Fotbalisté Ukrajiny a Rakouska si na Euru zahrají o druhé místo ve skupině C

Bukurešť/Amsterodam - Fotbalisté Ukrajiny a Rakouska se v pondělí na mistrovství Evropy utkají v přímém souboji o druhé místo ve skupině C. Suverénní Nizozemsko, které má jistý postup do osmifinále z první příčky, uzavře základní část turnaje domácím zápasem s již vyřazeným nováčkem Severní Makedonií. Utkání v Bukurešti a v Amsterodamu shodně začínají v 18:00.

Ukrajina na ME prohrála s Nizozemskem 2:3 a pak zdolala Severní Makedonii 2:1. Rakousko podobně vyhrálo nad balkánským debutantem 3:1 a minule podlehlo "Oranje" 0:2. Obě reprezentace při třetí účasti na Euru usilují o premiérový postup do vyřazovací fáze.

Díky lepšímu skóre Ukrajincům v pondělí i remíza zaručí konečnou druhou pozici. Rakušanům by případný bod měl s velkou pravděpodobností stačit k tomu, aby postoupili do osmifinále jako jeden ze čtyř nejlepších celků na třetích místech.

"Často se dostanete do situace, kdy vám bod stačí a máte to v hlavě. Snažíte se bránit a můžete se chytit do pasti. Takže byste nikdy neměli hrát na remízu. Je třeba zvážit strategii, ale cílem by mělo být vždy vítězství," řekl ukrajinský záložník Taras Stěpaněnko webu UEFA.com.

"Bude nám stačit bod? Nijak nekalkulujeme. Soustředíme se pouze na to, abychom vyhráli. Stejně jako proti Severní Makedonii a Nizozemsku. Známe přednosti a slabiny Ukrajiny, jenom to musíme využít," uvedl rakouský obránce Aleksandar Dragovic.

Rakušané se dosud střetli s Ukrajinou pouze dvakrát v přípravě a oba týmy jednou zvítězily. Vrací se útočník Marko Arnautovic, jenž duel s Nizozemskem vynechal kvůli trestu za nevhodnou oslavu gólu proti Severní Makedonii, kdy urazil soupeře.

Nizozemci, kteří se kvalifikovali do play off ME poprvé od roku 2008, chtějí protáhnout vítěznou šňůru. Podle trenéra Franka de Boera ukázala Severní Makedonie, že si zaslouží být na Euru. "Vedli si výborně, jsou hodně organizovaní. A pak je tady jejich kapitán a mazaný lišák Goran Pandev. Je skvělé vidět, že i v sedmatřiceti si užívá fotbal a umí být důležitý pro svou zemi. Nesmíme je podcenit," prohlásil nizozemský kouč.

Severní Makedonie se v Amsterodamu touží co nejlépe rozloučit a mistry Evropy z roku 1988 na pátý pokus porazit. "Chceme naší zemi udělat radost vítězstvím na šampionátu. Doufáme, že to nebude naše poslední účast na takovém turnaji. Odehráli jsme v Bukurešti dva solidní zápasy, ale doplatili jsme na nezkušenost na této úrovni," uvedl záložník Eljif Elmas.

Statistické údaje před pondělními zápasy ME - Skupina C: Severní Makedonie - Nizozemsko Výkop: pondělí 21. června, 18:00 (Amsterodam). Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Di Bello (video, It.). Umístění v žebříčku FIFA: 62. - 16. Bilance: 4 0-2-2 3:8. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: S. Makedonie: Dimitrievski - S. Ristovski, D. Velkovski, Musliu, Nikolov - Ademi, Alioski - Bardhi, Spirovski - Pandev, Elmas. Nizozemsko: Stekelenburg - Dumfries, De Ligt, Aké, Blind, Van Aanholt - Klaassen, Gravenberch, Wijnaldum - Depay, Malen. Absence: Van de Beek (zranění), Cilessen (koronavirus) - Nestorovski (zranění). Disciplinární ohrožení: Alioski, Avramovski, Trajkovski, Velkovski - De Roon (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Pandev (38) - Depay (27). Nejlepší střelci na ME: Alioski, Pandev (oba 1) - Dumfries (2). Zajímavosti: - Nizozemsko v dosavadních 4 vzájemných zápasech (pokaždé v kvalifikaci MS) neprohrálo - Severní Makedonie, která debutuje na velkém turnaji, prohrála s Rakouskem (1:3) i s Ukrajinou (1:2) a skončí poslední ve skupině - Nizozemsko na Euru porazilo Ukrajinu 3:2 a Rakousko 2:0 a už má jistý postup do osmifinále z prvního místa - Nizozemci, mistři Evropy z roku 1988, startují na 10. Euru, do vyřazovací fáze postoupili poprvé od roku 2008 - Nizozemsko 6x za sebou neprohrálo (z toho 5 výher) - Nizozemsko prohrálo jediný z posledních 12 zápasů, v posledních 9 duelech dalo vždy minimálně 2 branky - kapitán Sev. Makedonie Pandev proti Nizozemsku odehrál všechny 4 zápasy a vstřelil 2 z 3 gólů svého týmu - D. Velkovski (Sev. Makedonie) slaví v den utkání 26. narozeniny Ukrajina - Rakousko Výkop: pondělí 21. června, 18:00 (Bukurešť). Rozhodčí: Cakir - Duran, Ongun (všichni Tur.) - Irrati (video, It.). Umístění v žebříčku FIFA: 24. - 23. Bilance: 2 1-0-1 4:4. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Malinovskij, Stěpaněnko, Zinčenko - Jarmolenko, Jaremčuk, Cygankov. Rakousko: Bachmann - Dragovic, Alaba, Hinteregger - Lainer, Sabitzer, X. Schlager, Grillitsch, Ulmer - Baumgartner, Arnautovic. Absence: Zubkov (zranění) - Lazaro (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Sydorčuk, Šaparenko - Alaba, Bachmann, Lainer (všichni 1 ŽK). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Jarmolenko (42) - Arnautovic (27) Nejlepší střelci na ME: Jaremčuk, Jarmolenko (oba 2) - Arnautovic, Gregoritsch, Lainer (všichni 1). Zajímavosti: - soupeři se dosud utkali jen ve 2 přípravách, každý tým si připsal po jedné výhře - Ukrajina na turnaji podlehla Nizozemsku 2:3 a pak porazila Severní Makedonii 2:1 - Rakousko po výhře nad Sev. Makedonii 3:1 prohrálo s "Oranje" 0:2 - pro Ukrajinu bylo vítězství nad Sev. Makedonii historicky druhým na Euru a prvním bodovým ziskem na ME po sérii 6 porážek - Ukrajina i Rakousko při 3. účasti na ME usilují o premiérový postup ze skupiny - Ukrajině stačí ke 2. místu ve skupině výhra nebo i remíza, naopak Rakousko si ho zajístí pouze vítězstvím - Ukrajina prohrála jediný z posledních 8 zápasů a 2 z posledních 3 vyhrála - Rakousko z posledních 5 zápasů 3x prohrálo a pouze jedno zvítězilo - kapitán Jarmolenko za Ukrajinu skóroval v posledních 3 zápasech (celkem 4 góly) - Dovbyk (Ukrajina) slaví v den utkání 24. narozeniny