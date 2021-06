Fotbalisté Ukrajiny zdolali v osmifinále ME po prodloužení Švédsko 2:1

Osmifinále fotbalového ME, utkání Švédsko - Ukrajina v Glasgow. Arťom Dovbyk (vpravo) z Ukrajiny střílí v prodloužení vítězný gól.

Osmifinále fotbalového ME, utkání Švédsko - Ukrajina v Glasgow. Arťom Dovbyk (vpravo) z Ukrajiny střílí v prodloužení vítězný gól. ČTK/AP/Petr David Josek

Glasgow - Fotbalisté Ukrajiny porazili v osmifinále mistrovství Evropy po prodloužení Švédsko 2:1 a v sobotním čtvrtfinále se utkají s Anglií. O historickém postupu týmu Andreje Ševčenka mezi nejlepších osm týmů šampionátu rozhodl v první nastavené minutě prodloužení v Glasgow hlavičkující Arťom Dovbyk.

Skóre otevřel ve 27. minutě Olexandr Zinčenko, tři minuty před před koncem první půle však vyrovnal Emil Forsberg. Švédové hráli od 98. minuty bez vyloučeného Marcuse Danielsona.

"Oba týmy hrály velmi dobře a byl to zajímavý zápas. Nikdo nechtěl prohrát, takže z toho bylo drama až do konce. Myslím, že ale díky tomuto výkonu a odhodlání nás teď bude celá země milovat," citovaly stránky UEFA trenéra Ševčenka.

"Věřili jsme, že nakonec ten vítězný gól dáme my, ale bohužel to nevyšlo. O vývoji zápasu rozhodla červená karta, po ní jsme se museli už jen bránit. Je to bolestná porážka," prohlásil zase švédský trenér Janne Andersson.

Švédové vstupovali do zápasu z pozice mírného favorita, první větší šanci však měli Ukrajinci. Po deseti minutách hry našel Jarmolenko v dobré střelecké pozici Jaremčuka, proti němu však zasáhl pohotově brankář Olsen. Skandinávci odpověděli o chvíli později, kdy se po týmové souhře dostal k pokusu na hranici pokutového území Isak, nicméně zamířil těsně vedle pravé tyče.

Ve 27. minutě se tak dočkali Ukrajinci. Jarmolenkův centr propadl až k Zinčenkovi, a ten tvrdou ranou propálil Olsena. Jarmolenko si tak vedle dosavadních dvou gólů připsal i druhou asistenci a podílel se tak na čtyřech z pěti dosavadních ukrajinských branek na turnaji.

Švédsko mohlo vzápětí odpovědět po překvapivé rozehraném přímém kopu Larssona, ale gólman Buščan byl pozorný. Seveřané nicméně nepolevili a ještě před přestávkou přeci jen vyrovnali. Po přihrávce Isaka se opřel do míče Forsberg a i díky teči jednoho z ukrajinských obránců zaznamenal čtvrtou brankou ve čtvrtém zápase na letošním ME. Stal se po Kennetu Anderssonovi prvním Švédem od roku 1994, který vstřelil na vrcholném turnaji gól ve třech po sobě jdoucích zápasech.

Hráči "Tre Kronor" pokračovali i ve druhé půli v aktivitě, nicméně jen těžko zastavovali aktivního Jarmolenka. Ten v 55. minutě oslovil další přihrávkou Sidorčuka, jehož rána skončila na tyči. Na druhé straně však vzápětí kontroval úplně stejně Forsberg, jenž trefil brankovou konstrukci gólmana Buščana po technickém pokusu. Ukrajinského brankáře pak po hodině hry nepropálil ani Kulusevski, jenž se do týmu vrátil po prodělaném koronaviru.

Švédové měli ve druhém poločase územní převahu a v povedeném duelu pokračoval Forsberg. Osmadvacetiletý útočník Lipska mohl dokonat v 69. minutě obrat, když se po zdařilé individuální akci opřel do další střely, tentokrát však orazítkoval jen břevno. Na nerozhodném stavu nic nezměnil ani Kulusevski, jehož pokus v závěru normální hrací doby zablokoval Zabarnyj.

Ambice Seveřanů v prodloužení výrazně přibrzdil obránce Danielson, jenž v 98. minutě zasáhl při skluzu koleno Besedina a rozhodčí Orsato mu po přezkoumání videa udělil červenou kartu. Zraněného Besedina pak musel nahradit Cygankov.

Ukrajinci sice do konce prodloužení svého soka obléhali, ale dlouho se nemohli prosadit a naopak řešili zdravotní potíže u dalších hráčů. Když už se tedy zdálo, že zápas doputuje do penaltového rozuzlení, naskočil si v první minutě nastaveného času druhého prodloužení na centr Zinčenka střídající Dovbyk a vstřelil gól, na nějž už Švédové neměli odpověď.

Klíčová branka v čase 120:37 byla druhou nejpozději vstřelenou brankou v dějinách Eura. Rekord dosud drží Turek Semih Sentürk, který v roce 2008 vstřelil branku Chorvatům po 121 minutách a jedné sekundě.

Ukrajina se do čtvrtfinále dostala poprvé v historii, sedmnáctileté čekání Švédů na postup mezi nejlepších osm týmů ME se ještě prodlouží.

Švédsko - Ukrajina 1:2 (1:1, 1:1) po prodloužení

Branky: 43. Forsberg - 27. Zinčenko, 120.+1 Dovbyk. Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). ŽK: Kulusevski, Forsberg - Jarmolenko, Dovbyk. ČK: 98. Danielson (Švédsko). Diváci: 9221 (omezený počet).

Švédsko: Olsen - Lustig (83. Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (83. Bengtsson) - S. Larsson (97. Claesson), Olsson (101. Helander), Ekdal, Forsberg - Kulusevski (97. Quaison), Isak (97. Berg). Trenér: Andersson.

Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Kryvcov, Matvijenko - Sydorčuk (118. Bezus), Stěpaněnko (94. Makarenko), Zinčenko - Jarmolenko (106. Dovbyk), Jaremčuk (91. Besedin, 102. Cygankov), Šaparenko (61. Malinovskij). Trenér: Ševčenko.