Fotbalisté v LN překvapili, podle expertů ale zaostávají v kreativitě

Praha - Čeští fotbalisté ve čtyřech červnových zápasech elitní skupiny Ligy národů příjemně překvapili, jejich konfrontace zejména se Španělskem a Portugalskem však ukázala, že za špičkou zaostávají především v kreativitě a individuálních dovednostech. Shodli se na tom experti oslovení ČTK. Pozitivně je zaujalo několik hráčů z výběru trenéra Jaroslava Šilhavého.

Národní tým zahájil třetí ročník Ligy národů domácí výhrou 2:1 nad Švýcary, pak remizoval 2:2 se Španěly, v Portugalsku a ve Španělsku však prohrál shodně 0:2. V tabulce mu patří třetí místo o bod před posledním Švýcarskem. Zbývající dva zápasy skupiny se budou hrát v září.

"Stejně jako trenéři jsem byl v očekávání toho, jak se tým bude prezentovat. Nakonec i zisk bodů a to, jakým způsobem jsme se v určitých pasážích zápasů prezentovali, na mě působilo hodně pozitivně. Týmovým výkonem vyrostly i některé individuální. S výkonem národního týmu jsem spokojený," řekl někdejší hráč a nyní trenér Erich Brabec.

"Na některé zápasy bylo příjemné podívání, hlavně doma se Španěly. Nároďák nehrál opravdu špatně," prohlásil trenér vicemistrů Evropy z roku 1996 Dušan Uhrin starší.

Günter Bittengel nepřikládá výsledkům takovou váhu. "To mi nepřipadá tak důležité. Zápasy ukázaly, že nějaký potenciál v našem týmu je. V utkáních s Portugalskem a Španělskem ale bylo vidět, že s absolutní evropskou špičkou se rovnat nemůžeme. Potvrdilo se, že jsme týmové, disciplinované mužstvo, které umí plnit určité úkoly, ale čím dál tím víc nám chybí kreativní složka," uvedl bývalý hráč a kouč.

Podle něj ale nejde o chybu současných hráčů národního týmu, nýbrž o důsledek výchovy. "Chování po zisku míče, v tom máme velký deficit. Aniž by to byla chyba kluků, kteří za reprezentaci teď hrají. A obávám se, že do budoucna to bude ještě horší, protože to souvisí s dlouhodobou výchovou už od mládeže. Nám to jasně ukázalo, že nám chybí nápad, fotbalovost, kreativita. A to se nedá samo od sebe natrénovat, to se musí dělat odmala. V tomhle jsme na tom nedobře, a nepůjde to donekonečna nahrazovat týmovostí," konstatoval Bittengel.

Podobný názor má i Brabec. "Individuální dovednosti hráčů, tam zaostáváme, ale to je dlouhodobý trend. Snažili jsme se ho nějakým způsobem nahradit, bylo to vidět na vysokém presinku, který nám ve Španělsku vycházel velmi dobře. Španělé s tím měli problém. Jenom se bohužel ukázalo, že toho nedokážeme využít, když nám to soupeř nabídne. To byl nejmarkantnější rozdíl ve hře Španělska a Portugalska," uvedl někdejší hráč Slavie nebo Sparty.

"Domnívám se, že je velká propast mezi námi a Španěly a Portugalci. Všichni hráči hrají v opravdu super ligách, tím získávají i zkušenosti, když hrají třeba v Barceloně nebo v Realu Madrid. Když se to dá dohromady se sebevědomím a jejich kvalitou, je pak vidět velký rozdíl mezi naším mužstvem a Portugalci nebo Španěly," mínil Uhrin.

Experty zaujaly výkony několika českých hráčů. "Mile mě překvapil Brabec, ve všech utkáních si odehrál svoje a podal kvalitní výkony. A pak se mi líbil Tomáš Souček. Svou obětavostí a pracovitostí je ten správný kapitán, má skvělý přístup. Bohužel k sobě momentálně nemá kreativní hráče v záloze, kteří by zúročili ty jeho zisky," podotkl Bittengel.

"První dva zápasy jednoznačně Vaclík, klidná síla na pozici gólmana. Kuba Brabec, dirigent obrany. Repre sraz ho zastihl ve vynikající formě. Sadílek v určitých fázích zápasů byl fantastický a na hrotu Kuchta. Taková osa hráčů, která si řekla o to, aby dostávala víc minut," řekl Brabec. "Objevili se někteří hráči, kteří měli nadstandard, například Kuchta," poznamenal Uhrin.