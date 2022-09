Fotbalisté utrpěli s Portugalci debakl 0:4 a klesli na poslední místo

Praha - Čeští fotbalisté v pátém z šesti utkání skupiny A2 Ligy národů utrpěli s Portugalskem debakl 0:4 a klesli na poslední místo tabulky. Mistři Evropy z roku 2016 v sestavě s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Diogo Dalot a Bruno Fernandes. Těsně před poločasem neproměnil domácí Patrik Schick penaltu. Po přestávce se podruhé v zápase prosadil Dalot a skóre v 82. minutě uzavřel střídající Diogo Jota.

Reprezentanti utrpěli nejtěžší domácí porážku v samostatné historii. Vyšším rozdílem prohrál český tým od rozdělení federace jen v březnu 2019, kdy utrpěl debakl 0:5 v Anglii. O čtyři a více branek podlehl národní celek v samostatné historii teprve popáté.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého nedokázali Portugalcům oplatit červnovou venkovní porážku 0:2 z Lisabonu, potřetí za sebou prohráli a neskórovali a před závěrečným duelem ve skupině si výrazně zkomplikovali pozici. Češi ztrácejí dva body na Švýcarsko, na jehož půdě se představí v úterý. K udržení v elitní skupině A potřebují zvítězit, nejhorší tým tabulky sestoupí do divize B.

Šilhavý stejně jako v minulých zápasech vsadil na systém se třemi stopery. V záloze překvapivě nastoupil Král, v útoku hrála dvojice z Leverkusenu Hložek s Schickem, který se vrátil do reprezentace téměř po roce. V sestavě Portugalců nechyběla největší hvězda a kapitán Ronaldo.

Domácí před vyprodaným Edenem začali odvážně, v úvodu se dostali ke střelám Jemelka a Schick, ani jeden z nich ale nemířil přesně. Ve 13. minutě gólman Vaclík ve snaze odvrátit míč "zboural" Ronalda, nejlepší střelec historie národních týmů při tom utrpěl krvavé zranění v obličeji, po ošetření se ale vrátil na trávník, což publikum ocenilo bouřlivým aplausem.

Na opačné straně pak musel být ošetřen i Schick, který na loňském Euru stejně jako Ronaldo vstřelil pět branek, i on ale pokračoval ve hře. Naopak stoper Brabec kvůli zranění musel střídat a ve 22. minutě ho nahradil Kúdela, hrající od nové sezony pouze indonéskou ligu.

Za tři minuty měl první velkou šanci Ronaldo, po přihrávce klubového spoluhráče z Manchesteru United Fernandese ale v ideální pozici netrefil míč. Po půlhodině mohli na opačné straně otevřít skóre domácí, Barák ale z hranice malého vápna hlavičkoval mimo.

Ve 33. minutě se prosadili Portugalci. Fernandesův přízemní centr prošel napříč vápnem, u lajny ho ještě stihl Leao a po jeho zpětné přihrávce skóroval střelou mezi Vaclíkovy nohy Dalot. Obránce Manchesteru United dal první gól za reprezentační "áčko". Stejně jako při červnovém duelu v Lisabonu otevřel skóre pravý bek.

Na druhé straně proti Královi zasáhl gólman Costa. V druhé minutě nastavení první půle vítězové prvního ročníku Ligy národů zvýšili. Aktivní Fernandes se odpoutal od Krále a zblízka nepokrytý zužitkoval přihrávku z levé strany od Ruie.

Domácí ještě do pauzy měli velkou možnost na snížení. Srbský sudí Jovanovič po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru nařídil za Ronaldovu ruku ve vápně penaltu, s kterou ale aktuálně nejlepší střelec v české nominaci Schick v šesté minutě nastavení naložil špatně a balon poslal s lehkou tečí od břevna nad.

O reálnou šanci na zvrat přišli Šilhavého svěřenci sedm minut po přestávce. Za vápnem po Fernandesově přihrávce napřáhl Dalot, střelou k tyči zaskočil Vaclíka a připsal si druhou branku v utkání.

Portugalci, kteří na rozdíl od českého celku postoupili na mistrovství světa v Kataru, s přehledem kontrolovali průběh a přidali ještě jednu branku. Na roh si v 82. minutě naskočil Ronaldo a po jeho asistenci hlavou se zblízka prosadil střídající Jota. Češi prohráli s Portugalskem počtvrté za sebou. Šilhavého svěřenci přišli o dlouhou domácí neporazitelnost, která se zastavila na 11 zápasech.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Šilhavý (trenér Česka): "Nehráli jsme dobře. Portugalci nás přehráli a zaslouženě zvítězili. Zápas se nám nepovedl. S takovým soupeřem bylo potřeba podat mimořádný výkon, to se nám nepodařilo. Měli jsme příliš velký respekt, chyběla tomu agresivita. Chtěli jsme hrát aktivně, presink, ale nedařil se nám. Navíc jsme dělali velké chyby. Mohli jsme dát první gól, Tonda Barák to měl na hlavě. Za stavu 0:2 jsme pak nedali penaltu. Neříkám, že bychom vyhráli, ale zápas by se asi vyvíjel trochu jinak. Nepodali jsme maximální výkon, které takové utkání vyžaduje, proto ten výsledek. Čeká nás ještě jeden zápas. Jedině vítězství nám zaručí udržení."

Fernando Santos (trenér Portugalska): "První poločas měl výbornou úroveň. Trošku jsme změnili taktiku oproti minulým zápasům. Česko má kvalitní tým, ale my jsme ho dnes dokázali zastavit. Nepodařilo se jim hrát tak jako v předešlých zápasech, protože jsme na ně byli perfektně připraveni. Příliš jsme jim nedovolili, což se podepsalo na výsledku. Když český tým nedal za stavu 2:0 pro nás penaltu, znervózněl, my jsme potom naopak hráli úplně v pohodě. Snažili jsme se v druhém poločase pokračovat v našem výkonu, po třetím gólu už bylo rozhodnuto. Celý národ chce gól od Ronalda, ale pro nás je důležité, že jsme vyhráli."

Tomáš Souček (kapitán Česka): "Je to samozřejmě velká rána. Šli jsem do zápasu s tím, že hrajeme doma o udržení ve skupině a chtěli jsme získat body. Takový výsledek je hrozný, takhle vysoká prohra nás samozřejmě mrzí i kvůli všem divákům. Portugalci nás přehrávali hlavně svou kvalitou jeden na jednoho a také náběhy za obranu. Musíme se z toho oklepat a jít do dalšího zápasu zase znovu naplno."

Tomáš Vaclík (brankář ČR): "Dnes to z naší strany nebylo ono, bylo to takové ustrašené. Když to porovnám s těmi zápasy, co jsme odehráli předtím, výkon byl diametrálně odlišný. Nejen jako individuality, ale i týmově. S těmi červnovými výkony se to nedá srovnávat."

Patrik Schick (útočník ČR): "Neřekl bych, že to byl zápas blbec. Byla jasně vidět kvalita Portugalců, kteří nás přehrávali de facto celý zápas. Samozřejmě škoda, že jsem nedal gól z penalty. Portugalci hráli mnohem líp. I když byly nějaké pasáže, že jsme je dostali pod tlak, tak zase tolik příležitostí jsme si nevytvořili."

Zdroj: ČT sport.

Česko - Portugalsko 0:4 (0:2)

Branky: 33. a 52. Dalot, 45.+2 Fernandes, 82. Jota. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm.). Bez karet. Diváci: 19.322.

Česko: Vaclík - Zima, Brabec (22. Kúdela), Jemelka - Coufal, Souček (77. Kuchta), Král, Zelený (64. Vlkanova) - Barák (63. Ševčík), Hložek (63. Černý) - Schick. Trenér: Šilhavý.

Portugalsko: Costa - Dalot, Dias, Danilo (83. Mário), Rui - Fernandes (77. Nunes), Neves, Carvalho (77. Palhinha) - B. Silva (67. Horta), Ronaldo, Leao (67. Jota). Trenér: Santos.

Tabulka:

1. Portugalsko 5 3 1 1 11:2 10 2. Španělsko 5 2 2 1 7:5 8 3. Švýcarsko 5 2 0 3 4:8 6 4. Česko 5 1 1 3 4:11 4