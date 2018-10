Trnava - Čeští fotbalisté prožili vítěznou premiéru pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým, který v září nahradil Karla Jarolíma. Reprezentanti v druhém utkání skupiny B1 Ligy národů vyhráli v derby bývalých federálních partnerů na Slovensku 2:1 a po úvodní prohře s Ukrajinou si připsali do tabulky první tři body. V 52. minutě otevřel v Trnavě skóre Michael Krmenčík, za deset minut srovnal domácí Marek Hamšík, ale v 76. minutě rozhodl střídající Patrik Schick.

Češi oživili šance na postup do Ligy A, kam projde vítěz tříčlenné skupiny. Poslední tým spadne do Ligy C. Reprezentanti jsou druzí za Ukrajinou, která má šest bodů. Právě na jejím hřišti v Charkově odehraje český celek v úterý další zápas. Liga národů do velké míry nahrazuje přípravné duely a také nabízí dodatečnou šanci dostat se na Euro 2020.

Šilhavý při své premiéře vsadil na typické rozestavení 4-2-3-1. Do branky nasadil Vaclíka, na hrotu útoku dostal Krmenčík přednost před Schickem a po dvou letech si v reprezentaci zahráli Pavelka s Vydrou.

Český tým ze sebe po pár minutách setřásl počáteční nervozitu a ve zbytku první půle byl nečekaně lepší. Největší šanci úvodního dějství měli hosté v deváté minutě. Vydrovu nenápadnou střelu zpoza vápna vytlačil gólman Dúbravka na tyč a dorážející Souček překopl v těžké pozici branku.

Češi oproti poslednímu zápasu, který v září prohráli v Rusku 1:5, zlepšili defenzivu a Slováky za první půli nepustili do větší šance. Jen v 19. minutě Hamšík po rohu usměrnil míč patičkou a zasahovat musel Vaclík. Domácí příznivci byli zaskočení a dokonce na svůj tým chvílemi pískali.

Oba celky potřebovaly vzhledem k úvodní prohře ve skupině s Ukrajinou zabrat a v druhé půli se hra otevřela. V 52. minutě nejprve domácí Duda ve velké šanci minul a z protiútoku udeřili hosté. Dočkal kolmicí mezi stopery našel Krmenčíka, ten přetlačil Škriniara a sám před Dúbravkou nezaváhal.

Slováci mohli v 56. minutě srovnat, jenže Mak ve vyložené šanci sám před Vaclíkem mířil vedle. V 62. minutě už ale domácí slavili. Vaclík po rohovém kopu vytáhl Nemcovu hlavičku, dorážející Hamšík už ale zblízka nemohl odkrytou branku minout. Hvězda Neapole gólově oslavila rekordní 108. start v reprezentaci, jímž se osamostatnila před Karhanem.

Slováci výrazně ožili a vytvořili si tlak. Hamšíkovu střelu však nejprve chytil Vaclík a další pak zblokovali obránci. Šilhavému následně vyšlo střídání. Schick byl na trávníku tři minuty, když si naskočil na Dočkalův centr a hlavou k tyči překonal Dúbravku.

Slováci otevřeli hru a hosté mohli v závěru náskok pojistit. Vydrovu střelu ale Dúbravka vytáhl na tyč a Pavelka zblízka nepropálil obranu. Češi už výhru udrželi a podruhé z šesti utkání na Slovensku zvítězili.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér ČR): "Víc jsem si přát nemohl. V takovém velkém zápase, ještě v derby na Slovensku. To je úžasné. Navíc to ještě bylo ostré utkání, které se hraje o body. O to je to lepší. Máme z toho obrovskou radost. Věřím, že to nebude jen taková vlaštovka, ale že budeme sílit, že se budeme ještě zlepšovat. Nechci říkat, že soupeř byl jako sparing, naopak. Měli jsme z nich respekt, ale dneska jsme o ten gól asi byli lepší. Myslím, že jsme chtěli víc. Cítil jsem z toho týmu sílu. Byť Slováci měli obrovské šance na začátku druhé půle, kdy jsme z toho trochu vypadli."

Michael Krmenčík (útočník ČR): "Hlavní byla ta přihrávka od Bořka Dočkala, který mě výborně našel. Já už se tam pak jen dostal a uklidil to do branky. Ale byla to hlavně Bořkova divočina, co tam dnes předvedl. Škrtel toho má hodně odehraného, mělo to s ním náboj, rozdali jsme si to, ale po zápase jsme si podali ruku. Žádný problém s ním nemám. Zápas se dal přirovnat k Evropské lize či Lize mistrů. Mělo to náboj, oni jsou nejlepší hráči Slovenska, my Česka, takže to mělo kvalitu a bylo to na hřišti vidět. Věřím, že dnes na nás fanoušci mohou být pyšní. Potřebovalo to od nás nový náboj. Bořek Dočkal to vzal do svých rukou, přišel Eda Poustka, který dělá největší srandu, co jsem kdy v týmu zažil. Tým žije, chytl druhý dech a to jsme potřebovali. Potřebovali jsme popíchnout k tomu, co máme hrát, trenéři nám to teď čtyři dny nalévali do hlavy, kde se máme pohybovat a podobně. Plnili jsme to dobře, což nám přineslo vítězství. Uvidíme, jestli jsme se vrátili do boje o vítězství ve skupině, ale myslím si, že jo."

Utkání základní skupiny B1 fotbalové Ligy národů v Trnavě:

Slovensko - ČR 1:2 (0:0)

Branky: 62. Hamšík - 52. Krmenčík, 76. Schick. Rozhodčí: Vinčič - Klančnik, Kovačič - Kajtazovič, Ponis (všichni Slovin.). ŽK: Hubočan, Škrtel, Škriniar - Dočkal, Souček, Gebre Selassie. Diváci: 17.251.

Slovensko: Dúbravka - Pekarík (46. Sabo), Škriniar, Škrtel, Hubočan (80. Hancko) - Lobotka - Kucka (54. Weiss), Hamšík, Duda, Mak - Nemec. Trenér: Kozák.

ČR: Vaclík - Kadeřábek (62. Novák), Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Souček, Pavelka - Vydra, Dočkal, Zmrhal (89. Jankto) - Krmenčík (73. Schick). Trenér: Šilhavý.

Tabulka:

1. Ukrajina 2 2 0 0 3:1 6 2. ČR 2 1 0 1 3:3 3 3. Slovensko 2 0 0 2 1:3 0

Skupina A1: 20:45 Nizozemsko - Německo.

Skupina B4: 20:45 Irsko - Dánsko.

Skupina C3: 18:00 Norsko - Slovinsko, 20:45 Bulharsko - Kypr.

Skupina D1: 18:00 Gruzie - Andorra, Lotyšsko - Kazachstán.

Skupina D4: 18:00 Arménie - Gibraltar, 20:45 Makedonie - Lichtenštejnsko.