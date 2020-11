Fotbalisté v předposledním utkání Ligy národů přivítají Izrael

Plzeň - Čeští fotbalisté po porážce ve středečním přípravném utkání v Německu odehrají v neděli večer předposlední z šesti zápasů skupiny B2 Ligy národů. Reprezentanti v Plzni přivítají Izrael a věří, že ještě zabojují o první místo v tabulce, které znamená postup do elitní Ligy A. K udržení nadějí do posledního kola ale svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého potřebují nejen vlastní výhru, ale i bodovou ztrátu vedoucího Skotska, které nastoupí o pár hodin dříve na Slovensku.

Český tým ztrácí dvě kola před koncem skupiny z druhého místa na Skotsko čtyři body. Vzhledem k tomu, že s ostrovním soupeřem prohrál oba vzájemné duely, potřebuje k prvenství ve skupině vyhrát oba zbývající zápasy a zároveň doufat, že Skotové ze zbylých dvou utkáních získají maximálně bod. Tři dny po duelu s Izraelem přivítají Šilhavého svěřenci rovněž v Plzni bývalého federálního partnera Slovensko.

"Vyhrát ty dva zbylé zápasy je určitě v našich silách. Když Skotové nevyhrají, bude to super. Budeme se soustředit, abychom svoje zápasy zvládli, a co se stane v těch druhých zápasech, už nějak extra ovlivnit nemůžeme. Budeme se prostě snažit vyhrát a k čemu to bude stačit, to uvidíme," řekl v on-line rozhovoru český obránce Václav Jemelka.

Prvenství ve skupině znamená nejen postup do elitní Ligy A, ale také možnou účast v baráži o mistrovství světa v roce 2022. Do ní se z Ligy národů dostanou dva nejlepší vítězové skupin, kteří si přímý postup na šampionát nebo místo v play off nezajistí z klasické kvalifikace. Naopak pro los kvalifikace není Liga národů klíčová, rozdělení do výkonnostních košů se uskuteční na základě listopadového žebříčku reprezentací FIFA.

Český celek vyhrál všechny tři dosavadní duely s Izraelem a v posledním vzájemném souboji v říjnu zvítězil v Haifě 2:1. Soupeř si ale v závěru vytvořil převahu a v nastavení trefil tyč. Hlavní oporou týmu je útočník Eran Zahavi, který v posledním duelu hattrickem zařídil výhru 3:2 na Slovensku. Předtím skóroval i proti českému celku.

"Izrael je takový nepříjemný soupeř. Hodně fanoušků si může říct, že je to nějaký slabý soupeř, ale já bych to tak vůbec neviděl. Jsou hodně silní na balonu, věří si. Jestli něco zkazí, je jim to jedno, jdou hodně dopředu. Na druhou stranu mají nějaké díry v obraně. Je jen na nás, jestli využijeme jejich slabé stránky," uvedl český záložník Jakub Jankto.

Zatímco Šilhavého svěřenci ve středu prohráli v přípravném utkání v Německu 0:1, Izrael nehrál plánovaný zápas v Norsku. Tamní úřady duel zrušily kvůli obavám z šíření koronaviru, který se objevil u jednoho člena výpravy židovského státu. Na začátku týdne neprošel testem útočník Hoffenheimu Moanes Dabbur.

Izraelci, kteří hráli na velké akci pouze v roce 1970 na mistrovství světa, jsou ve skupině Ligy národů třetí o bod za českým týmem a před posledním Slovenskem drží náskok čtyř bodů. Nejhorší celek tabulky sestoupí do Ligy C.

"Naším cílem je zůstat v druhé úrovni Ligy národů, takže ještě potřebujeme bodovat. Naše výkony se zlepšují. Dáváme více gólů, ale potřebujeme jich méně dostávat," uvedl rakouský trenér Izraelců Willi Ruttensteiner.

Utkání v Plzni má v neděli výkop ve 20:45 a kvůli koronavirovým opatřením v zemi se odehraje bez diváků. Reprezentanti v západočeské metropoli zvítězili v samostatné historii ve všech pěti předchozích zápasech. Český celek už 32 utkání po sobě neremizoval.

Statistické údaje před utkáním ČR - Izrael: -------- Výkop: neděle 15. listopadu, 20:45 (Plzeň). Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.). Bilance: ČR (Československo) - Izrael: 3 3-0-0 8:3. ČR - Izrael: 3 3-0-0 8:3. ČR bilance celkem: 295 160-55-80 528:293. ČR pod trenérem Jaroslavem Šilhavým: 18 11-0-7 27:23. Poslední vzájemné utkání (Liga národů, 11. října 2020, Haifa): Izrael - ČR 1:2 (0:1) Branky: 56. Zahavi - 14. vlastní Abu Hanna, 47. Vydra. Rozhodčí: Martins - Campos, Almeida (všichni Portug.). ŽK: Abu Fani, Dasa, Golasa, Menachem - Masopust, Coufal. Bez diváků. Sestavy: Izrael: Marciano - Dasa (75. Dabbur), Abu Hanna (46. Menachem), Tibi, Jeini, Abd Elhamed - Abu Fani (88. Karzev), Natcho (75. Golasa), Solomon - Weissman (66. Saba), Zahavi. Trenér: Ruttensteiner. ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka, Kúdela, Bořil - Souček, Král - Masopust (68. Kadeřábek), Darida (88. Holeš), Provod (90.+3 Petrášek) - Vydra (68. Ševčík). Trenér: Šilhavý. Předpokládané sestavy: ČR: Vaclík - Coufal, Hovorka, Kalas, Novák (Matějů) - Masopust, Souček, Darida, Král, Jankto - Ondrášek. Izrael: Marciano - Dasa, Jeini, Dgani, Tibi, Golasa - Natcho, Solomon, Bitton - Weissman, Zahavi. Absence: Nguyen, Pavelka, Bořil, Kúdela, Provod (všichni koronavirus), Kolář, Schick, Hložek, Kadeřábek, Čelůstka, Ševčík, Petrášek (všichni zranění), Pekhart (nejistý start) - Dabbur (koronavirus). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Krmenčík (9) - Zahavi (24). Nejlepší střelci v Lize národů: Coufal, Dočkal, Krmenčík, Pešek, Vydra (všichni 1) - Zahavi (5). Zajímavosti: - Česko vyhrálo všechny 3 dosavadní vzájemné zápasy (jeden v Lize národů, 2 v přípravě), pokaždé skórovaly oba týmy - Česko je v žebříčku FIFA na 45. místě, Izrael na 88. pozici - Česko ve středu v přípravě prohrálo 0:1 v Německu, Izrael nehrál v Norsku kvůli tomu, že tamní úřady zápas zrušily vzhledem k obavám z šíření koronaviru - Česko ve 4 zápasech skupiny Ligy národů 2x vyhrálo (na Slovensku a v Izraeli) a 2x prohrálo (se Skotskem) - Izrael naposledy zvítězil 3:2 na Slovensku, předtím v Lize národů prohrál s Českem a 2x remizoval 1:1 - Česko prohrálo poslední 2 zápasy 0:1 (oba venku) - Česko od června 2017 už 32x za sebou neremizovalo - Česko prohrálo 2 z posledních 3 domácích zápasů - Česko v samostatné historii vyhrálo všech 5 zápasů v Plzni (naposledy před rokem 2:1 nad Kosovem) - Izrael v minulém zápase vyhrál na Slovensku, předtím 6x za sebou nezvítězil - Izrael v základní hrací době venku 3x za sebou neprohrál - Izrael hrál pouze jednou na velké akci, v roce 1970 na mistrovství světa - Zahavi (Izrael) dal v posledních 2 zápasech 4 góly (hattrick na Slovensku, jedna branka Česku) - zápas se kvůli opatřením proti šíření koronaviru odehraje bez diváků