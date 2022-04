Fotbalisté Unionu Berlín doma pouze remizovali se sestupujícím Fürthem

Berlín - Fotbalisté Unionu Berlín v předehrávce 32. kola německé bundesligy pouze remizovali 1:1 se sestupujícím Fürthem. Po domácí ztrátě zůstal tým z hlavního města na pohárové šesté příčce, o kterou ale může o víkendu přijít.

Unionu zachránil alespoň bod v 72. minutě střídající Sven Michel, jenž obral o míč kličkujícího obránce Nicka Viergevera a pohodlně skóroval do odkryté branky. Poslední tým tabulky Fürth poslal do vedení ve 33. minutě krásnu střelou do horního růžku Branimir Hrgota.

Na šesté příčce zajišťující postup do Konferenční ligy má Union dvoubodový náskok před Kolínem nad Rýnem, který v sobotu bude hrát v Augsburgu.

Německá fotbalová liga - 32. kolo:

Union Berlín - Fürth 1:1 (72. Michel - 33. Hrgota).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 31 24 3 4 92:30 75 2. Dortmund 31 20 3 8 77:46 63 3. Leverkusen 31 16 7 8 72:44 55 4. Lipsko 31 16 6 9 66:33 54 5. Freiburg 31 14 10 7 52:37 52 6. Union Berlín 32 14 9 9 43:41 51 7. Kolín nad Rýnem 31 13 10 8 47:45 49 8. Hoffenheim 31 13 7 11 52:47 46 9. Eintracht Frankfurt 31 10 10 11 42:44 40 10. Mohuč 31 11 6 14 43:41 39 11. Mönchengladbach 31 10 8 13 45:58 38 12. Wolfsburg 31 11 4 16 39:51 37 13. Bochum 31 10 6 15 30:45 36 14. Augsburg 31 9 8 14 36:47 35 15. Hertha Berlín 31 9 5 17 34:66 32 16. Stuttgart 31 6 10 15 36:55 28 17. Bielefeld 31 5 11 15 24:49 26 18. Fürth 32 3 9 20 26:77 18