli nás čeká zápas s Boleslaví. Dáme do toho vše a věřím, že se naladíme zpátky na vítěznou vlnu," prohlásil trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Sparta bodovala deset kol po sobě a poslední dvě po pěti remízách za sebou vyhrála. Pardubicím v dosavadních čtyřech zápasech v lize nepodlehla a třikrát je porazila. Východočeši minule v nejvyšší soutěži zvítězili po sedmi porážkách a pod trenérem Radoslavem Kováčem si připsali první výhru. Právě pro Kováče bude duel pikantní, jelikož za Letenské hrál a dělal tam asistenta.

"Že jsou Pardubice poslední, je jedna věc. Na druhou stranu vyhráli doma s těžkým soupeřem Jabloncem. Mají trenéra Kovyho (Kováče), který je připraví, budou nahecovaní. Jdeme si pro tři body. Jestli to bude o gól nebo o pět, je ve finále jedno," uvedl asistent trenéra Pražanů Luboš Loučka.

Slovácko po obratu zvítězilo ve čtvrtek v Nice 2:1 a udrželo naději na postup do vyřazovací fáze Konferenční ligy. Nyní chce zabrat v nejvyšší soutěži, kde je úřadující vítěz domácího poháru až jedenáctý. Tým z Uherského Hradiště nepodlehl v lize Ostravě pětkrát po sobě a z toho čtyřikrát triumfoval.

"Otočení zápasu v Nice bylo velmi důležité pro tým. Dalším důležitým bodem byl výkon (brankáře) Filipa Nguyena. Nevím, jestli nás to nastartuje do zbytku podzimu, ale na nadcházející zápas v Ostravě je to velká vzpruha," konstatoval kouč Martin Svědík, jenž dříve za Slezany hrál a později je vedl.

Ambiciózní Ostravané vyhráli jediné z posledních osmi kol a jsou až na 14. místě. "Kvalita Baníku je určitě na jiné úrovni, než je postavení v tabulce. Naším krátkodobým cílem je teď oživit mužstvo, aby sbíralo body a dostalo se v tabulce do vyšších pater," podotkl Hapal, jenž Ostravu prvně trénoval v sezoně 2005/06.

Čtvrtí Bohemians 1905 hostí v Ďolíčku sedmou Olomouc. Oba celky bodovaly tři kola po sobě. Hradec Králové se v azylu v Mladé Boleslavi utká s brněnským nováčkem. Teplice vyzvou České Budějovice a Zlín přivítá Liberec.

Statistické údaje před zápasy 12. kola první fotbalové ligy Bohemians Praha 1905 (v tabulce 4.) - Sigma Olomouc (7.) Výkop: sobota 15. října, 16:00. Rozhodčí: Batík - Podaný, Líkař - Zelinka (video). Bilance: 33 7-16-13 33:51. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Květ, Prekop - Drchal. Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal, Breite, Spáčil, Navrátil, Sláma - Růsek, Chytil. Absence: Necid (zranění), Hála, Hronek, Puškáč (všichni nejistý start) - Greššák, Macík, Ventúra (všichni zranění), Vaněček, Zorvan (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Puškáč - Chytil (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Květ - Chytil (oba 5). Zajímavosti: - Bohemians prohráli jediný z posledních 6 ligových duelů s Olomoucí a 3x po sobě v nich neinkasovali - Bohemians doma v lize s Olomoucí 3x za sebou neprohráli - Bohemians 3 kola po sobě neprohráli (z toho 2 vítězství) - Bohemians jako domácí tým v Ďolíčku získali jen 2 z 18 bodů v sezoně a 5x za sebou tam nevyhráli, v roli hostujícího celku tam ale porazili Pardubice - Olomouc minule porazila Slavii a 3 kola po sobě neprohrála - Olomouc venku v lize 3x za sebou neprohrála a získala tam 10 z celkových 14 bodů v sezoně - Vilotič (Bohemians) oslaví den po utkání 23. narozeniny FC Hradec Králové (5.) - Zbrojovka Brno (8.) Výkop: sobota 15. října, 16:00. Rozhodčí: Petřík - Kubr, Pečenka - Berka (video). Bilance: 26 11-9-6 22:19. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Hradec Králové: Reichl - Klíma, Čihák, Čech - Gabriel, Rada, Kodeš, Kučera, Novotný - Kubala, Vašulín. Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, Souček - Alli, M. Ševčík, Hladík - Řezníček. Absence: Rybička, Smrž (oba trest za ČK), Urma (zranění), Ryneš (nejistý start) - Přichystal (zranění). Disciplinární ohrožení: Harazim, Rada, Reichl, Vašulín - Šural (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kubala (3) - Řezníček, M. Ševčík (oba 5). Zajímavosti: - Hradec Králové prohrál jediný z posledních 8 ligových zápasů s Brnem a v nejvyšší soutěži s ním 2x po sobě remizoval - Hradec Králové prohrál jediný z posledních 11 domácích ligových zápasů s Brnem - Hradec Králové minule porazil Teplice a zvítězil po 4 kolech - Hradec Králové hraje domácí zápasy kvůli rekonstrukci stadionu v azylu v M. Boleslavi - Hradec Králové doma v lize 4x za sebou neprohrál a získal tam 11 z celkových 17 bodů v sezoně - Brno v lize 3x za sebou nezvítězilo a poslední 2 kola prohrálo při celkovém skóre 1:7 - Brno venku v lize vyhrálo 3 ze 4 utkání v sezoně a získalo tam 9 z celkových 14 bodů - Brno má k dobru odložený zápas v Plzni FK Teplice (12.) - Dynamo České Budějovice (13.) Výkop: sobota 15. října, 16:00. Rozhodčí: Starý - Vlček, Mokrusch - Hocek (video). Bilance: 36 14-8-14 61:50. Poslední zápas: 2:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Kodad - Trubač - Gning, Žák. Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Broukal, Králik, Havel, Sluka - Čavoš - Čmelík, Hellebrand, Potočný - Hais. Absence: Dramé, Fila, Urbanec (všichni zranění), Shejbal (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Hybš, Hyčka - Sluka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Žák (5) - Čmelík, Havel, Škoda (všichni 2). Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 14 výher a porážek, v nejvyšší soutěži spolu neremizovaly 12 let a 11x po sobě - posledních 5 vzájemných ligových utkání vyhrál domácí tým - Teplice vyhrály 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů (oba doma) - Teplice vyhrály 4 z posledních 5 domácích ligových duelů s Č. Budějovicemi - Teplice minule prohrály na hřišti Hradce Králové a nebodovaly po 4 kolech - Teplice doma v lize 4x po sobě neprohrály a získaly tam 9 z celkových 13 bodů - Č. Budějovice vyhrály jediné z posledních 5 kol, v lize ale 2x po sobě bodovaly - Č. Budějovice venku v lize prohrály jediný z 5 duelů v sezoně a získaly tam 10 z celkových 12 bodů - Čmelík (Č. Budějovice) si může připsat 50. ligový start Sparta Praha (3.) - FK Pardubice (16.) Výkop: sobota 15. října, 19:00. Rozhodčí: Černý - Caletka, Antoníček - Klíma (video). Bilance: 4 3-1-0 11:5. Poslední zápas: 3:1. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Wiesner, Vitík, Zelený, Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Jankto, Sadílek, Daněk - Kuchta. Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Chlumecký - Janošek, Icha - Sychra, Hlavatý, Helešic - Černý. Absence: Čvančara (trest za ČK), Čelůstka, Haraslín, Pešek (všichni zranění), Fortelný, Sörensen, Vindheim (všichni nejistý start) - Jeřábek, Šimek (oba všichni zranění), Solil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Čvančara, Jankto - Vacek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara (4) - Hlavatý (3). Zajímavosti: - Sparta v dosavadních 4 vzájemných ligových duelech neprohrála a ve 3 z nich zvítězila - Sparta 10 kol po sobě neprohrála a v lize 2x po sobě zvítězila - Sparta doma v lize minule vyhrála po 3 remízách a získala tam jen 9 z 20 bodů v sezoně - Pardubice minule v lize zvítězily po 7 porážkách a pod trenérem Kováčem poprvé bodovaly - Pardubice venku v lize prohrály všech 5 zápasů v sezoně, jako jediné tam nebodovaly a jsou tam nejhorším týmem soutěže - Pardubice mají s 6 góly nejhorší útok ligy a s 28 inkasovanými brankami i nejslabší obranu - trenér Pardubic Kováč v minulosti hrál na Spartě a dělal tam asistenta FK Jablonec (9.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: neděle 16. října, 16:00. Rozhodčí: Klíma - Nádvorník, Machač - Franěk (video). Bilance: 50 15-12-23 58:72. Poslední zápas: 0:0. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob - Cools, Považanec, Kratochvíl, Houska, Polidar - Chramosta, Jovovič. Plzeň: Staněk - Pernica, Hejda, Tijani - Holík, Bucha, Kalvach, Vlkanova, Mosquera - Kliment, Chorý. Absence: Hübschman, Martinec (oba zranění) - Kopic, Sýkora (oba zranění), Řezník (rekonvalescence), Havel, Jemelka (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Krob, Považanec - Mosquera, Tijani (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (6) - Mosquera (5). Zajímavosti: - Plzeň prohrála jediný z posledních 9 vzájemných ligových zápasů, Jablonec ale v nejvyšší soutěži porazila v jediném z posledních 4 duelů - Plzeň vyhrála jediný z posledních 4 ligových duelů v Jablonci - Jablonec minule v lize prohrál po 3 vítězstvích za sebou - Jablonec doma v lize 4x po sobě neprohrál - Jablonec v úterý prohrál v domácím poháru s druholigovým Vyškovem 0:1 - Plzeň v lize od loňského října 32x po sobě neprohrála, což je klubový rekord - Plzeň jako jediný tým v ligové sezoně neprohrála - Plzeň venku v lize 17x za sebou neprohrála - Plzeň má se 7 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže - Plzeň má k dobru odložené domácí utkání s Brnem - Plzeň ve středu doma v Lize mistrů prohrála s Bayernem Mnichov 2:4 Fastav Zlín (15.) - Slovan Liberec (6.) Výkop: neděle 16. října, 16:00. Rozhodčí: Všetečka - Váňa, Arnošt - Zelinka (video). Bilance: 34 11-10-13 32:38. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Kolář, Procházka, Bartošák - Dramé, Hlinka, Janetzký, Čanturišvili - Silný, Jawo. Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Valenta, Červ, Preisler - Frýdek - Van Buren, Matoušek. Absence: Fantiš, Tkáč (oba zranění), Hrubý (nemoc), Hloušek (nejistý start) - Gebre Selassie (trest za ČK), Doumbia, Ghali (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Cedidla - Červ, Matoušek (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Jawo, Kolář (oba 2) - Van Buren (6). Zajímavosti: - Zlín v lize s Libercem 3x za sebou neprohrál a neinkasoval, v posledních 2 zápasech zvítězil - Zlín prohrál jediný z posledních 8 domácích ligových duelů s Libercem a 3x za sebou bodoval - Zlín vyhrál jediný z posledních 14 ligových zápasů a 5 kol po sobě nezvítězil - Zlín doma v lize zvítězil v jediném z posledních 7 utkání a 2x po sobě tam prohrál - Zlín je s 6 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Liberec vyhrál jediné z posledních 6 kol a v lize 3x po sobě nezvítězil - Liberec venku v lize minule prohrál, ale předtím tam 3x po sobě bodoval a získal tam 10 z 15 bodů v sezoně Baník Ostrava (14.) - 1. FC Slovácko (11.) Výkop: neděle 16. října, 16:00. Rozhodčí: Berka - Kříž, Slavíček - Petřík (video). Bilance: 39 15-7-17 52:52. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu, Kuzmanovič, Kaloč, Tetour, Plavšič - Almási. Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Trávník, Holzer - Kozák. Absence: Šehič (4 ŽK), Svozil, Takács (oba zranění) - Borek (trest za ČK). Disciplinární ohrožení: nikdo - nikdo. Nejlepší střelci: Klíma, Kuzmanovič, Tijani - Duskí (3). Zajímavosti: - Slovácko v lize s Ostravou 5x po sobě neprohrálo (z toho 4 vítězství) - Slovácko vyhrálo 4 z posledních 5 ligových zápasů v Ostravě - Ostrava 3 kola po sobě nezvítězila, zároveň ale prohrála jediný z posledních 5 ligových zápasů - Ostrava prohrála 3 z posledních 4 domácích ligových duelů - Ostravu poprvé po odvolání trenéra Vrby povede kouč Hapal - Slovácko vyhrálo jediné z posledních 7 kol - Slovácko venku v lize prohrálo jediný z posledních 7 zápasů a získalo tam 9 z celkových 13 bodů - Slovácko ve čtvrtek v Evropské konferenční lize vyhrálo v Nice 2:1 a ve skupině poprvé zvítězilo - kouč Slovácka Svědík hrával a trénoval v Ostravě - Břečka může odehrát 100. ligový duel, Tomič (oba Slovácko) si může připsat 50. start Slavia Praha (2.) - FK Mladá Boleslav (10.) Výkop: neděle 16. října, 19:00. Rozhodčí: Křepský - Hájek, Horák - Szikszay (video). Bilance: 36 17-10-9 56:44. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Slavia: Kolář - Kačaraba, Ousou, Oscar - Olayinka, Tiéhi, Hromada, D. Jurásek - Ewerton - Jurečka, Tecl. M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Dancák, Fulnek - Mareček, Ladra, Skalák. Absence: Bořil, Holeš, Hovorka, Mandous, Provod, Santos, Schranz, Ševčík (všichni zranění), Douděra, Kačaraba, Sor (všichni nejistý start) - Matějovský (4 ŽK), Ekpai (rekonvalescence + dohoda klubů), Škoda (rekonvalescence). Disciplinární ohrožení: Usor - Suchý (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Tecl (9) - Škoda (4). Zajímavosti: - Slavia v lize M. Boleslav 12x za sebou porazila a v posledních 6 zápasech neinkasovala - Slavia doma v lize s M. Boleslavi 7x po sobě neprohrála a v posledních 6 zápasech ji tam porazila - Slavia prohrála 2 z posledních 3 kol - Slavia doma v lize vyhrála všech 5 zápasů sezony při skóre 26:2, získala tam 15 z celkových 22 bodů a je tam nejlepším týmem soutěže - Slavia ve čtvrtek podlehla v Evropské konferenční lize Kluži 0:2 a prohrála 3 soutěžní zápasy po sobě, navíc bez vstřelené branky - Slavia ve 4 z posledních 5 soutěžních duelů neskórovala - Slavia má s 34 góly nejlepší útok ligy - M. Boleslav zvítězila v jediném z posledních 4 kol, minule ale prohrála poprvé po 4 ligových zápasech - M. Boleslav venku v lize minule prohrála po 3 vítězstvích, v sezoně tam získala 10 z celkových 13 bodů - brankář Kovář dnes slaví 37. narozeniny, jeho gólmanskému kolegovi Kolářovi (oba Slavia) bude den po utkání 28 let - Ladra (M. Boleslav) si může připsat 150. ligový start