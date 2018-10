Charkov - Čeští fotbalisté v pořádku dorazili na Ukrajinu, kde je v úterý čeká důležitý zápas Ligy národů, ve kterém se pokusí oplatit soupeři zářijovou domácí porážku 1:2. Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého si ještě před odletem stihli zatrénovat v Trnavě, kde v sobotu zdolali Slovensko 2:1.

"Byl to spíše regenerační trénink pro ty, co hráli. Ostatní se trochu zadýchali. Hlavně jsme ale dávali do kupy síly na další zápas a program byl více odpočinkový," řekl novinářům záložník David Pavelka.

Po dopoledním tréninku se tým po poledni přesunul do Bratislavy a následně nabral směr Charkov, kam dorazil v šest hodin místního času. Večer hráče čeká ještě videorozbor soupeře.

"Já jsem ten minulý zápas ani neviděl, protože jsem v tu dobu měl v Turecku trénink. Ale co jsem se s klukama bavil, tak mají velkou sílu. Musíme se na ně dobře takticky připravit, a pokud budeme dobře plnit pokyny, můžeme uspět," věří Pavelka. "Uvidíme, s čím přijde trenér, jestli vymyslel na soupeře nějaký recept," dodal.

Češi odcestovali do Charkova s 22 hráči, v Trnavě se od mužstva odpojil zdravotně indisponovaný Pavel Kadeřábek. "Když vypadne hráč, který má toho tolik odehráno jako Kadeř, který je stabilním členem sestavy, tak to zásah bude. Ale věřím, že kluci ho nahradí a že předvedou výkon, že se nebude muset mluvit o tom, že Kadeř chyběl," uvedl brankář Tomáš Vaclík.

Utkání se v Charkově hraje v úterý od 20:45 SELČ.