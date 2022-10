Fotbalisté vedoucí Plzně nastoupí v lize ve Zlíně, Slavii čeká derby s Bohemians

Praha - Fotbalisté Plzně se v sobotním utkání 14. kola první ligy představí ve Zlíně. Obhájci titulu budou hájit čtyřbodový náskok v čele tabulky a pozici jediného neporaženého týmu v této sezoně nejvyšší soutěže. Druhá Slavia v neděli nastoupí k vršovickému derby na stadionu pátých Bohemians 1905. Čtvrtý Hradec Králové v sobotu v mladoboleslavském azylu vyzve východočeského rivala a poslední celek tabulky Pardubice.

O víkendu se netradičně odehraje jen sedm zápasů kola. Původně nedělní utkání mezi Spartou a Slováckem bylo odloženo, protože mužstvo z Uherského Hradiště dnes dohrávalo duel Evropské konferenční ligy proti Kolínu nad Rýnem. Zápas byl ve čtvrtek přerušen kvůli husté mlze.

Plzeňští, kteří mají v neúplné tabulce k dobru jedno utkání, neprohráli v lize už 34 zápasů po sobě. Západočeši se znovu pokusí úspěšně přepnout na nejvyšší soutěž po pohárové porážce, ve středu utrpěli debakl 0:4 v Miláně s Interem ve skupině Ligy mistrů. Z Itálie odletěli do Brna, odkud se přesunou do Zlína. Marodku Viktorie rozšířil stoper Mohamed Tijani, křídelníka Jhona Mosqueru zase po minulém kole vyřadil trest za žluté karty.

"Zlín má spoustu šikovných hráčů, vepředu nepříjemnou trojici Silný, Jawo, Dramé. Všechno rychlí hráči, musíme je pohlídat. Nepříjemné jsou i zlínské standardky. Pokud to zvládneme do defenzivy, jsem přesvědčený o tom, že jsme schopni ve Zlíně vyhrát," řekl plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Slávisté se po nedávné sérii tří soutěžních porážek zvedli a čtyřikrát po sobě vyhráli. Po suverénním triumfu 4:0 v derby nad Spartou zvítězili ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy na půdě kosovského Ballkani 1:0 a udrželi naději na postup ze skupiny. Bohemians v této ligové sezoně doma ještě nevyhráli.

"Tabulku zatím skoro nesleduji. V Plzni jsme velký zápas nezvládli, minule doma ano. Liga bude ještě dlouhá. Ale bylo pro nás důležité to zvládnout, abychom si znovu vytvořili nějaký rozdíl oproti Spartě," uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Zatímco Hradec zvítězil ve třech ligových zápasech po sobě a je jen o skóre za třetí Spartou, Pardubice prohrály 11 z 13 kol. "Nemyslím si, že hrozí, že bychom Pardubice podcenili. Je to takový zápas strašák. Soupeř je sice jen na šesti bodech, ale my dobře víme, že má pouze výsledkovou krizi, nikoliv tu herní," upozornil asistent královéhradeckého trenéra Stanislav Hejkal.

Jabloneckého kouče Davida Horejše v sobotu čeká speciální zápas proti Českým Budějovicím, kde strávil celou předchozí trenérskou i hráčskou kariéru. Severočechům po třech ligových porážkách za sebou patří 13. místo, jedenácté Dynamo v sezoně nejvyšší soutěže venku získalo 13 z celkových 15 bodů.

Dvanáctá Ostrava v sobotu přivítá devátou Mladou Boleslav. V nedělním souboji sousedů v tabulce bude brněnský nováček hostit sedmý Liberec a ve stejný den čtrnácté Teplice doma změří síly s šestou Olomoucí.

Hlasy před zápasy

FC Hradec Králové (v tabulce: 4.) - FK Pardubice (16.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Nemyslím si, že hrozí, že bychom Pardubice podcenili. Je to takový zápas strašák. Soupeř je sice jen na šesti bodech, ale my dobře víme, že má pouze výsledkovou krizi, nikoliv tu herní. Na trávníku vypadají dobře, pod novým trenérem došlo k určitým změnám. Jsou skvěle organizovaní, hrají krátké hřiště, zároveň jsou pohybliví, praktikují celoplošný presink. Hra Pardubic je velice dobrá, naneštěstí pro ně ale nemají výsledky. To však nemůže trvat věčně, takže si na ně musíme dát velký pozor. Je jasné, že to budou chtít zlomit."

Radoslav Kováč (trenér Pardubic): "Víme, že zápas proti Hradci je důležitý pro celý region, je to derby. Na tento zápas se ale připravujeme jako na každý jiný. Zaměřujeme se na to, abychom nedostávali hloupé góly. Herně to není tak špatné, ale musíme se zlepšit v boxech, kde strádáme. V derby se vždy říká, že nikdo není favorit. Tentokrát je ale mírnější favorit určitě Hradec, který hraje velmi dobře. Pardubice ještě nedokázaly Hradec v lize porazit. Doufám, že se to tentokrát povede, všechno je jednou poprvé. Musíme ale zlepšit bránění."

Baník Ostrava (12.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Pavel Hapal (trenér Ostravy): "Bude proti nám stát kvalitní soupeř, ale věřím, že hráči jsou povzbuzeni dobrým výkonem z Plzně i proti Slovácku. Boleslav otočila zápas s Bohemkou, je to pro ni vzpruha. Jsou velmi dobří, silní na míči a v kombinaci. Venku se jim výsledkově daří, brání z hustého bloku a mají rychlý přechod do útoku. Na to si musíme dát pozor. Budeme se na to připravovat, ale stejně tak se budeme snažit prosadit vlastní hrou a svými zbraněmi. Cítím z hráčů odhodlání a nasazení a doufám, že to přenesou do zápasu."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Doufám, že nám psychicky pomůže vítězství nad Bohemkou a že bude odrazovým můstkem k lepším výsledkům. Viděl jsem Baník v Plzni, kde odehrál výborný zápas, i když prohrál. Pavla Hapala znám a vím, jak s týmem pracuje. Čeká nás velmi těžké utkání a předpokládám, že i v bouřlivé atmosféře."

FK Jablonec (13.) - Dynamo České Budějovice (11.)

Jiří Kohout (asistent trenéra Jablonce): "Budějovice jsou tým, kterému asi více svědčí hrát venkovní zápasy než ty domácí. Jestli hrajeme s Budějovicemi nebo s někým jiným, to asi až takovou roli nehraje. David Horejš tam strávil prakticky celý svůj fotbalový život, ale takové příběhy fotbal někdy přináší. Cíl je jednoznačný, potřebujeme ten zápas vyhrát. Potřebujeme předvést dobrý herní výkon, zápas zvládnout a posunout Jablonec do střední části tabulky. Už v zápase s Libercem bylo vidět, že si šance vypracovat dokážeme. V týdnu jsme pracovali na tom, abychom ty možnosti dokázali proměňovat."

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Opět jsme prohráli doma, jsme rozladěni. Ale dostali jsme se z prohry 0:3 s Olomoucí dobrým výkonem na Baníku, tak věřím, že se z toho dostaneme znovu. Zvedli jsme se několikrát, zvedneme se i teď. Věřím, že navážeme na ta předchozí venkovní utkání."

Trinity Zlín (15.) - Viktoria Plzeň (1.)

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Čeká nás tvrdá dřina, která bude bolet. Věřím, že Plzeň nás vyhecuje k lepšímu výkonu, než jsme podali v týdnu v poháru. Nesmí nás zmást výsledky Plzně v Lize mistrů, tam čelí obrovské kvalitě, vždy však umí přepnout na ligu. Ani na nějakou její únavu nemůžeme spoléhat. Viktorka má široký kádr a umí ho využít. My musíme být aktivní a nebezpeční dopředu. Tak se dá dostat Plzni na záda."

Bohemians Praha 1905 (5.) - Slavia Praha (2.)

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Beru to tak, že jsme doma už v ligové sezoně vyhráli, i když Pardubice byly uvedené jako domácí. Pak jsme v Ďolíčku remizovali s Plzní i s Olomoucí. Platí, že nejsme s domácími výsledky spokojení. Je jenom na nás, jestli to umíme zlomit. Výkony doma mají vzestupnou tendenci."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Jsme rádi za vítězství nad Ballkani, byl to náročný zápas. V neděli nás čeká nepříjemný soupeř, na Bohemce se hraje vždy těžce. Ligovou tabulku zatím skoro nesleduji. V Plzni jsme velký zápas nezvládli, minule doma (se Spartou) ano. Liga bude ještě dlouhá. Ale bylo pro nás důležité to zvládnout, abychom si znovu vytvořili nějaký rozdíl oproti Spartě."

FK Teplice (14.) - Sigma Olomouc (6.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Na Slovácku jsme se dostali pod tlak až ve druhém poločase, což bylo dané kvalitou soupeře i střídáními. My tak široký kádr nemáme, s 10 lidmi se liga hrát nedá. V první půli jsme ale byli Slovácku i po herní stránce vyrovnaným soupeřem a na to chceme navázat."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Někdo by si možná řekl, že to bude kvůli posledním třem porážkám Teplic pro nás snadný zápas. Ale my víme, že ne. Už jen poslední zápas na Slovácku, kde až do závěru Teplice vedly, je důkazem, že jejich tým má kvalitu a je nebezpečný. Nyní hrají doma, budou se chtít odpíchnout nějakým dobrým výsledkem. My se jim to budeme snažit znemožnit. Musíme se soustředit na vlastní výkon a z něj vycházet."

Zbrojovka Brno (8.) - Slovan Liberec (7.)

Richard Dostálek (trenér Brna). "Čeká nás vyrovnaný zápas se soupeřem, který je pro nás poměrně nepříjemný. Nemáme s ním úplně top bilanci. Porazit se ale Liberec dá. Jsme rádi, že se nám v minulém týdnu podařilo vyhrát dva zápasy - pohár a ligu. Víme, že k úspěchu bude třeba zlepšit defenzivu."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Jsme rádi, že jsme to zvládli v poháru (ve Frýdku-Místku). Chtěli jsme postoupit i šetřit některé hráče, protože nás v neděli čeká ligové utkání v Brně. Proti Jablonci jsme získali důležité body, ale nepřeceňujeme to. Po Spartě a Teplicích jsme prohráli s Pardubicemi, hráči jsou hrozně rychle někde ve vzduchu. Nesmíme nic podcenit."

Zápas Sparta Praha - 1. FC Slovácko byl odložen.

Statistické údaje

FC Hradec Králové (v tabulce: 4.) - FK Pardubice (16.)

Výkop: sobota 29. října, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Váňa, Machač - Szikszay (video).

Bilance: 2 1-1-0 2:0.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Hradec: Reichl - Klíma, Čihák, Smrž - Gabriel, Rada, Kodeš, Kučera, Ryneš - Kubala, Vašulín.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Chlumecký, Rosa - Janošek, Icha - Zahradníček, Hlavatý, Helešic - Černý.

Absence: Urma (zranění), Vašulín (nejistý start) - Jeřábek, Šimek (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Harazim, Rada, Reichl, Vašulín - Černý, Vacek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kubala (5) - Hlavatý (3).

Zajímavosti:

- Hradec ve 2 ligových zápasech s Pardubicemi neprohrál, v minulé sezoně je v domácím azylu v M. Boleslavi porazil 2:0 a venku s nimi remizoval 0:0

- Hradec v posledních 3 ligových zápasech zvítězil a prohrál jen 2 z posledních 10 kol

- Hradec doma v lize neprohrál 5x za sebou a získal tam 14 z celkových 23 bodů v sezoně

- Pardubice prohrály 9 z posledních 10 kol

- Pardubice venku v lize prohrály všech 6 duelů v této sezoně a jako jediné tam nebodovaly

- Pardubice mají s 9 góly nejhorší útok ligy a s 36 inkasovanými brankami i nejslabší obranu

- oba týmy hrají kvůli výstavbě stadionu domácí zápasy v azylu - Hradec v M. Boleslavi a Pardubice v pražském Ďolíčku

- Dvořák (Hradec) si může připsat 250. start v lize

Baník Ostrava (12.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Výkop: sobota 29. října, 15:00.

Rozhodčí: Černý - Pečenka, Líkař - Kocourek (video).

Bilance: 35 10-8-17 40:57.

Poslední zápas: 3:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman - Cadu, Kuzmanovič, Kaloč, Tetour, Plavšič - Almási.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Kubista, Dancák, Fulnek - Mareček, Skalák - Ladra.

Absence: Svozil, Takács (oba zranění), Lischka (nejistý start) - Matějovský (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Frydrych, Laštůvka - Kubista, Mašek, Suchý (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Klíma, Kuzmanovič, Tijani (všichni 3) - Škoda (4).

Zajímavosti:

- Ostrava vyhrála poslední 4 vzájemné ligové duely

- Ostrava doma v lize M. Boleslav 2x po sobě porazila a pokaždé o gól

- Ostrava minule prohrála po 2 kolech, zvítězila však v jediném z posledních 5 ligových utkání

- Ostrava doma v lize zvítězila ve 2 z posledních 3 utkání a získala tam 9 z celkových 14 bodů v sezoně

- M. Boleslav minule vyhrála po 3 kolech

- M. Boleslav venku v lize 2x za sebou prohrála, v ročníku tam však získala 10 z celkových 16 bodů

- trenér Ostravy Hapal v minulosti vedl M. Boleslav

FK Jablonec (13.) - Dynamo České Budějovice (11.)

Výkop: sobota 29. října, 15:00.

Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Paták - Klíma (video).

Bilance: 40 18-9-13 57:40.

Poslední zápas: 0:2.

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Heidenreich, Krob - Cools, Kratochvíl, Houska, Polidar - Jovovič, Chramosta - Sejk.

Č. Budějovice: Janáček - Čolič, Broukal, Králik, Skovajsa - Čmelík, Čavoš, Hora, Hellebrand, Potočný - Zajíc.

Absence: Martinec (zranění), Hübschman (nejistý start) - Havel (trest za ČK), Grič (zranění), Hais (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Heidenreich, Krob, Považanec - Čmelík, Potočný, Sluka (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta (6) - Čmelík (3).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice naposledy Jablonec porazily, ale předtím s ním v lize 3x za sebou nezvítězily

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Č. Budějovicemi

- Jablonec 3 kola po sobě prohrál a neskóroval

- Jablonec prohrál jen minulý z posledních 5 domácích ligových zápasů

- Č. Budějovice minule prohrály po 3 kolech

- Č. Budějovice venku v lize prohrály jediný z posledních 6 zápasů a získaly tam 13 z celkových 15 bodů v sezoně

- trenér Jablonce Horejš hrával za Č. Budějovice a poté je vedl

- trenér Č. Budějovic Weber hrával za Jablonec a dělal tam asistenta

- Považanec (Jablonec) si může připsat 250. start v české lize

Trinity Zlín (15.) - Viktoria Plzeň (1.)

Výkop: sobota 29. října, 18:00.

Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Franěk (video).

Bilance: 30 8-6-16 26:45.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Reiter, Kolář, Procházka, Bartošák - Dramé, Hlinka, Hrubý, Didiba, Čanturišvili - Jawo.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka, Vlkanova, Pilař - Chorý.

Absence: Cedidla, Hloušek, Tkáč (všichni zranění) - Mosquera (4 ŽK), Kaša, Kliment, Kopic, Řezník, Sýkora, Tijani (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Cedidla, Jawo, Procházka - Kalvach, Tijani (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Jawo (3) - Chorý, Mosquera (oba 6).

Zajímavosti:

- Plzeň v lize porazila Zlín 3x po sobě a prohrála jediný z posledních 11 vzájemných duelů

- Zlín zvítězil v jediném z posledních 7 domácích ligových utkání s Plzní

- Zlín zvítězil v jediném z posledních 7 kol

- Zlín doma v lize minule zvítězil po 2 prohrách a získal tam 8 z 12 bodů v sezoně

- Zlín je s 6 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Zlín v úterý zvítězil v domácím poháru nad Jihlavou 2:0

- Plzeň v lize od loňského října neprohrála 34x po sobě, což je klubový rekord

- Plzeň jako jediný ligový tým v této sezoně neprohrála

- Plzeň má k dobru odložené domácí utkání s Brnem

- Plzeň venku v lize 18x za sebou neprohrála

- Plzeň má s 8 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Plzeň ve středu ve skupině Ligy mistrů utrpěla debakl 0:4 v Miláně s Interem, v úterý na závěr elitní soutěže přivítá Barcelonu

- trenér Plzně Bílek v minulosti vedl Zlín

- Ndiaye (Plzeň) oslaví v den zápasu 26. narozeniny

Bohemians Praha 1905 (5.) - Slavia Praha (2.)

Výkop: neděle 30. října, 15:00.

Rozhodčí: Klíma - Kubr, Kříž - Berka (video).

Bilance: 40 6-11-23 31:64.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek, Květ, Kovařík - Hronek, Prekop - Drchal.

Slavia: Kolář - Masopust, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada, Oscar - Douděra, Lingr, Olayinka - Jurečka.

Absence: Jánoš (trest za ČK), Necid (zranění), Petrák, Puškáč (oba nejistý start) - Bořil, Holeš, Hovorka, Mandous, Provod, Santos, Schranz, Ševčík, Traoré (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Hronek, Köstl, Puškáč - Tiéhi, Usor (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Květ (7) - Tecl (9).

Zajímavosti:

- Slavia prohrála jediný z posledních 15 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Bohemians 4x za sebou bodovala

- Slavia prohrála jediný z posledních 7 ligových zápasů na půdě Bohemians

- Bohemians minule prohráli po 4 kolech

- Bohemians jako domácí tým v Ďolíčku v lize 6x za sebou nezvítězili a získali tam jen 3 z 19 bodů v sezoně, v roli hostujícího celku tam ale porazili Pardubice

- Slavia vyhrála 3 z posledních 4 kol, minule rozdrtila Spartu 4:0

- Slavia venku v lize 3x za sebou nezvítězila, v posledních 2 zápasech tam prohrála a získala tam jen 7 z 28 bodů v sezoně

- Slavia má se 40 góly nejlepší útok ligy

- Slavia ve čtvrtek v Evropské konferenční lize zvítězila na půdě Ballkani 1:0 a vyhrála 4 soutěžní zápasy po sobě

- kouč Slavie Trpišovský v začátcích trenérské kariéry vedl mládež Bohemians

- Hromada (Slavia) si může připsat 100. start v české lize

FK Teplice (14.) - Sigma Olomouc (6.)

Výkop: neděle 30. října, 15:00.

Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Šimáček - Hocek (video).

Bilance: 49 12-20-17 49:62.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Kodad - Trubač - Gning, Žák.

Olomouc: Trefil - Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Chvátal, Breite, Spáčil, Navrátil, Sláma - Růsek, Chytil.

Absence: Dramé, Fila (oba zranění), Shejbal, Urbanec (oba nejistý start) - Greššák, Macík, Ventúra (všichni zranění), Vaněček (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Hybš, Hyčka - Chytil, Zmrzlý (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Žák, Gning (oba 5) - Chytil (5).

Zajímavosti:

- Olomouc v lize s Teplicemi 13x po sobě neprohrála, posledních 5 duelů ale skončilo remízou

- Teplice doma v lize Olomouc 6x za sebou neporazily, poslední 2 zápasy tam skončily nerozhodně

- Teplice zvítězily v jediném z posledních 6 kol a v lize 3x za sebou prohrály

- Teplice doma v lize minule prohrály po 4 zápasech, ale v sezoně tam získaly 9 z 13 bodů

- Olomouc prohrála jediné z posledních 8 kol a v lize 5x za sebou bodovala

- Olomouc venku v lize 4x za sebou neprohrála, v posledních 2 utkáních tam remizovala 1:1 a získala tam 11 z 18 bodů v ročníku

Zbrojovka Brno (8.) - Slovan Liberec (7.)

Výkop: neděle 30. října, 15:00.

Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Matoušek - Kocourek (video).

Bilance: 50 14-14-22 44:53.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Texl, Souček - Alli, Ševčík, Hladík - Řezníček.

Liberec: Vliegen - Prebsl, Talovjerov, Plechatý - Mikula, Gebre Selassie, Červ, Preisler - Frýdek - Van Buren, Rabušic.

Absence: Přichystal (zranění) - Doumbia, Ghali, Matoušek (všichni zranění), Valenta (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Šural - Červ, Frýdek, Matoušek (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček (9) - Van Buren (8).

Zajímavosti:

- Liberec v lize s Brnem 4x za sebou neprohrál

- Brno doma v lize s Libercem 2x po sobě prohrálo

- Brno minule vyhrálo po 4 kolech

- Brno doma v lize poslední 4 duely nevyhrálo (z toho 3 porážky) a v sezoně tam získalo jen 5 z celkových 17 bodů

- Liberec minule zvítězil po 4 kolech

- Liberec venku v lize 2x za sebou prohrál, ale v sezoně tam získal 10 z 18 bodů

- Liberec v úterý zvítězil v domácím poháru ve Frýdku-Místku 6:0

- Gebre Selassie (Liberec) může odehrát 150. zápas v české lize

Utkání Sparta Praha - 1. FC Slovácko bylo odloženo.